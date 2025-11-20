Vers de nouveaux minima conventionnels dans l'édition

Ce 17e avenant à la convention collective nationale de l'édition de livres s'inscrit dans le processus annuel de négociation des salaires au sein de la branche. Le document a été signé le 30 septembre dernier par l'organisation patronale, le Syndicat national de l'édition (SNE), et deux organisations syndicales de salariés seulement, la CFE-CGC et la CFDT.

Comme pour les avenants précédents, l'accord n'a pas été validé par la CGT et Force Ouvrière, qui estimaient dans nos colonnes, en mars 2024, que les avancées n'étaient pas satisfaisantes pour les salariés.

Barèmes des salaires minima annuels et mensuels, 17e avenant à la Convention collective nationale de l'édition de livres

Les salaires minima garantis affichés dans les barèmes ci-dessus correspondent à une activité à temps plein, soit 35 heures hebdomadaires, ou son équivalent mensuel ou annuel. Les montants correspondent au salaire brut, et non réel.

Quels progrès pour la grille ?

Le dernier avenant en date, le n° 16, remonte à février 2024. Le montant annuel du salaire d'entrée de la grille (E5) s'élevait alors à 22.971 €, contre 23.426 € dans l'avenant n° 17, soit une hausse de 1,98 %. Avec 1802 € mensuels, le montant du coefficient E5 correspond au SMIC (1801,84 €).

Signalons que, d'après les derniers résultats de l'Institut national de la statistique et des études économiques, pour septembre 2025, les prix à la consommation ont augmenté de 1,2 % sur un an. Précisons aussi que cette donnée ne reflète pas le niveau réel des charges pesant sur les ménages, puisqu'il ignore les loyers ou les assurances, par exemple.

La grille des salaires minima reste également tributaire d'un certain écrasement des montants au sein de la catégorie des employés (E5-E9), avec de faibles différences d'un coefficient à l'autre.

Le 17e avenant redéfinit par ailleurs les salaires minima à l'ancienneté, dont la revalorisation « produit des effets sur les salaires réels uniquement dans le cas où ceux-ci seraient inférieurs aux minima ainsi déterminés ».

Les réunions pour définir cette nouvelle grille des salaires ont commencé le 7 avril 2025, pour se clore le 22 septembre dernier, après plusieurs rendez-vous entre les partenaires sociaux (29 avril 2025, le 4 juin 2025, le 18 juin 2025, le 7 juillet 2025, 25 juillet 2025).

Les dispositions de cet avenant s'appliquent depuis le 1er octobre dernier. Le document complet est accessible ci-dessous.

Photographie : illustration, Dafunky Hapax, CC BY-NC-SA 2.0

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com