Livres en Tête explore l’art du portrait en lecture à voix haute

Au fil de cette séance, les lecteurs s’attacheront à ces fragments où les auteurs s’emploient à décrire des figures tantôt célestes, tantôt disgracieuses, selon une tradition qui traverse mémorialistes, diaristes et portraitistes improvisés.

Le programme fait alterner silhouettes sublimes, trognes patibulaires ou physionomies banales, afin d’examiner comment la littérature façonne l’image de l’autre. Denis Lavant prêtera sa voix à cette galerie mouvante, en complicité avec la musique d’Élise Chemla, qui ponctuera la soirée de respirations sonores.

Cette proposition s’inscrit dans la programmation du festival Livres en Tête, consacré depuis 2009 à la lecture à voix haute et organisé par Les Livreurs avec Sorbonne Université.

Chaque édition met en avant des formes variées — lectures-spectacles, ateliers, master class — et cette soirée du 22 novembre représente l’un de ses tableaux les plus singuliers : un défilé littéraire où se mêlent humour, observation acérée et écriture du visage, présenté au cœur du 55 bis, rue des Francs-Bourgeois.

