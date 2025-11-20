Lyon : une Quinzaine des handicaps riche en rencontres à la Bibliothèque municipale

La Ville de Lyon organise cet automne la troisième édition de la Quinzaine des handicaps, un événement qui fait écho à la Journée internationale des personnes handicapées du 3 décembre.
Le 20/11/2025 à 11:11 par Hocine Bouhadjera
0 Réactions | 3 Partages
Publié le :
20/11/2025 à 11:11
0
Commentaires
3
Partages
La Bibliothèque municipale de Lyon (BmL) s’associe à cette initiative en proposant, dans plusieurs établissements de son réseau, une programmation centrée sur l’accessibilité, le partage d’expérience et la découverte des services inclusifs mis à la disposition du public. La manifestation se déroulera du 2 au 13 décembre 2025.
En France, une personne sur cinq vit avec un handicap, parfois invisible, et chacun peut y être confronté au cours de sa vie, de manière temporaire ou durable. La BmL a développé de nombreux outils pour répondre à ces besoins et faciliter l’accès à la lecture et aux ressources culturelles :
– collections adaptées (gros caractères, sous-titrage, ouvrages conçus pour les publics dys),
– postes informatiques dédiés,
– portage à domicile,
– animations en langue des signes française,
– accueil spécifique selon les besoins des usagers.
En septembre, l’ensemble des 16 bibliothèques du réseau a été équipé de nouveaux outils destinés à améliorer le confort de lecture : règles d’aide, pupitres, lampes, loupes ou encore cannes sièges.
Pendant la Quinzaine, la BmL proposera expositions, rencontres, ateliers, projections et mises en lumière de ses services adaptés. Plusieurs temps forts structure un programme qui s’adresse à toutes et tous.
Parmi eux :
– l’exposition « Décollons les étiquettes ! » à la bibliothèque du 4ᵉ,
– l’exposition « Une famille comme les autres » à la bibliothèque du 3ᵉ Lacassagne,
– des ateliers consacrés au handicap invisible, aux 200 ans du braille, ou aux applications accessibles,
– des rencontres autour de l’habitat inclusif ou de la bande dessinée.
À ces propositions s’ajoutent des films, conférences et spectacles, qui viennent enrichir cet ensemble de rendez-vous pensés pour favoriser la compréhension, la sensibilisation et l’inclusion.
Accessible, diversifié et ancré dans la vie du réseau de la BmL, cette troisième édition de la Quinzaine des handicaps invite le public à découvrir une large palette d’expériences et d’outils au service de l’inclusion. Durant ces quinze jours, les bibliothèques lyonnaises mettront en avant les initiatives permettant d’accompagner chaque personne dans son parcours de lecture et d’accès à la culture.
Découvrir les rendez-vous ici.
Crédits photo : Quinzaine des handicaps
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Du vendredi 21 au dimanche 23 novembre 2025, le Festival BD Colomiers revient pour une édition historique : ses 40 ans. Porté par la Ville de Colomiers, l’événement s’impose depuis des décennies comme l’un des rendez-vous majeurs de la bande dessinée indépendante, avec plus de 18 500 visiteur·euses en 2024. Cette nouvelle édition poursuit cette dynamique, mêlant expositions, rencontres, spectacles, actions citoyennes et célébrations hautes en couleur.
19/11/2025, 18:26
À Périgueux, l’Espace débats bruisse d’une ambiance vive : c’est ici que Soledad Bravi et Géraldine Meignan ont exploré une question inattendue mais passionnante — comment la bande dessinée peut-elle raconter la cuisine autrement ? Une cuisine dessinée, narrée, vécue, parfois même éprouvée, loin des clichés un peu trop glacés des photos stylisées.
15/11/2025, 14:32
Du 1er au 15 novembre, la 8e édition de la Quinzaine des Librairies du Grand Est s’annonce comme un rendez-vous majeur pour les amoureux du livre. Près de 50 librairies indépendantes, réparties sur l’ensemble du territoire, s’uniront pour mettre à l’honneur la lecture sous toutes ses formes.
