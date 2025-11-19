Thibault Daelman remporte le Prix Fénéon 2025

Créés en hommage à Félix Fénéon, critique d’art et figure majeure de la fin du XIXᵉ siècle, ces prix perpétuent une tradition de découverte et de soutien aux jeunes talents. Défenseur précoce de Seurat, Pissarro, Bonnard, Signac, Matisse ou encore Denis, Fénéon a laissé un héritage intellectuel que son épouse Fanny a souhaité prolonger en léguant sa collection à l’Université de Paris.

Depuis 1949, les Prix Fénéon récompensent de jeunes créateurs dont le travail allie goût des mots, curiosité intellectuelle et ouverture aux autres, sous l’œil d’un jury composé de personnalités du monde littéraire et artistique.

Né en 1990 à Paris, Thibault Daelman grandit dans « la zone », entre les Maréchaux et le périphérique. Sa passion pour la littérature naît au collège, déclenchée par un vers de Mallarmé. Au cœur d’un quartier populaire, marqué par une famille éprouvée et une mère tenant tête à l’adversité, il ressent très tôt la nécessité d’écrire.

L’Entroubli, récit de cette enfance, est un roman de formation qui explore les liens fraternels, l’amitié et le rôle salvateur de la littérature. Le jury y voit une révélation littéraire, portée par une langue sensible et une puissance narrative rare.

Née en 1998, Espérance Garçonnat reçoit une mention spéciale pour Pas d’ici, premier roman. Elle y suit un homme parti s’exiler à Fermagina, sur une île italienne, pour tenter d’échapper à lui-même. Décidé à se fondre dans le silence et l’effacement, il réduit ses gestes, ses désirs, ses pensées, jusqu’à devenir un « pezzettino », un fragment détaché du monde.

Avec une écriture précise et dépouillée, elle interroge ce que signifie survivre lorsque l’on ne parvient plus à habiter sa propre vie.

Le prix artistique Fénéon 2025 revient à Lucie Antoinette.

En récompensant ces trois artistes, la Chancellerie des universités de Paris prolonge l’esprit de découverte et d’exigence qui préside depuis plus de soixante-dix ans aux Prix Fénéon, fidèles à leur vocation : soutenir la naissance de nouvelles voix, qu’elles viennent des mots ou des images.

Youness Bousenna a été récompensé en 2024 pour Les présences imparfaites, publié chez Rivages.

