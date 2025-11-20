Belphégor, d'après le mythe d'Arthur Bernède : premières images

Paru en feuilleton dans le quotidien Le Petit Parisien en 1927, publié la même année en recueil par Tallandier, Belphégor est l'œuvre d'Arthur Bernède (1871-1937). Le personnage est particulièrement lié au 7e art, puisque le texte fut diffusé en même temps qu'une adaptation cinématographique, confiée à Henri Desfontaines.

Cette nouvelle série, en quatre épisodes réalisés par Jérémy Mainguy (Panda, Chair tendre), s'appuie sur une trame scénaristique coécrite par Nils-Antoine Sambuc, Thomas Mansuy et Mathieu Leblanc.

À la distribution, Shirine Boutella, donc, mais aussi Vincent Elbaz, Aure Atika, Tiphaine Daviot, Nicolas Briançon, Bellamine Abdelmalek, Kevin Garnichat ou encore Kad Merad.

Signalons que Belphégor, le texte original d'Arthur Bernède, est disponible au format poche chez Libretto.

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com