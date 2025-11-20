Le jour où les artistes-auteurs sont devenus les nouveaux “Bamboula” du système

Quand le vieux monde revient : l’amendement des tutelles éternelles, ou du retour au protectariat. « On sait mieux que vous », semble dire le Sénat aux artistes-auteurs, affirmant par là même le grand retour du paternalisme culturel. Mais que certains sénateurs cherchent à remettre les créateurs sous le joug de structures qui ne les représentent pas, a des relents de colonialisme – pas forcément au figuré.
Le 20/11/2025 à 15:52 par Nicolas Gary
20/11/2025 à 15:52
Récemment, Actualitté publiait deux tribunes introduisant la notion de Protectariat, expliquant comment les pouvoirs publics appréhendent la situation des artistes-auteurs. Sans être issue du même champ que la Logocratie, élaborée parallèlement par Clément Viktorovitch (Éditions du Seuil), cette notion lui répond pourtant avec une justesse presque troublante.
L’une analyse une structure de domination qui prend la forme d’une protection bienveillante. L’autre décrit un régime discursif où les mots démocratiques subsistent mais dépouillés de leur sens, jusqu’à neutraliser le jugement de ceux auxquels ils s’adressent.
Le Protectariat désigne un mode d’exercice du pouvoir qui s’abrite derrière la rhétorique de la protection pour instaurer une domination narrative et morale sur le groupe que l’on prétend défendre. La Logocratie, elle, explore ce moment où les apparences de la démocratie demeurent intactes, mais où la langue qui l’anime sert surtout à masquer des décisions déjà prises.
D’un côté, la tutelle maquillée en sollicitude ; de l’autre, des mots qui rassurent pour mieux désarmer. Les deux articles publiés dans ces colonnes l’avaient montré ; l’actualité vient, malheureusement, de leur offrir une nouvelle démonstration.
Un amendement déposé par le sénateur Jean-Raymond Hugonet, également compositeur et sociétaire de la SACEM, en constitue une illustration presque exemplaire.
Cet amendement vise à revenir sur les avancées votées à l’Assemblée nationale concernant la représentation des artistes-auteurs dans la gouvernance de leur protection sociale. Là où l’Assemblée avait fait le choix de renforcer la démocratie interne en redonnant aux auteurs la faculté d’élire directement leurs représentants, l’amendement propose d'introduire, par la loi, les organismes historiques — SACEM, SACD — dont le rôle s’était imposé à une époque où les syndicats étaient interdits (de 1793 à 1884), mais qui n’ont jamais été mandatés pour incarner la représentation sociale et politique des créateurs.
Autrement dit : à un mouvement d’émancipation répond soudain un geste de recentralisation. Ce qui devait rendre les artistes-auteurs pleinement acteurs de leur gouvernance se trouve transformé en un retour à la tutelle. Ce qui devait reconnaître leur autonomie les replonge dans un statut administré. Ce qui devait faire d’eux des sujets politiques les renvoie à la catégorie des « protégés ». Un tel geste n’a rien d’un simple rééquilibrage sénatorial : il marque un renversement clair des rapports de pouvoir.
C’est dans ce contexte que l’histoire culturelle du porteur de l’amendement prend une dimension singulière. On découvre en effet, sans difficulté, qu’il est l’auteur d’une chanson des années 1980 intitulée La chanson de Bamboula, composée pour une publicité des galettes St Michel. La vidéo, toujours accessible en ligne, témoigne de l’imaginaire de l’époque :
Il ne s’agit évidemment ni de juger moralement quarante ans après, ni d’attribuer une intention politique à une œuvre de commande. Cependant, les imaginaires ne sont jamais neutres. Ils témoignent d’un rapport au monde : celui où « l’autre » — l’enfant, l’Africain, le personnage naïf — est représenté comme attachant mais fondamentalement dépendant, placé sous un regard protecteur censé mieux savoir que lui ce qui est bon pour lui.
C’est précisément cet imaginaire — structurel, non personnel — qui entre en résonance avec la logique du Protectariat. Il suffit de remplacer le petit « Bamboula » de la chanson par un « artiste-auteur » contemporain pour que le parallèle apparaisse : même récit d’incapacité attribuée, même justification d’une tutelle extérieure, même certitude qu’un acteur tiers saura mieux que l’intéressé lui-même ce qui est dans son intérêt. Les artistes-auteurs deviennent alors ces figures que l’on protège malgré elles, dont on organise le destin collectif au nom d’un savoir supérieur, incarné par des institutions auxquelles ils n’ont pourtant jamais confié de mandat démocratique.
Le droit constitutionnel enseigne que le bicamérisme repose sur une distinction fonctionnelle : une Assemblée nationale « chaude », au contact immédiat du réel, et un Sénat « froid », chargé d’introduire la retenue, le recul, la prudence législative. Mais ce qui se joue ici n’a rien d’une prudence rappelant à la raison une volonté trop pressée. Il ne s’agit pas de tempérer une loi de circonstance : il s’agit de défaire une avancée démocratique, de restituer le pouvoir à des organismes non élus, de figer les créateurs dans un statut politique qui n’a jamais été conçu pour eux.
Le Sénat, dans ce cas précis, ne « tremble pas » en écrivant la loi : il restaure un système. Un système que l’on croyait disparu. Un système dont les sciences sociales ont montré qu’il reproduit la structure même du modèle colonial — non pas au sens géopolitique, mais dans cette logique anthropologique où un groupe dominant exerce une tutelle au nom de l’incapacité supposée de l’autre groupe à se gouverner.
L’amendement Hugonet n’est donc pas un accident parlementaire. C’est un symptôme. Il signale le retour assumé à une conception administrative des artistes-auteurs, réduits au statut d’usagers à protéger plutôt qu’à celui de citoyens à représenter.
Il s’inscrit dans une grammaire politique où les institutions parlent au nom de ceux qu’elles dépossèdent. Et il montre, mieux que n’importe quelle démonstration théorique, que Protectariat et Logocratie ne sont pas des concepts d’analystes : ils décrivent l’état réel d’un système en train de se refermer.
Ce débat dépasse un amendement. Il pose une question simple, mais décisive :qui décide pour les créateurs ? Qui a intérêt à ce qu’ils ne décident pas eux-mêmes ? Et combien de temps encore acceptera-t-on que, sous couvert de protection, on organise méthodiquement leur dépolitisation ?
Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
