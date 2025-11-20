Lyon : une Quinzaine des handicaps riche en rencontres à la Bibliothèque municipale

La Bibliothèque municipale de Lyon (BmL) s’associe à cette initiative en proposant, dans plusieurs établissements de son réseau, une programmation centrée sur l’accessibilité, le partage d’expérience et la découverte des services inclusifs mis à la disposition du public. La manifestation se déroulera du 2 au 13 décembre 2025.

En France, une personne sur cinq vit avec un handicap, parfois invisible, et chacun peut y être confronté au cours de sa vie, de manière temporaire ou durable. La BmL a développé de nombreux outils pour répondre à ces besoins et faciliter l’accès à la lecture et aux ressources culturelles :

– collections adaptées (gros caractères, sous-titrage, ouvrages conçus pour les publics dys),

– postes informatiques dédiés,

– portage à domicile,

– animations en langue des signes française,

– accueil spécifique selon les besoins des usagers.

En septembre, l’ensemble des 16 bibliothèques du réseau a été équipé de nouveaux outils destinés à améliorer le confort de lecture : règles d’aide, pupitres, lampes, loupes ou encore cannes sièges.

Pendant la Quinzaine, la BmL proposera expositions, rencontres, ateliers, projections et mises en lumière de ses services adaptés. Plusieurs temps forts structure un programme qui s’adresse à toutes et tous.

Parmi eux :

– l’exposition « Décollons les étiquettes ! » à la bibliothèque du 4ᵉ,

– l’exposition « Une famille comme les autres » à la bibliothèque du 3ᵉ Lacassagne,

– des ateliers consacrés au handicap invisible, aux 200 ans du braille, ou aux applications accessibles,

– des rencontres autour de l’habitat inclusif ou de la bande dessinée.

À ces propositions s’ajoutent des films, conférences et spectacles, qui viennent enrichir cet ensemble de rendez-vous pensés pour favoriser la compréhension, la sensibilisation et l’inclusion.

Accessible, diversifié et ancré dans la vie du réseau de la BmL, cette troisième édition de la Quinzaine des handicaps invite le public à découvrir une large palette d’expériences et d’outils au service de l’inclusion. Durant ces quinze jours, les bibliothèques lyonnaises mettront en avant les initiatives permettant d’accompagner chaque personne dans son parcours de lecture et d’accès à la culture.

