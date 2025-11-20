Crise, IA, diffusion : ce que prépare la 10e édition du New Deal à la Philharmonie

L’événement, devenu incontournable, entend offrir un lieu où chacun — artistes, ensembles, programmateurs, institutions — peut confronter ses pratiques, repenser ses modèles et imaginer de nouveaux équilibres.

Dans un contexte marqué par l’incertitude budgétaire, la remise en question des politiques culturelles et l’émergence de nouveaux outils technologiques, l’édition 2025 multiplie les débats de fond.

Les transformations induites par l’intelligence artificielle occuperont une place centrale, qu’il s’agisse des enjeux économiques et éthiques ou des questions juridiques liées aux droits d’auteur et d'interprète. Les tables rondes s’attarderont aussi sur la circulation internationale, les stratégies de diffusion ou encore le rôle des intermédiaires dans une chaîne de production repensée.

New Deal ne se limite pas aux échanges d’idées : le dispositif s’appuie sur près d’un millier de speed-meetings permettant d’amorcer des collaborations concrètes entre ensembles et programmateurs. Plusieurs séquences mettront également en lumière les mutations structurelles du secteur : emploi artistique, mécénat d’entreprises, mobilité internationale, outils pour la transition écologique, ou encore place des jeunes musiciens dans un marché de plus en plus concurrentiel.

Les programmateurs bénéficieront cette année d’un temps de travail spécifique pour repenser ensemble des circulations plus cohérentes, avant une soirée réunissant les professionnels au Théâtre Paris-Villette. Près de 500 projets artistiques seront par ailleurs présentés aux participants, signe d’un secteur toujours foisonnant malgré ses fragilités.

IA, envoyez la musique

Notons tout particulièrement la rencontre de ce 25 novembre à 11h15-12h45 : IA #2 - IA Rémunération et droits des auteurs et des artistes-interprètes : quels dédommagements a posteriori, quelles réglementations pour l'avenir ?

L’essor de l’intelligence artificielle bouscule profondément le cadre juridique et économique de la création artistique. Cette table ronde abordera les enjeux liés à la reconnaissance du statut d’auteur face aux œuvres générées ou co-produites par des IA, à la protection des interprètes, ainsi que ses impacts sur les métiers du secteur musical et du spectacle vivant, entre nouveaux usages et transformations des compétences.

Intervenants :

Colette Bouckaert - membre du comité d'éthique de la SACEM, secrétaire générale IDFRights

Benoit Galopin - directeur des affaires juridiques et internationales de la SPEDIDAM

Stéphanie Le Cam - maitre de conférence à l'université de Rennes et directrice de la Ligue des auteurs professionnels

Samuel Sfez - Président de l’Association des traducteurs littéraires de France

Aurélien Taché, Député Val-d’Oise, membre de la mission d’information mission d’information « création diffusion et acquisition des connaissances : comment l'intelligence artificielle transforme notre éducation et notre culture”

Le programme complet est proposé ci-dessous. Plus d'informations ici :

Crédits illustraiton : TyliJura CC 90

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com