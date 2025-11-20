Les First Print Awards 2025 présentent leurs sélections

La 2e édition des First Print Awards est ouverte. Ces récompenses entendent mettre en avant la diversité et la richesse de la bande dessinée américaine et anglophone qui arrive jusqu’en France, en célébrant la qualité des ouvrages publiés, tout en invitant les lecteurs et lectrices à s’intéresser aux multiples récits mis en avant au travers des différentes catégories.
Le 20/11/2025 à 09:59 par Dépêche
20/11/2025 à 09:59
Note de la rédaction : on appréciera que les organisateurs du prix aient effectué une si belle sélection en oubliant systématiquement de citer le nom de la traductrice ou du traducteur de l'oeuvre. Nous avons réctifié le tir. Vivement 2026 !
Avengers Twilight - Chip Zdarsky & Daniel Acuña (Panini Comics - trad. Mathieu Auverdin)
Captain America : la Vérité - Robert Morales & Kyle Baker (Panini Comics - trad. Benjamin Viette)
Judge Dredd : le Repenti - Kenneth Niemand & Tom Foster (Delirium - trad. Philippe Touboul)
Peacemaker Tries Hard ! - Kyle Starks & Steve Pugh (Urban Comics - trad. Julien Di Giacomo)
Robin : The Boy Wonder - Juni Ba (Urban Comics - trad. Benjamin Viette)
Superman Space Age - Mark Russell & Mike Allred (Urban Comics - trad. Yann Graf)
Absolute Batman Tome 1 - Scott Snyder & Nick Dragotta (Urban Comics - trad. Jérôme Wicky)
Absolute Superman Tome 1 - Jason Aaron & Rafa Sandoval (Urban Comics - trad. Laurent Queyssi)
Absolute Wonder Woman Tome 1 - Kelly Thompson & Hayden Sherman (Urban Comics - trad. Benjamin Rivière)
Batman & Robin Année Un Tome 1 - Mark Waid & Chris Samnee (Urban Comics - trad. Yann Graf)
Ultimates in Ultimate Universe - Deniz Camp & Juan Frigeri (Panini Comics - trad. Jérémy Manesse)
Ultimate Spider-Man in Ultimate Universe - Jonathan Hickman, Marcho Checchetto et al. (Panini Comics - trad. Jérémy Manesse)
Drome - Jesse Lonergan (404 Graphic - trad. Virgile Iscan)
Helen de Wyndhorn - Tom King & Bilquis Evely (Glénat - trad. Marie Renier)
La Guerre - Garth Ennis & Becky Cloonan (Urban Comics - trad. Jérémy Manesse)
Somna - Becky Cloonan & Tula Lotay (Delcourt - trad. Hélène Remaud)
The Moon Is Following Us - Daniel Warren Johnson & Riley Rossmo (Urban Comics - trad. Cédric Calas)
Une Invitée dans la Demeure - E.M. Carroll (404 Graphic - trad. Fanny Soubiran)
Beneath The Trees : Where Nobody Sees - Patrick Horvath (Ankama - trad. Margot Negroni)
C’est Où Le Plus Loin d’Ici Tome 1 & 2 - Matthew Rosenberg & Tyler Boss (Casterman - trad. Annick Evrard)
Le Carnaval des Cadavres - Mike Mignola (Delcourt- trad. Annick Evrard - trad. Anne Capuron)
Sacrifice Tome 3 - Rick Remender, Max Fiumara & André Lima Araujo (Urban Comics - trad. Benjamin Rivière)
Saga Tome 12 - Brian K. Vaughan & Fiona Staples (Urban Comics - trad. Jérémy Manesse)
The Department of Truth Tome 5 - James Tynion IV & Martin Simmonds (Urban Comics - trad. Maxime Le Dain)
Demain, de l’Autre Côté - Tina Cho & Deb JJ Lee (Akileos - trad. Diane Lecerf)
Hilda & Twig Tome 1 - Luke Pearson (Casterman - trad. Hélène Dauniol-Remaud)
La Bande des Bédémaniacs - Scott McCloud & Raina Telgemeier (Rue de Sèvres - trad. Fanny Soubiran)
La Clinique des Créatures - Gavin Aung Than (Rue de Sèvres - trad. Marc Lesage)
Et voici Jeff ! : Le Jeff-verse - Jeff Parker & Marc Sumerak (Panini Comics - trad. Jérémy Manesse)
Planchette - Hayley Newsome (Bliss Éditions - trad. Célia Joseph)
Billi 99 - Tim Sale (Delirium - trad. Lucille Mornet)