31/10/2025, 16:04
Deux cents ans après son invention, l’écriture braille continue d’ouvrir les portes du savoir, de la culture et de l’autonomie. Le 13 novembre 2025, la Bibliothèque nationale de France (BnF) célèbrera cette révolution toujours en marche lors du colloque Révolution Braille, placé sous le haut patronage du président de la République, en présence de la ministre de la Culture Rachida Dati et de Santosh Kumar Rungta, président de l’Union mondiale des aveugles.
30/10/2025, 11:36
Les Assises du livre numérique changent d’échelle : rebaptisées « Nouvelles Assises du livre et de l’édition », elles se tiendront le jeudi 4 décembre à la Bibliothèque nationale de France (site François-Mitterrand, Paris) autour d’un thème fédérateur : « Le pouvoir des livres ».
27/10/2025, 18:06
L’Association des correcteurs de langue française (ACLF) relance son cycle « Convergences », en partenariat avec Fontaine O Livres, pour une cinquième édition placée sous le signe du graphisme. Le premier rendez-vous, intitulé « Le texte part en maquette ! », se tiendra le mercredi 5 novembre 2025, de 18 h à 19 h 30, en visioconférence.
25/10/2025, 18:34
Du 13 au 15 novembre 2025, Paris accueillera « La Révolution Braille », un événement international organisé à l’occasion du bicentenaire de l’écriture tactile inventée par Louis Braille. Trois lieux emblématiques seront mobilisés : la Bibliothèque nationale de France, le Campus Louis Braille et le Panthéon.
22/10/2025, 10:40
La Bibliothèque Gulbenkian célèbre ses 60 ans avec une journée d’étude consacrée aux échanges culturels entre la France et le Portugal. L’événement, organisé par la Délégation en France de la Fondation Calouste Gulbenkian, se tiendra le vendredi 24 octobre à la Maison du Portugal – André de Gouveia, à la Cité internationale universitaire de Paris. Chercheurs, écrivains et universitaires y exploreront les passerelles intellectuelles, artistiques et littéraires qui unissent les deux pays.
20/10/2025, 16:10
À l’occasion de son 15ᵉ anniversaire, l’Association Auteurs des Hauts-de-France (ADAN) organise, le 11 novembre 2025, une Marche pour la Paix à Ors, dans le Cambrésis. En partenariat avec la municipalité, l’événement réunira poètes, artistes et citoyens autour d’un hommage au poète britannique Wilfred Owen, tué sur ces terres en 1918. Cette initiative, apolitique et ouverte à tous, veut rappeler la fragilité de la paix et la force de la mémoire.
20/10/2025, 11:35
Du 17 au 19 octobre 2025, l’Abbaye royale de Fontevraud accueillera la première édition de « Contretemps – Les rencontres qui parlent d’Histoire au présent », un nouveau rendez-vous culturel mêlant savoir, création et réflexion. Historiens, écrivains, philosophes et artistes se réuniront au cœur de l’Anjou pour interroger notre rapport au temps et à l’avenir, autour d’un thème inaugural : l’utopie et les visions du futur.
15/10/2025, 13:14
L'agence régionale du Livre Provence-Alpes-Côte d'Azur annonce l'ouverture d'un cycle de recherches, formations et actions autour des enjeux d’inclusivité, de diversité et d’égalité dans le secteur du livre. Le 6 novembre, à Venelles, un premier rendez-vous lancera ce mouvement d'ouverture et d'échange.
14/10/2025, 13:02
L’auteur Franck Thilliez rencontrera ses lecteurs le vendredi 17 octobre, de 17h30 à 19h30, à la librairie Le Furet du Nord de Roubaix. Cette séance de dédicace, organisée à l’occasion de la sortie de son roman jeunesse Le roman maudit publié aux éditions Auzou, est accessible sur inscription et réservée aux clients adhérents du programme Fidélité.
14/10/2025, 10:03
Du 7 au 9 novembre 2025, Arles accueille la 42e édition des Assises de la traduction littéraire, organisées par ATLAS. Trois jours d’échanges, de conférences et d’ateliers où traducteurs, écrivains et lecteurs exploreront le thème « Traduire sous contraintes ». Entre censure, jeux de langue et défis formels, la manifestation invite à repenser la liberté créatrice qui naît parfois des entraves mêmes du langage.
