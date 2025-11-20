Pour être serein, il faudrait vendre dix fois plus” : l’économie fragile de la bande dessinée

Je suis auteur et dessinateur de bande dessinée — et illustrateur — depuis bientôt 20 ans. J’ai construit mon activité patiemment depuis ma sortie de l’école, en suivant une voie assez répandue : d’abord des commandes, essentiellement pour la jeunesse, en faisant de la bande dessinée (gratuitement, dans des publications à petit ou faible tirage) entre ces commandes ; puis, petit à petit, en publiant mes propres livres.

Jusqu’à 2022, quinze ans exactement après mon diplôme national d’enseignement supérieur en illustration, j’ai dû jongler entre projets personnels et réponse à des commandes, ou plus prosaïquement cumuler mon activité d’auteur avec celle d’illustrateur. Un cumul, on sait comment ça marche : ça revient à travailler plus, et dans notre cas, pas pour gagner plus : pour avancer.

Ça n’a pas été une question pendant des années : on nous prédit à l’école une vie difficile, l’impossibilité de se projeter dans le temps et l’impératif d’un dévouement complet à notre travail — mais n’est-ce pas ça, la vie d’artiste ? En échange, on aura la chance de pouvoir s’exprimer, de choisir nos horaires, l’honneur de voir notre travail publié, et en prime, on obtiendra, pour chaque livre, un ticket, renouvelable pour jouer à la loterie de l’édition.

Tous les auteurices y jouent : chacun-e publie ses livres en se disant « et si, cette fois-ci, ça se vendait ? Et si ça changeait quelque chose à cette obligation de travailler tout le temps ? » En attendant, tous les sacrifices sont justifiés. Après tout, on l’a voulu, n’est-ce pas ?

Pendant mes quinze premières années d’activité, j’ai publié 7 bandes dessinées, et pour les financer, j’ai illustré des centaines de textes, d’articles, donné des cours en école d’art, en école d’architecture, animé des ateliers à l’école primaire, au collège, présenté mon travail au lycée, dans des bibliothèques, dessiné en direct dans des festivals, pour un congrès de banquiers même !

À LIRE - Pourquoi refuser un revenu garanti aux artistes et auteurs en cas de galère ?

Je n’ai jamais pris un arrêt maladie, même quand j’étais malade : je n’avais tout simplement pas le temps de me renseigner pour voir comment ça marchait sans me mettre en retard dans mon travail. J’ai été interdit bancaire parfois, à découvert très souvent, stressé en permanence de la commande d’après, du moment où le paiement arriverait, de l’échéance de paiement des cotisations sociales, de la retraite complémentaire obligatoire, puis les dernières années, des impôts.

C’est beaucoup d’énergie. C’est aussi beaucoup d’impasses : sans mes parents, j’aurais sans doute abandonné en 2011 ou 2012. Le rythme de travail effréné ne me permettait pas de développer mes projets, et j’étais arrivé au bout de ma capacité à m’user à petit feu pour répondre à des commandes. Ils ont accepté de m’aider pendant deux ans — ils ne sont pas riches, travaillaient alors tous les deux, fonction publique, classe moyenne — et grâce à eux, j’ai publié mon premier livre conséquent et personnel.

D’autres ont suivi, avec le même fonctionnement que les premières années (commandes de presse indispensables en complément et entre les projets), mais au moins, j’avançais. C’est la réalité la plus commune dans la bande dessinée, même quand on vend jusqu’à 15.000 exemplaires. Les avances sur droits, même chez les gros éditeurs, couvrent difficilement le temps de travail : pour être serein, il faudrait vendre dix fois plus.

En 2022, c’est arrivé. J’ai gagné à la loterie de l’édition. Mon adaptation en bande dessinée d’un livre d’économie s’est vendue (en trois ans) à 150.000 exemplaires. Mais 150.000 exemplaires vendus ne m’ont pas propulsé dans la vie d’un gagnant au loto.

Je n’ai pas changé de niveau de vie : j’ai juste donné plus de place à mon activité d’auteur. Bien sûr, ma vie a été simplifiée par ces droits qui depuis représentent la moitié de mes revenus. J’ai pu voir arriver les échéances de l’URSSAF et de l’Ircec avec sérénité, travailler sur mon prochain livre à un rythme soutenable. J’ai pu, surtout, souffler.

Pour finir cette adaptation, j’avais dû travailler frénétiquement, plus de dix heures par jour pendant des mois, pour m’assurer qu’il serait sur table à Noël. En terminant, la simple idée de me mettre à dessiner me donnait envie de pleurer. Sans ce succès, j’aurais dû recommencer au bout d’une semaine, et je ne sais pas si j’y serais parvenu.

Mais voilà : trois ans ont passé, je m’estime chanceux d’avoir eu ce ticket, mais le livre a bientôt terminé sa vie en librairie, et je vais revenir cette année à la bonne vieille alternance projet/commandes. Et encore : mon travail me permet de trouver des commandes ! Vu le contexte, avec le travail d’illustration fragilisé à vitesse supersonique par les images-bouillies générées à l’IA, et le secteur du livre sinistré comme jamais, qui sait combien de temps ça va durer ?

La vie des auteurices ressemble à celle de toutes les autres personnes : même si nous aimons notre travail, parfois nous avons besoin de repos. Nous sommes libres de nos horaires, mais notre survie dépend de nos clients. Parfois, nous sommes malades ou blessés, parfois nous avons des enfants, parfois même sans en avoir personnellement, nous en élevons... La différence principale avec les autres personnes est que, quelle qu’en soit la raison, si nous arrêtons de travailler, nous ne pouvons plus nous en sortir.

Cette loi, si elle était votée, corrigerait une injustice insupportable. Nous cotisons notre part de CSG, qui finance la sécurité sociale et l’assurance chômage : notre accès à la première est parfois terriblement difficile (les congés maternité et les arrêts maladie sont tellement compliqués à faire valider et longs à obtenir qu’on peine à y voir autre chose qu’une volonté de nous décourager) — et nous n’avons simplement pas accès au chômage.

À LIRE - Le Sénat examinera la continuité des revenus des artistes auteurs en décembre

Comme beaucoup de mes consœurs et confrères, j’adore ce que je fais, et après 18 ans d’activité, j’aime toujours dessiner, j’ai toujours envie de nouveaux projets.

Si la création, la lecture, la bande dessinée sont importantes pour beaucoup de gens, alors il est temps qu’elles soient réellement soutenues, pas avec des privilèges, simplement en nous traitant comme tous les autres travailleurs et travailleuses.

Crédits photo : La Famine, tableau de Magritte - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Auteur invité

Contact : contact@actualitte.com