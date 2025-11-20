Histoire de Lire 2025 : le festival des amoureux d’Histoire à Versailles

Essais, romans, bandes dessinées, littérature jeunesse, dédicaces, conférences et débats : l’événement réunit plus de 200 auteurs.

Parmi les invités figurent notamment Éric-Emmanuel Schmitt, Alexandra Lapierre, Emmanuel de Waresquiel, Sylvie Bermann, Patrice Duhamel, Laetitia de Witt, Thierry Lentz, Bénédicte Vergez-Chaignon, Stéphane Audoin-Rouzeau, Vincent Haegele, Louis Sarkozy, Timothée de Fombelle, Benjamin Stora, Yann Bouvier, Jacques de Villiers, Lorànt Deutsch, Franz-Olivier Giesbert, Irène Frain, HugoDécrypte, et bien d’autres encore.

Un espace dédié aux jeunes lecteurs

Pendant deux jours, près de 80 rencontres d’auteurs jalonneront la manifestation. Les visiteurs pourront assister à des débats entre historiens, participer à des cafés d’auteurs, découvrir des formats d’« histoire en scène » avec des comédiens ou profiter d’animations destinées au jeune public. Le salon se veut un espace vivant, où les échanges autour du passé prennent des formes variées.

Le salon accueillera un Village Jeunesse riche en univers imaginaires. Les plus jeunes pourront entrer dans le monde de Belfort & Lupin, le chien favori du roi Soleil et son ami le loup, avec Teddy Stehly, leur créateur. D’autres ateliers inviteront à découvrir des robes de princesse avec Martine Lecamus ou à partager un moment à la cour d’Élisabeth Iᵉʳ aux côtés de Shakespeare.

Les figures de la Résistance occuperont également une place importante : Anne Frank, le général de Gaulle, Honoré d’Estienne d’Orves, ainsi que de jeunes héros créés par Sophie de Mullenheim ou imaginés par Gwenaële Barussaud.

Le prix de la BD historique

La quatrième édition du prix de la BD Historique Pierre Lafue / Histoire de Lire mettra en avant de nombreux auteurs : Marko, Alfred de Montesquiou, Jean-Yves Le Naour, les auteurs du nouveau Blake et Mortimer, ainsi que les finalistes Nicolas Junker, Aurel, Fabien Grolleau, Cyril Elophe, Guy Delisle, Inès Léraud, Pierre Van Hove.

L’annonce du ou de la lauréat(e) aura lieu samedi 22 novembre à 14h30, à l’Ancienne Poste.

La médiathèque, installée au 2ᵉ étage de l’Ancienne Poste, proposera une immersion dans d’autres formes de narration historique, du jeu vidéo à la réalité virtuelle. Les visiteurs pourront explorer la bohème du Moyen Âge avec Kingdom Come 2, arpenter les rues de Paris durant la Révolution ou découvrir les pratiques du monde viking grâce à des séquences de jeux accessibles en libre-service, commentées par des professeurs d’histoire.

L’Agora permettra d’assister à des rencontres réunissant auteurs, experts et créateurs de contenu vidéo, autour du lien entre histoire et numérique.

La communauté des vidéastes d’histoire sera également présente vendredi 21 novembre à 20h30, au cinéma UGC Le Cyrano, pour la remise du prix Histoire 2.0 dédié aux créateurs de contenu de l’année.

Cette édition accueille une nouveauté : tous les auteurs en dédicace seront regroupés en deux lieux, l’Hôtel de Ville et l’Ancienne Poste.

Le salon se tiendra 22 et 23 novembre, de 14h à 18h30, à Versailles, dans plusieurs lieux : l’Hôtel de Ville, l’Ancienne Poste, l’Hôtel du département des Yvelines et la Préfecture des Yvelines.

La billetterie est accessible au tarif de 2 euros en ligne et 3 euros sur place.

Crédits photo : Histoire de Lire

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com