13/10/2025, 17:18
Ce vendredi 10 octobre, la Région Île-de-France donne le coup d’envoi de la 4ᵉ édition des Lectures à voix haute, un dispositif phare de sa politique de soutien au livre et à la lecture. L’événement sera lancé par Faten Hidri, déléguée spéciale chargée de l’éducation artistique et culturelle, à l’auditorium de la Région, à Saint-Ouen-sur-Seine.
10/10/2025, 09:58
Peut-on encore, en 2025, écrire ou dessiner librement, comme à l’époque des années 1970, lorsque la bande dessinée semblait s’affranchir de tout tabou ? La Cité de la bande dessinée et de l’image souhaite examiner ces enjeux, en France comme à l’international.
05/10/2025, 11:57
Le 21 octobre prochain se tiendra la traditionnelle rentrée solennelle des cinq académies, célébrant la création de l’Institut de France. Fondé le 25 octobre 1795 (3 Brumaire an IV) par la loi Daunou, l’Institut fut conçu pour promouvoir, sans but lucratif, le rayonnement des lettres, des sciences et des arts, par la poursuite de recherches interrompues, la publication des découvertes et l’échange avec les sociétés savantes, en France comme à l’étranger.
02/10/2025, 10:20
Un hommage à l’écrivain péruvien et prix Nobel de littérature Mario Vargas Llosa se tiendra le 7 octobre à 19 heures à la Maison de l’Amérique latine à Paris. Organisée par l’Institut Cervantes, en collaboration avec l’ambassade du Pérou et la Maison de l’Amérique latine, la cérémonie réunira ses proches, des représentants du monde littéraire et diplomatique, ainsi que des spécialistes de son œuvre.
01/10/2025, 16:52
Mardi 14 octobre 2025 à 10h, La Manufacture (Cité du Livre d’Aix-en-Provence) accueillera un rendez-vous devenu incontournable pour les professionnels du livre, les bibliothécaires, médiateurs et libraires de la région : la rentrée littéraire des auteurs et autrices jeunesse de la région. Animée par Cécile Manzo, libraire et médiatrice, cette matinée mettra en lumière 12 créateurs jeunesse ayant une actualité éditoriale en 2025.
30/09/2025, 11:40
Le 30 septembre 2025, Lyon accueillera les troisièmes Rencontres nationales pour le développement de la lecture, organisées par l’Alliance pour la lecture en partenariat avec la Bibliothèque municipale de Lyon, et avec le soutien du ministère de la Culture et de la Fondation du Crédit Mutuel pour la lecture.
24/09/2025, 11:10
Les Rencontres francophones du livre audio et du podcast se tiendront en ligne le 28 octobre 2025, à l’initiative de l’association La Plume de Paon. L’événement propose une journée de prises de parole consacrées aux usages, aux modèles économiques et aux politiques publiques du livre audio dans l’espace francophone, avec inscriptions via le site de l’organisateur.
19/09/2025, 14:27
Le Printemps des Poètes propose aux jeunes, de France et d’ailleurs, de participer à une aventure inédite : une chasse au trésor poétique. À la fois initiation en dix étapes à la poésie et concours d’écriture, cette opération débutera en ce mois de septembre 2025 et s’adresse aux élèves de l’école élémentaire jusqu’au lycée. Les Grands Prix seront remis le 16 mars 2026 au Nolinski Paris, partenaire de l’événement.
18/09/2025, 11:57
Les 24 et 25 octobre 2025, Cheyne éditeur organise la première édition de Poetik’Altitude, dans son atelier de Devesset (Ardèche). Deux jours de rencontres, lectures, ateliers et spectacles pour découvrir les neuf autrices et auteurs ayant publié une nouveauté chez Cheyne au cours de l’année.
17/09/2025, 17:40
Le jeudi 2 octobre à 19h, au Château de Crémat, sur les hauteurs de Nice, la Fnac organise une soirée consacrée à la rentrée littéraire. Quatre écrivains y participeront : Sorj Chalandon, Olivier Adam, Anthony Passeron et Mathilda di Matteo. La discussion sera animée par la journaliste Marie Misset, en partenariat avec le podcast Émotions (Louie Media). L’entrée est gratuite et ouverte à tous.