Doc Savage l’intégrale 1976-77 - Doug Moench, Tony Dezuniga et al. (Néofélis - trad. Philippe Touboul)
L’Histoire d’un Vilain Rat - Bryan Talbot (Delirium - trad. François Peneaud)
Love & Rockets Tome 11 & 12 - Jaime & Gilbert Hernandez (Komics Initiative - trad. Philippe Touboul)
ROM Tome 2 - Bill Mantlo & Sal Buscema (Panini Comics - trad. Marc Lesage)
The Crow - James O’Barr (Delcourt - trad. Benjamin Rivière)
Pour cette deuxième édition des First Print Awards, un appel à candidatures a été lancé pour élargir le jury des libraires à l’ensemble des professionnels souhaitant mettre en avant les différentes sélections au sein de leurs librairies - ou des espaces dédiés aux comics de leur espaces culturels. Ainsi, vingt-deux nouveaux et nouvelles libraires ont apporté leur voix, pour un jury de près de trente professionnels. Les albums nommés à la suite du premier tour du vote sont les suivants :
Absolute Batman Tome 1 - Scott Snyder & Nick Dragotta (Urban Comics - trad. Jérôme Wicky)
Absolute Wonder Woman Tome 1 - Kelly Thompson & Hayden Sherman (Urban Comics - trad. Benjamin Rivière)
Batman & Robin Année Un Tome 1 - Mark Waid & Chris Samnee (Urban Comics - trad. Yann Graf)
Beneath The Trees : Where Nobody Sees - Patrick Horvath (Ankama - trad. Margot Negroni)
Drome - Jesse Lonergan (404 Graphic - trad. Virgile Iscan)
Helen de Wyndhorn - Tom King & Bilquis Evely (Glénat - trad. Marie Renier)
The Nice House by the Sea - James Tynion IV & Alvaro Martinez Bueno (Urban Comics - trad. Maxime Le Dain)
Robin The Boy Wonder - Juni Ba (Urban Comics - trad. Benjamin Viette)
The Moon is Following Us - Daniel Warren Johnson & Riley Rossmo (Urban Comics - trad. Cédric Calas)
The One Hand/The Six Fingers - Ram V, Dan Watters, Laurence Campbell & Sumit Kumar (Urban Comics - trad. Maxime Le Dain)
Un formulaire de vote a une nouvelle fois été mis en ligne afin que lectrices et lecteurs de comics de toute la France puissent choisir leur album préféré paru au cours de la période éligible. Les dix albums ayant obtenu le plus de votes (sur plus de cinq cent personnes ayant participé) sont les suivants :
Absolute Batman Tome 1 - Scott Snyder & Nick Dragotta (Urban Comics)
Absolute Wonder Woman Tome 1 - Kelly Thompson & Hayden Sherman (Urban Comics)
Batman & Robin Année Un Tome 1 - Mark Waid & Chris Samnee (Urban Comics)
Beneath The Trees : Where Nobody Sees - Patrick Horvath (Ankama)
Drome - Jesse Lonergan (404 Graphic)
Helen de Wyndhorn - Tom King & Bilquis Evely (Glénat)
La Guerre - Garth Ennis & Becky Cloonan (Urban Comics)
New Gods Tome 1 - Ram V, Evan Cagle et al. (Urban Comics)
Robin The Boy Wonder - Juni Ba (Urban Comics)
The Moon is Following Us - Daniel Warren Johnson & Riley Rossmo (Urban Comics)
Les votes pour déterminer le lauréat du prix du public sont ouverts à ce lien jusqu’au 23 novembre, 23h59 ! Les lauréats seront dévoilés le 5 décembre 2025 au cours d’une cérémonie de remise de prix qui se tiendra au CGR Porte des Lilas, à Paris.
Les journalistes spécialisés Arnaud Tomasini et Olivier-Corentin Mouchon, créateurs du podcast First Print, ont réuni autour d’eux un jury composé d’Amandine Schmitt (journaliste au Nouvel Obs), Anna Cazalis (libraire chez Pulp’s Comics), Nivraë (créatrice de contenus et podcastrice), Daniel Andreyev (journaliste spécialisé) Le Commis des Comics (vidéaste) et de Frédérick Sigrist (humoriste et animateur de l’émission Spin Off sur la plateforme Studio 17) pour choisir les meilleurs albums de comics dans six catégories différentes.
Le palmarès 2024 des First Print Awards est accessible en intégralité à cette adresse.
