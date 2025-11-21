Expérience de la vie d’usine de Simone Weil : une amoureuse d’humanité

Dans ses cahiers, elle détaille ses journées d’une manière factuelle en détaillant les cadences demandées et réalisées. Simone Weil n’arrive pas, malgré ses efforts, à suivre ses collègues et décèle en eux des héros ordinaires du quotidien. Mais réduire l’ouvrier à son travail revient à diminuer sa part d’humanité alors que le travail est un outil pour fraterniser.

Pour elle, le travail devrait inclure l’ouvrier en amont de son rôle, non seulement pour améliorer les machines sur lesquelles il œuvre, mais aussi pour valoriser son activité. L’ouvrier ne doit pas être payé pour ne pas penser, il peut par son travail se libérer de la mécanisation pour ressentir l’utilité du métier et prendre toute sa place dans la société. Pour la jeune philosophe, agir ou créer est une nécessité humaine essentielle contrairement à ceux ou celles qui ne recherchent que les sensations qu’elle n’hésite pas à traiter d’oisifs.

L’usine est perçue comme un apprentissage de la brutalité : brutalité des cadences, des exigences des contremaîtres, brutalité du salaire, tout un monde de violence qui contraste avec sa vision idéale qui ferait de l’usine un lieu de joie et de solidarité.

On aime retrouver cette pensée humaniste à travers ses échanges épistolaires partagés avec une ancienne élève, une collègue, un professeur, un écrivain ou un religieux, autant de profils différents qui témoignent de l’intérêt qu’elle porte à chacun.

Son passage à l’usine sera fondateur de sa foi chrétienne, car pour elle, le christianisme est la religion des esclaves, et l’ouvrier esclave de sa machine, soumis à une hiérarchie vexante, humiliante et méprisante, ne peut se reconnaître que dans une religion d’empathie. Elle fustige au passage les hommes politiques qui utilisent la masse ouvrière pour servir leur cause.

Il ne peut pas y avoir un engagement politique honnête et total si le politique qui se revendique solidaire des ouvriers n’a jamais travaillé en usine. Elle délaisse la politique pour une forme de spiritualité pratique.

Simone Weil aime autant qu’elle souffre pour ses semblables : « le malheur des autres est entré dans ma chair et dans mon âme ». C’est sa part d’humanité partagée, fondatrice de son engagement philosophique et personnelle.

Cette expérience donne naissance à la pensée de la philosophe que l’on retrouvera plus tard dans La pesanteur et la grâce.

Les textes rassemblés dans cet ouvrage, permet de comprendre sa démarche intellectuelle et dévoile une femme volontaire, partisane et entière, une amoureuse de l’humanité : « La capacité de me suffire moralement à moi-même, de vivre dans cet état d’humiliation latente perpétuelle sans me sentir humiliée à mes propres yeux ; de goûter intensément chaque instant de liberté ou de camaraderie, comme s’il devait être éternel. Un contact direct avec la vie… »

Par Christian Dorsan