12/09/2025, 15:44
À l’occasion du dixième anniversaire de sa réouverture, le Musée de l’Homme organise un week-end gratuit et festif les 4 et 5 octobre 2025. Avant ces célébrations ouvertes au public, une présentation en avant-première sera proposée à la presse le 16 septembre 2025, de 9h à 12h.
09/09/2025, 16:15
Si vous êtes écrivain, poète, traducteur, photographe ou artiste peintre, et que la seule évocation de la Toscane vous émeut et vous inspire, au printemps prochain, l’Occitanie se teindra de la région italienne pour vous le temps d'une résidence. Du 10 au 17 avril 2026, le Château de Mauriac, joyau architectural niché dans le Tarn, ouvre ses portes à 12 artistes et auteurs pour une expérience immersive inédite, entre cités médiévales, vignobles ensoleillés et campagne occitane.
03/09/2025, 10:08
Alors que la guerre façonne les paysages politiques du Moyen-Orient depuis un demi-siècle, la Bibliothèque publique d’information du Centre Pompidou et la revue Esprit invitent à une soirée de réflexion sur les perspectives d’un avenir pacifié. Le 24 septembre, dans le cadre du cycle « Le monde sur un fil », chercheurs et spécialistes tenteront de répondre à une question ardue : la région peut-elle enfin sortir de la guerre ?
01/09/2025, 16:31
Les Journées Nationales des Biblis en folie, qui reviennent en 2025 sur l'ensemble du territoire français, poursuivent leur ambition d'ancrer durablement cet événement dans le paysage culturel du pays. Réparties sur trois jours, elles offriront une programmation enrichie, s'adressant à tous les publics, et en particulier aux plus jeunes, en lien avec le Pass Culture et les États généraux de la lecture pour la jeunesse.
28/08/2025, 13:15
La Bibliothèque publique d'information (BPI) vous invite à célébrer sa réouverture lors d’un week-end convivial et festif ! Pendant trois jours, du 5 au 7 septembre, venez vivre un moment unique de partage autour de la littérature et de la culture. Au programme : des lectures, des échanges, des ateliers créatifs, de la musique et bien plus encore pour marquer ensemble ce moment important pour la Bpi.
26/08/2025, 14:46
Hikaya présente Confluences, une série de panels consacrés à la science-fiction et à la fantasy non anglo-saxonnes. Ce festival, dont Les Intergalactiques de Lyon sont partenaires, poursuit un double objectif : d'une part, il vise à connecter des professionnels issus de diverses cultures travaillant dans ces genres, et d'autre part, à offrir au public un aperçu de la richesse et de la diversité de la scène Sci-Fi internationale.
26/08/2025, 13:11
« Il y a un autre monde, mais il est dans celui-ci. » Cette phrase du poète Paul Éluard, placée en exergue du livre L'oeil du jaguar - Voyage philosophique au coeur de la conscience (Actes Sud), donne le ton. Philosophe et économiste, enseignante à l’Université de Lausanne, Sophie Swaton ne s’attendait pas à voir sa trajectoire bousculée suite à une improbable rencontre.
25/08/2025, 18:24
Les 20 et 21 septembre 2025, Sélestat, labellisée Ville d’art et d’histoire, s’anime au rythme des Journées européennes du patrimoine. Avec une programmation riche, ouverte à tous et placée cette année sous le thème de l’architecture, la cité alsacienne propose un week-end d’exploration culturelle qui conjugue découverte, savoirs partagés et expériences sensibles.
25/08/2025, 11:33
Du 18 au 22 août 2025, la capitale kazakhe Astana accueille le 89ᵉ Congrès mondial de la Fédération internationale des associations et institutions de bibliothèques (IFLA). Ce rassemblement annuel majeur pour la profession réunit chaque année entre 2000 et 3000 participants venus du monde entier. Il est précédé de réunions satellites, organisées sur une à deux journées, qui permettent d’approfondir les échanges autour de thématiques spécifiques.
