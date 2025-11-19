Le Havre : Denis Brogniart invité du Goût des Autres 2026

Ce fil conducteur entend rappeler que la littérature est un espace où l’on déplace les règles, où l’on expérimente, où l’on mélange les genres et où l’on invente de nouvelles manières de raconter. L’édition 2026 sera placée sous le signe du jeu, en présence de Denis Brogniart, et assumera pleinement une programmation qui cherche à surprendre.

Le Goût des Autres souhaite montrer que le livre n’est pas un objet figé, mais une matière vivante qui dialogue avec la musique, la performance, la scène et la voix. Rencontres, lectures et créations originales se mêleront ainsi dans un programme foisonnant, résolument tourné vers le présent.

De nombreuses voix majeures de la littérature contemporaine ont répondu à l’invitation du Havre. Parmi elles, Nathacha Appanah, prix Femina 2025, Laura Vazquez, prix Décembre 2025, les prix Goncourt Pascal Quignard et Laurent Gaudé, ainsi que plusieurs auteurs internationaux, dont l’Irlandais John Boyne, prix Femina étranger 2025, la Nigériane Oyinkan Braithwaite ou encore le Suédois Jonas Hassen Khemiri.

Le festival mêlera également figures médiatiques, essayistes, artistes et écrivains reconnus, de Raphaël Quenard à Clara Ysé, en passant par Ambre Chalumeau, Christophe Ono-Dit-Biot, Constance Debré, Bruce Toussaint ou Barbara Cassin de l’Académie française. La nouvelle génération littéraire sera particulièrement mise à l’honneur avec la présence des autrices Fatima Daas, Gabrielle de Tournemire, Mathilda Di Matteo et Louise Rose, qui prendront part à des formats spécialement imaginés pour cette édition anniversaire.

Le Goût des Autres porte aussi une attention constante au jeune public et renouvelle cette ambition en 2026. Avec la participation d’Adrien Parlange, lauréat du Prix Sorcières Carrément Beau Maxi 2025, du duo Icinori, de Sophie Vissière ou encore de Karthika Naïr, le festival proposera de nombreux rendez-vous pour transmettre dès le plus jeune âge le goût des mots, des images et des histoires. Ateliers, lectures dessinées, rencontres illustrées et créations immersives formeront un parcours pensé pour les enfants et leurs familles.

Crédits photo : Le Goût des Autres

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com