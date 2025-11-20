En décembre, les films du Studio Ghibli sur France Télévisions

Sur France 4

Porco Rosso

Samedi 6 décembre à 21h05 sur France 4 et pendant 14 jours sur france.tv

Dans l'entre-deux-guerres, le pilote Marco, aventurier solitaire transformé en cochon, vit dans son repaire secret de l'Adriatique. À bord de son splendide hydravion rouge, il vient en aide aux personnes en difficulté. En héros, il pourchasse les pirates, se bat en duel et rencontre l'amour. Mais qui perçera le mystère de sa métamorphose ?

Réalisation Hayao Miyazaki – 1992 – Avec les voix de Jean Reno, Adèle Carasso, Jean-Luc Reichmann, Sophie Deschaumes, Gérard Hernandez...

Le vent se lève

Prochainement sur France 4 et pendant 14 jours sur france.tv

L'histoire de l'ingénieur japonais Jirō Horikoshi, connu pour avoir créé l'avion de chasse Mitsubishi A6M, surnommé chasseur Zéro et devenu le symbole de la lutte aérienne du Japon durant la Seconde Guerre mondiale.

Réalisation Hayao Miyazaki – 2013 – Avec les voix de Steve Alpert, Paolo Domingo, Patrick Béthune, Chloé Berthier, Guillaume Lebon...

Le château ambulant

Prochainement sur France 4 et pendant 14 jours sur france.tv

Lorsque Sophie, une jeune femme peu sûre d'elle, est maudite par une sorcière malveillante, sa seule chance de conjurer le sort est un jeune sorcier égoïste manquant d'assurance, et ses compagnons dans leur château ambulant...

Réalisation Hayao Miyazaki – 2003 – Avec les voix de Laura Préjean, Frédérique Cantrel, Rémi Bichet, Catherine Sola, Thierry Leroux...

Princesse Mononoké

Prochainement sur France 4 et pendant 14 jours sur france.tv

En sauvant son village d'un sort lancé par les démons, le jeune prince Ashitaka est frappé d'une malédiction. Pour défaire le sortilège, il doit partir vers l'Orient, à la recherche du dieu cerf. Un voyage semé d'embûches au terme duquel il rencontre une sauvageonne surnommée Princesse Mononoké, la princesse des spectres.

Réalisation Hayao Miyazaki – 1997 – Avec les voix de Cédric Dumont, Virginie Méry, Catherine Sola, Micky Sébastian... (Déconseillé -10 ans)

Le voyage de Chihiro

Prochainement sur France 4 et pendant 14 jours sur france.tv

Lorsque sa famille déménage en banlieue, une fillette de 10 ans renfrognée découvre un monde régi par des dieux, des sorcières et des esprits où les humains sont transformés en animaux.

Réalisation Hayao Miyazaki – 2001 – Avec les voix de Florine Orphelin, Anne Ludovik, Donald Reignoux, Véronique Volta...

Le château dans le ciel

Prochainement sur France 4 et pendant 14 jours sur france.tv

Un jeune garçon et une fillette possédant un cristal magique doivent se battre contre des pirates et des agents étrangers en quête d'un légendaire château volant.

Réalisation Hayao Miyazaki – 1986 – Avec les voix de Olivier Martret, Manon Azem, Perrette Pradier, Yves Barsacq, Pierre Tessier...

Nausicaä de la vallée du vent

Prochainement sur France 4 et pendant 14 jours sur france.tv

La princesse Nausicaä, une guerrière pacifiste, lutte désespérément pour empêcher deux nations belliqueuses de se détruire mutuellement, avant que leurs affrontements ne mettent en péril la planète déjà mourante....

Réalisation Hayao Miyazaki – 1984 – Avec les voix de Marie-Laure Dougnac, Frédéric Girard, Dany Tayarda, Jean-Louis Faure, Laurent Hilling... (Déconseillé -10 ans)

Sur Okoo

Kiki la petite sorcière

Samedi 6 décembre sur France 4 à partir de 19h

Chez Kiki, 13 ans, être sorcière se transmet de mère en fille. Pour accomplir son apprentissage, elle doit quitter les siens pendant un an et prouver qu’elle peut vivre en autonomie. Accompagnée de son chat Jiji, elle part vers le sud et atterrit dans une ville côtière où la boulangère Osono lui propose un emploi de livreuse. Une nouvelle vie débute alors pour Kiki, faite de découvertes et d’indépendance.

Réalisation Hayao Miyazaki – 1989

Mon voisin Totoro

Prochainement sur France 4

Deux petites filles, Mei et Satsuki, s’installent à la campagne avec leur père pour se rapprocher de l’hôpital où leur mère est soignée. Elles y découvrent l’existence de mystérieux esprits de la forêt, dont Totoro, une créature fascinante et bienveillante. Invisible aux yeux des autres humains, Totoro apparaît la nuit, joue de l’ocarina et entraîne les fillettes dans des aventures empreintes de magie.

Réalisation Hayao Miyazaki – 1988

Ponyo sur la falaise

Prochainement sur France 4

Alors qu’il joue sur la plage, le jeune Sosuke découvre Ponyo, une petite fille-poisson piégée dans un pot de confiture. Il la sauve et lui promet de veiller sur elle. Mais son père, Fujimoto, un sorcier vivant au fond de la mer, ramène Ponyo de force dans les profondeurs. Décidée à devenir humaine, Ponyo s’échappe pour retrouver Sosuke, déclenchant involontairement une immense vague magique qui menace d’engloutir le village.

Réalisation Hayao Miyazaki – 2008

Né en pleine Seconde Guerre mondiale, Miyazaki est l’enfant d’un siècle tourmenté, et ses films en portent les traces. De Nausicaä de la Vallée du Vent à Princesse Mononoké, du Voyage de Chihiro au Château ambulant, il met en scène une humanité en proie à sa soif de domination et à son penchant destructeur, s’abandonnant à un consumérisme qui provoque la colère de la Nature.

Si cette vision sombre prédomine, elle est illuminée par la fantaisie et l’humour, rassemblant petits et grands autour d’une interrogation commune : quel est notre avenir en tant qu’êtres humains ?