13/08/2025, 14:41
C'est la douzième année consécutive qu’est célébrée l’initiative Le 12 août, j’achète un livre québécois !. L’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL) souligne, dans un texte intégralement retranscrit ci-dessous, ce moment important de l’année pour l’industrie québécoise du livre, et encourage à se procurer un livre du territoire. Rappelons que cet événement a été inauguré en 2014 grâce aux auteur·trice·s et idéateur·trice·s Patrice Cazeault et Amélie Dubé.
12/08/2025, 14:49
À l’occasion du 150e anniversaire de la mort de Hans Christian Andersen, la ville d’Odense, au Danemark – sa ville natale, où se trouve aujourd’hui sa maison-musée – déploie un programme culturel exceptionnel. À partir du 4 août 2025 et jusqu’à la fin de l’automne, plus de 38 institutions proposent concerts, lectures, ateliers, expositions et spectacles dans une célébration à la fois festive et introspective de l’écrivain universel. C’est le moment d’aller à Odense en somme, qui se transforme, pour quelques mois, en véritable « ville-conte ».
06/08/2025, 15:12
L'Association des Bibliothécaires de France (ABF) n'a pas perdu de temps, et annonce d'ores et déjà la thématique centrale de son prochain congrès : l'hospitalité. Elle succède à l'esprit critique, au cœur des débats et ateliers organisés à Montreuil, du 11 au 13 juin dernier, pour la 70e édition de l'événement.
05/08/2025, 09:50
Autres articles de la rubrique Sortir
Le Festival et Prix des Littératures Urbaines revient pour sa 3e édition, organisée du 30 au 31 janvier 2026. Ce rendez-vous met en lumière celles et ceux qui racontent la ville autrement, non comme un bloc homogène, mais comme un espace traversé par les réalités sociales, politiques et culturelles de notre époque. Des périphéries aux centres, des quartiers populaires aux quartiers les plus aisés, l’événement entend valoriser les voix qui proposent d’autres lectures de la ville, loin des clichés et des essentialisations.
20/11/2025, 12:48
Pour sa dixième édition, New Deal s’apprête à transformer la Philharmonie de Paris en vaste laboratoire d’idées. Pendant trois jours, du 24 au 26 novembre 2025, les professionnel·le·s des musiques de patrimoine, de création, du jazz et des musiques improvisées se réuniront pour interroger un écosystème en pleine mutation.
20/11/2025, 11:42
Le salon du livre d’histoire de Versailles revient pour une nouvelle édition placée sous le signe de la rencontre et de la transmission. Histoire de Lire, devenu un rendez-vous littéraire incontournable en Île-de-France pour tous ceux qui s’intéressent à l’Histoire et à ses actualités, se déroulera samedi 22 et dimanche 23 novembre 2025, de 14h à 18h30.
20/11/2025, 10:59
Du 15 au 18 janvier 2026, la ville du Havre accueillera la 15ᵉ édition du festival littéraire Le Goût des Autres. Depuis sa création en 2011, ce rendez-vous s’est imposé comme un moment fort de la scène littéraire française, capable de réunir un large public autour de rencontres vivantes et accessibles, sans jamais renoncer à l’exigence intellectuelle ni à l’ambition artistique. Cette nouvelle édition confirme cette identité, avec un thème qui invite à la liberté et au plaisir : « Jouer le jeu ».
19/11/2025, 17:41
Le samedi 22 novembre, la Galerie Griffon accueillera une Master Class publique conduite par Denis Lavant, président d’honneur de la 16ᵉ édition du festival Livres en Tête. Cet atelier ouvert s’adressera aux étudiants de Sorbonne Université autant qu’aux auditeurs présents, autour d’exercices d’interprétation consacrés à des textes classiques et contemporains.
19/11/2025, 17:30
Portée par la journaliste et romancière Delphine Minoui, le roman Badjens prend aujourd’hui corps sur scène à travers une lecture-performance mêlant théâtre, chant et création musicale. Une représentation est annoncée pour 2026, sur réservation via la plateforme de la médiathèque de Saint-Quentin-en-Yvelines.
