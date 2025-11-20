Les lauréats du “Goncourt de la Poésie“ 2025

Les récompenses ont été remis au café-restaurant Les Deux Magots, avec le soutien de Catherine Mathivat, présidente de l’établissement, et la complicité du Printemps des Poètes. Denis Lavant a donné une lecture de poèmes issus des recueils primés.

Seize séries en prose et en vers composent un parcours singulier dans un Paris furtif, observé depuis des angles inattendus, entre Seine, canal Saint-Martin, bars, théâtres, gares, squares et chambres où vibrent les amours. Les scènes du quotidien y côtoient l’Histoire, les gestes de la rue et des éclats de vie saisis comme des haïkus. Poète né en 1960 en Normandie, Étienne Faure vit et travaille à Paris.

Il publie chez Champ Vallon et Gallimard, et ses textes paraissent dans des revues influentes telles que la NRF, Conférence ou Europe. Parmi ses ouvrages figurent Légèrement frôlée, Vues prenables, Tête en bas (Prix Max-Jacob), Et puis prendre l’air et Vol en V (prix Alain Bosquet ; prix François-Coppée).

Naviguant « au-dessous de 50° sud », Les Cinquantièmes hurlants suit la voix d’un navigateur lancé dans un voyage où le réel vacille et où nul retour n’est possible. Tom Buron y déploie un vers fluide, puissant, traversé par le risque, la mémoire et une musique farouche.

Né en 1992 à Évry, il publie depuis 2014 dans de nombreuses revues françaises et belges. Ses premiers recueils paraissent aux éditions MaelstrÖm, dont Nostaljukebox, salué notamment par Les Lettres françaises et Le Soir. Il signe ensuite Marquis Minuit, sélectionné pour le Prix Apollinaire Découverte. Entre 2022 et 2024, il s’engage comme volontaire auprès des Ukrainiens.

J’étais dans la foule explore l’ambivalence des corps anonymes, entre attirance et inquiétude, au fil d’un « je » qui se dissout dans la multitude. Laura Tirandaz y déploie une poésie en spirale, nourrie de contrastes : lumières, ombres, actualités lointaines, douceur et menace mêlées. Le recueil interroge ce désir de multiplicité et la fausse protection de l’anonymat.

Née à Lyon d’un père iranien et d’une mère française, Tirandaz écrit théâtre et poésie. Autrice de pièces diffusées sur France Culture et traduites à l’étranger, elle a publié Feu la nuit et dirigé la collection Parallèles chez Æncrages & Co. Elle est aussi traductrice de Forough Farrokhzâd et créatrice sonore. Elle intervient régulièrement dans des écoles d’art et des lycées.

Présidé par Jean-Pierre Siméon, le jury, aux dernières nouvelles, réunit des personnalités du monde poétique : Marc Alyn, Adeline Baldacchino, Linda Maria Baros (secrétaire générale), Tahar Ben Jelloun, Zéno Bianu, Patricia Castex Menier, Philippe Delaveau, Anne Dujin, Jean Portante et Jean Rouaud. Jean-Yves Reuzeau les a rejoints le 4 novembre 2024.

Créé en 1941 et souvent présenté comme « le Goncourt de la Poésie », le Prix Apollinaire distingue chaque année, « en dehors de tout dogmatisme d’école ou de technique », un recueil dont l’originalité et la modernité constituent la marque essentielle.

Le Prix Apollinaire 2024 a distingué Michèle Finck pour son recueil La voie du large, publié aux Éditions Arfuyen, tandis que le Prix Apollinaire Découverte 2024 a récompensé Blandine Merle pour Naître et mourir, édité chez Gallimard.

