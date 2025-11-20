Des irrégularités comptables font plonger le groupe WH Smith

Situation de crise pour le groupe WH Smith, qui a admis, dans un communiqué publié ce mercredi 19 novembre, des irrégularités comptables dans les résultats de sa filiale nord-américaine. Cette dernière gère sur ce territoire un peu plus de 300 boutiques, qui vendent des livres et des revues, mais aussi des accessoires électroniques, des souvenirs ou encore des vêtements. Ces enseignes sont implantées au sein de zones de transport, comme les gares ou les aéroports.

Il y a plusieurs mois, une enquête interne avait révélé, au sein du groupe, une erreur comptable de taille, qui faussait le bilan de la filiale nord-américaine. Une évaluation a ensuite été commandée, en août, au cabinet d'audit Deloitte, qui a rendu ses conclusions il y a quelques jours.

L'examen des comptes de WH Smith a confirmé que « l'encaissement des paiements des fournisseurs a été surévalué sur l'Amérique du Nord », entrainant une erreur de 20 millions £, soit 22 millions € environ, dans la publication des résultats de la filiale.

En août dernier, les bénéfices attendus ont donc été gonflés par cette erreur, indique le groupe en corrigeant ce bilan. Sur l'année fiscale 2025, les bénéfices devraient ainsi se limiter à un montant compris entre 5 et 15 millions £, plutôt que les 25 millions £ annoncées il y a quelques mois. Pour l'ensemble du groupe, des bénéfices de 100 à 110 millions £ sont attendus, en diminution de 55 % par rapport à l'année précédente.

Un PDG démissionnaire

« Bien que les problèmes identifiés par l'audit de Deloitte concernent notre filiale nord-américaine, je reconnais la gravité de la situation et, en tant que PDG du groupe, j'estime qu'il est normal que je quitte mon poste », a indiqué Carl Cowling, président-directeur général du groupe WH Smith. Il était entré au sein de l'entreprise en 2014 et y restera jusqu'au 28 février 2026, afin d'assurer la transition avec son successeur.

Dans l'intervalle, la direction par intérim sera confiée à Andrew Harrison, le PDG de la filiale britannique du groupe.

À LIRE - Concentration et jeux de société : Lagardère Publishing sort gagnant

Cet incident met à mal la nouvelle stratégie du groupe, qui a vendu en début d'année ses librairies britanniques de centre-ville au fonds privé Modella Capital, pour un montant de 76 millions £, soit un peu plus de 91 millions €. Ce dernier a assuré qu'il entendait conserver l'ensemble des magasins, qu'il a renommé TG Jones — le nom WH Smith restant la propriété du groupe homonyme.

La valeur des actions de WH Smith a baissé de 2 % suite aux annonces de l'entité : depuis le mois d'août et la découverte des erreurs de comptabilité, la chute à la bourse de Londres s'élève à 47 %, selon les calculs de Reuters.

Photographie : Librairie WH Smith, South John Street, à Liverpool (illustration, Rodhullandemu, CC BY-SA 4.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com