19/11/2025, 16:57
À quoi ressemblera le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême en 2026, s'il a lieu ? Dans un communiqué, les éditeurs du groupe BD, au sein du Syndicat national de l’édition (SNE), « estiment que l’édition 2026 ne pourra plus se tenir ». Le Festival dément, assurant que les discussions restent « en cours ».
19/11/2025, 12:29
Le fonds Glénat pour le patrimoine et la création proposera, du 20 novembre 2025 au 18 avril 2026, une exposition consacrée à l’histoire de Mickey au couvent Sainte-Cécile, à Grenoble. Conçue par Bruno Girveau avec Pierre Lambert, elle réunira plus de 180 œuvres et objets issus de musées et de collections privées pour retracer la naissance du personnage, son évolution au cinéma, dans la presse illustrée et à travers les objets dérivés.
19/11/2025, 11:34
Périgueux a refermé dimanche soir la 20e édition de son Festival du Livre Gourmand, enveloppé d’une effervescence qui a animé la ville trois jours durant. Du 14 au 16 novembre, le centre historique s’est transformé en scène vivante où littérature culinaire et gastronomie se répondaient sans interruption, dans un ballet continu de rencontres et de démonstrations.
18/11/2025, 17:33
Dix ans déjà. Créées pour célébrer le plaisir de lire, les Nuits de la lecture s’apprêtent à fêter une édition anniversaire du 21 au 25 janvier 2026, portée cette fois par un duo d’écrivains qui connaît bien les territoires français : Marie-Hélène Lafon et Laurent Gaudé. La première sera marraine, le second parrain, pour incarner un thème évocateur – « Villes et campagnes » – pensé comme un pont entre espaces urbains et ancrages ruraux.
18/11/2025, 09:38
La BD est « en ébullition » alors que 285 autrices et professionnel·les annoncent qu’elles boycotteront l’édition 2026 du Festival d’Angoulême, encore confiée à 9e Art +. Le 17 novembre, pouvoirs publics et professionnels ont repris la main : l’ADBDA pilotera désormais le prochain appel d’offres, après le retrait de la présidente de l’association FIBD. Ces mesures permettront-elles d’éteindre la colère et de sauver l’édition 2026 ?
17/11/2025, 18:04
Du 4 au 8 décembre, la Nuvola de Rome accueillera de nouveau Più libri più liberi, la « Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria » (Foire nationale de la petite et moyenne édition), entièrement consacrée à l’édition indépendante italienne. Cinq jours durant, le bâtiment dessiné par Massimiliano Fuksas, devient un grand salon du livre : 569 éditeurs venus de toute l’Italie, 700 rendez-vous au programme, et des autrices et auteurs du monde entier. L’inauguration officielle est prévue le 4 décembre à 10h30.
17/11/2025, 16:29
D’un côté, l’esprit solaire de la Méditerranée ; de l’autre, la street-food mondiale. Deux atmosphères, mais un point commun : l’envie de raconter des cultures à travers leurs plats les plus accessibles. Et une conviction partagée, au-delà des styles : la cuisine populaire, lorsqu’elle est faite avec justesse, dit toujours quelque chose de profond sur un territoire et ceux qui l’habitent.
15/11/2025, 14:50
Le vendredi 21 novembre, la Fondation Del Duca accueillera une immersion dans l’univers d’Oscar Wilde avec deux de ses pièces revisitées en Solo Théâtre : L’Importance d’être Constant et Le Crime de Lord Arthur Savile.
14/11/2025, 18:30
Le festival Lettres du monde, organisé du 12 au 23 novembre 2025 en Nouvelle-Aquitaine, s’arrête cette année au Pays Basque avec deux rendez-vous : une rencontre à Bayonne et une autre à Anglet. Ces étapes s’inscrivent dans la programmation itinérante qui fait circuler autrices et auteurs dans tout le territoire régional, en lien avec les médiathèques et librairies partenaires.
14/11/2025, 17:07
La sortie de crise parait encore loin. L'association FIBD, qui a hérité du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême à partir de 1976, renonçait ce 13 novembre au choix de la société 9eArt + pour l'organisation de l'événement, à compter de 2028 et pour les 9 années suivantes. Elle proposait un nouveau processus de sélection, mais un point de non-retour semble atteint : les éditeurs BD du Syndicat national de l'édition balaient cette suggestion.
