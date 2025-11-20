La nuit barbare, écrire pour consoler l’enfance

On ne le répétera jamais assez : l’enfance est un territoire où se joue le futur d’une vie. Se souvenir de cette période c’est remonter en surface des joies autant que des traumas, les écrivains se nourrissent de ces moments durant lesquels on se sent plus spectateur de sa vie qu’acteur. Cependant, certains développent une force de caractère étonnante et c’est le cas de Zadig Hamroune qui offre dans son roman, Nuit barbare, ses souvenirs, pas toujours tendres, de cette jeunesse passée dans la périphérie de Caen.

Depuis Annie Erneaux, on parle très souvent de transfuge de classe, mais dans ce roman, on parle d’accomplissement, car ce petit bonhomme issu d’une famille nombreuse et d’origine kabyle, est à part de la fratrie et garde une place particulière pour sa maman. Il aime chanter, bouger, danser et surtout lire. Il est curieux de tout Lyazid, et il s’extasie à ce monde qui semble fermé pour sa famille et qui pour lui procure une grande joie, une ouverture sur l’extérieur.

Une enfance qui parait heureuse et insouciance s’il n’y avait cette « nuit barbare », viol perpétré par son frère. Cette nuit barbare n’est pas développée abondamment dans les pages du livre ni dans les mots du personnage, comme si le viol était une épreuve à vivre et qu’il en ressortirait plus grand. Zadig Hamroune souhaitait ne pas tomber dans la victimisation.

Ce roman n’est pas le récit d’une résilience, mais bel et bien d’un accomplissement. Le jeune Lyazid n’en finit pas d’apprendre, de se cultiver avec la volonté de se créer sa propre identité, de diriger sa propre route et de faire entendre sa propre voix. Et dans cette logique, pourquoi ne pas devenir écrivain ? L’auteur a déclaré lors d’une interview qu’être écrivain, c’est être apatride, mais son pays d’origine reste Caen, ville qui lui a décerné son prix littéraire.

Tendre, émouvant, révoltant, Nuit barbare est une immersion dans une enfance pas tout à fait comme les autres, car l’auteur, Zadig Hamroune, vit la nuit dans les rêves du Caravage pour oublier le barbare, a une soif d’apprendre incroyable et en même temps, il est comme les autres enfants avec ses émissions télé, ses problèmes à l’école, ses jeux, une enfance qui connaît également l’absurdité et la violence du racisme.

Un roman presque sociologique tant son histoire personnelle se superpose à celle de l’évolution de la société dans les années 70/80. Un roman et qui mérite une attention particulière, ne serait-ce que pour consoler l’enfant blessé.