14/11/2025, 13:15
Lors de sa réunion du 7 octobre 2025, le Conseil d’administration d’Avignon Festival & Compagnies (AF&C), coordinatrice du festival Off Avignon, a procédé à la nomination d’Harold David au poste de directeur délégué de l’association, conformément à ses statuts. Cette décision a été prise à la majorité.
14/11/2025, 11:23
Le festival Lettres du monde, du 12 au 23 novembre 2025 en Nouvelle-Aquitaine, traverse une quarantaine de villes pour accueillir autrices et auteurs internationaux. Lectures, rencontres et projections jalonnent cet événement itinérant, soutenu par médiathèques, librairies et partenaires du territoire.
13/11/2025, 15:51
Dans le cadre d’une nouvelle expérience de rencontres littéraires initiée au Théâtre de Poche Montparnasse, un hommage particulier sera rendu à Philippe Tesson, « son directeur amoureux des livres ». C’est dans cet esprit de transmission que Christine de Mazières viendra présenter, lundi 17 novembre à 21 heures, son dernier roman, Locarno, paru cette année aux éditions du Seuil.
13/11/2025, 14:38
L'association FIBD Angoulême, qui a fondé l'événement et en délègue l'organisation, est revenue sur son choix de la société 9eArt +, du 8 novembre dernier. Dans un communiqué, elle annonce un nouveau processus de sélection, piloté par un comité de représentants de l’Association FIBD, des financeurs publics, des professionnels du secteur. Les éditions 2026 et 2027 resteront toutefois gérées par 9eArt +.
13/11/2025, 13:19
À partir du 25 novembre 2025, le château de Versailles et le musée du quai Branly – Jacques Chirac présentent une exposition issue du projet CRoyAN, mené depuis 2019 pour étudier les collections royales d’Amérique du Nord. Chercheurs et représentants autochtones y retracent comment, au XVIIIᵉ siècle, la France lia des alliances avec les nations amérindiennes de la vallée du Mississippi, à travers objets, archives et récits croisés.
12/11/2025, 17:44
Entre création contemporaine, jazz et héritage rom, la programmation musicale d’Un Week-End à l’Est 2025 explore les multiples visages sonores de la Roumanie. Trois concerts phares rythmeront le festival : le dialogue orchestral du Lémanic Modern Ensemble, les improvisations subtiles du trio Amphitrio et la performance incandescente de Mihaela Drăgan avec le Taraf de Caliu.
12/11/2025, 15:54
Au Théâtre de Poche-Montparnasse, Judith Magre et Éric Naulleau rejouent le miracle de la parole incarnée. Après Apollinaire, ils s’attaquent à Aragon : un poète à la fois mythique et charnel, fragile et flamboyant. Judith Magre dit Aragon fait renaître le verbe d’un homme qui n’a jamais cessé d’aimer et d’espérer, sous les yeux d’une comédienne que la vieillesse n’a pas rendue sage mais souveraine.
12/11/2025, 15:41
Evergreen Yeh est un artiste taiwanais, illustrateur et auteur de bande dessinée. Il a étudié la peinture à l’huile à l'université de Melbourne (Australie) avant de débuter comme animateur, puis de se consacrer pleinement à la BD et à l’illustration. Il enseigne également à l’université Chung Yuan Christian. Il sera présent lors du 42e BD boum de Blois, du 21 au 23 novembre 2025.
12/11/2025, 10:54
À l’été 2026, le Musée de l’Air et de l’Espace présentera « Drôles de vols, caricaturer les expériences aériennes ». L’exposition proposera au public de découvrir l’histoire des ballons et des avions à travers les dessins de caricaturistes, du XVIIIe siècle à aujourd’hui. Ce parcours mettra en lumière la manière dont les dessinateurs ont accompagné et commenté les inventions aéronautiques.
12/11/2025, 10:30
La reconduction de la société 9eArt +, dirigée par Franck Bondoux, pour l'organisation du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême semble n'avoir fait que des mécontents. Après les auteurs et les éditeurs indépendants, les poids lourds du secteur éditorial pourraient eux aussi bouder l'événement en 2026. Ce qui menace plus directement encore son existence.
12/11/2025, 09:37
Du 12 au 23 novembre 2025, le festival Lettres du monde parcourt la Nouvelle-Aquitaine, de Niort à Bayonne en passant par Bordeaux, Mont-de-Marsan ou Villeneuve-sur-Lot. Cette 22ᵉ édition, placée sous le signe des lumières, célèbre la vitalité des littératures poétiques et politiques venues d’ailleurs. Portée par une quinzaine de librairies et une trentaine de médiathèques partenaires, la manifestation fait dialoguer autrices, auteurs, traducteurs et éditeurs autour de textes qui franchissent les frontières.
11/11/2025, 18:02
La Ville de Courbevoie organise la 5e édition des 24H des Mots le 6 décembre 2025 avec pour thème « les mots se mettent à table ». L’événement réunit 33 auteurs, dont 9 de Courbevoie, pour une journée de rencontres autour du livre, de la lecture et de l’écriture. Le public est attendu au Café des Mots et à l’Espace Carpeaux. Au programme : expositions, ateliers, dédicaces, cafés littéraires et temps forts toute la journée.
10/11/2025, 17:37
À la veille de sa cinquante-deuxième édition, le Festival international de la bande dessinée d’Angoulême (FIBD) traverse l’une des plus graves crises de son histoire. L’association fondatrice du festival devait choisir ce samedi 8 novembre le gestionnaire du rendez-vous pour les dix prochaines années. Et l'option retenue provoque de vives levées de boucliers : et si cette année, il n'y avait pas d'année FIBD ?
08/11/2025, 11:59
Du 12 au 23 novembre 2025, le festival Lettres du Monde s’ouvre à Bordeaux avec Jens Christian Grøndahl, figure majeure des lettres danoises. Avec Au fond des années passées, il explore la mémoire, l’amour et la fuite du temps dans une prose d’une lumineuse mélancolie.
07/11/2025, 12:08
Un long-métrage entré en production racontera les dernières années de l'écrivain américain Ernest Hemingway, miné par l'alcool, des conflits familiaux et une paranoïa dévorante. L'arrière-petite-fille de l'auteur, Dree Hemingway, sera la productrice exécutive du film, intitulé The Hemingway Files.
07/11/2025, 09:37
Les 14 et 15 novembre 2025, la troisième édition du Salon du livre de Choisy-le-Roi réunira petits et grands autour d’un thème aussi universel qu’inépuisable : l’amour. Ce rendez-vous littéraire et artistique, né en 2022, célèbre le plaisir de lire et de partager, tout en faisant rayonner la richesse culturelle de la ville. Cette année, un temps fort festif mettra l’amour à l’honneur, sous toutes ses formes, entre mythes, musique et éclats de rire.
07/11/2025, 09:00
Le Salon du livre de Montréal (SLM), prévu du 19 au 23 novembre au Palais des congrès de Montréal, est placé sous tension. En cause : un conflit de travail à la Société de transport de Montréal (STM) qui pourrait profondément perturber l’accès du public à cet événement majeur du livre. Depuis le 2 novembre, les employés d’entretien de la STM sont en grève, limitant fortement le service métro-bus.
06/11/2025, 17:12
Avec pour thème « Nos petits et grands héros », la 12e édition de Partir en Livre aura lieu du 17 juin au 19 juillet 2026. Au travers de cette thématique, Partir en Livre invite petits et grands à explorer l’univers foisonnant des héros. Une thématique forte, inspirante et fédératrice, qui résonne tout particulièrement avec les imaginaires de l’enfance et de l’adolescence.
06/11/2025, 16:39
Du 18 au 24 novembre 2025, Un Week-End à l’Est déploie son regard sur Bucarest à travers une programmation où le cinéma devient l’un des fils conducteurs du festival. Entre œuvres cultes et documentaires révélateurs, ces rendez-vous sur grand écran esquissent le portrait d’une Roumanie multiple, traversée par l’histoire, la mémoire et un sens aigu du réel.
06/11/2025, 12:00
Commenter cet article