Prix SoBD Neuvième Art 2025 : 72 titres en lice

Le prix est attribué par un jury réunissant deux « institutions majeures » : l’Académie de Stripologie française, issue du SoBD ; et l’Académie du Neuvième Art, rattachée à la revue Neuvième Art de la Cité de la bande dessinée et de l’image.

Chaque année, le prix distingue un ouvrage de recherche parmi l’ensemble des publications sorties entre novembre et octobre. Véritable observatoire de la littérature critique, il propose un recensement unique : en 2024, 96 titres avaient été identifiés.

Pour l’édition 2025, 72 ouvrages ont été retenus. Ils couvrent tous les champs du savoir lié à la BD : histoire, sociologie, pédagogie, étude de genre, esthétique, techniques de création, monographies, catalogues critiques, travaux universitaires, bandes dessinées patrimoniales ou analyses d’œuvres contemporaines.

La sélection 2025 :

Alix Senator : Les Coulisses du Cycle de Cybèle — Numa Sadoul & Jean-Jacques Chagnaud (Cedmag)

Avant Hergé — Frédéric Pâques (PULg)

Bande dessinée et jeu vidéo — Philippe Tomblaine (PLG, « Mémoire vive »)

Bazooka, l’intégrale — Éditions du Sandre

BDM 2025–2026 – Trésors de la bande dessinée — Denni, Mellot, Béra, Morzadec, Turpin (Les Arènes)

Boy’s Love : Histoire d’un genre — Meyra Sudal & Priscilla Reculard (Ynnis)

Cartographies du père — Thara Charland (PUM)

Chacal Hebdo — Ziegler & Baladi (The Hoochie Coochie)

Chantal Montellier, irréductible — dir. C. de Singly, V. Géré, C. de Debrabant (Presses du Réel)

Comment créer des héros ? — Lucas Bidault (Sphère)

Confessions d’un amateur de BD belge — François Rivière (Les Impressions nouvelles)

Culture Seinen : connais-tu bien ? — Sandra Bernard (Abysse Publishing)

Culture Shonen vol. 1 & 2 — Joan Lainé (Abysse Publishing)

Dans la tête d’un dessinateur de presse — Soulcié (Expé)

Deri, le dessinateur des Hautes Plaines — dir. Laurent Assuid (Petits Sapristains)

Dessiner les combats mangas — David Antram (Eyrolles)

Dessiner ses personnages de manga — Tsubura Kadomaru (Hachette Pratique)

Donald Duck, toute l’histoire — Gerstein & Kaufman (Taschen)

Du personnage à la personne — Thierry Groensteen (PU Tours)

En voiture – Tintin au Musée de l’Automobile — Moulinsart

Fanzines – Une histoire québécoise — Izabeau Legendre (Presses du Réel)

Haddock a dit… — Pierre Bénard (1000 Sabords)

Hergé — Thierry Groensteen (PUF, « Que sais-je ? »)

Hergé musicien ? — J.-J. & R. Nattiez (PUM)

Histoire de la BD au Luxembourg — Chavanne, Alegria, Kremer (PLG)

Hors-série Blueberry : Le Cycle de Chihuahua Pearl — Nicolas Tellop (Cahiers de la BD)

Jean-Marc Rochette – La Chair du monde — Adrien Rivierre (Allary)

L’Art de Claire Bretécher — Dargaud

L’Éternité selon Hergé — dir. Jean-Louis Tilleuil (Karthala)

La BD dans l’enseignement du français en Suisse — Camille Schaer (Épistémé)

La BD en Asie orientale — Bouvard, Danysz, Laureillard (Hémisphère)

La bibliothèque du bon goût — Nicobi (Jarjille)

La folie exfoliée — Philippe Ratte (Ginkgo)

La parure du corps – Vêtements et BD — Chauvaud, Gaillard, Mellier (PUR)

La porte ouverte : Mes années Mœbius — Dominique Hé (Glénat)

Trois titres de Jean Dubois : Le Vol 714, Les Picaros, Les Bijoux (sept-sans-quatorze.fr)

L’histoire des éditions Dupuis — Amram & Pissavy-Yvernault (Dupuis)

Le Grand Livre du Manga — Éditions du Layeur

Les enjeux du roman graphique au format poche — Perrine Lavorel (Université Paris Cergy)

Gotlib, la farce cachée de Pervers Pépère — Yves Frémion (Fluide Glacial)

Édika sous couvertures — Gérard Viry-Babel (Fluide Glacial)

Gotlib et la musique — Arnaud Le Gouëfflec (Fluide Glacial)

Les millions disparus de Tintin — Jean-Pierre Levée (autoédition)

Les miscellanées de Tintin — Cyrille Piot (Éditions du Poutant)

Les Secrets de Superman — Chris Pavone (L’Opportun)

Ma vie avec (et sans !) Lucien — Sam Guillerand (Mediapop)

Mangashi — Maxime Gendron (Bulma)

Marvel Comics pour les Nuls — Troy Brownfield (First)

No Manga No Life (tome final) — Minetarô Mochizuki (Le Lézard noir)

Old School – Un demi-siècle de scénarios BD — Rodolphe (PLG)

Pierre Fournier, le Capitaine Kébec — J.-D. Leduc (La Pastèque)

Planète Arédit — Benoît Bonte (PLG/Neofelis)

Quoi lire ? — 26 BD québécoises — J.-D. Leduc (BDQ)

Redécouvrir Dragon Ball — Valérie Precigout (Third)

Shôtarô Ishinomori – Roi du manga — Claude Leblanc (Imho)

Superman : une histoire totale — Dionen Clauteaux (L’Écran fantastique)

Système de la bande dessinée – édition définitive — Thierry Groensteen (PUF)

Tchang Tchong-Jen, artiste voyageur — Dominique Maricq (Casterman/Moulinsart)

Terroriser : la méthode Junji Ito — Junji Ito (Mangetsu)

The Stan Lee Story — Thomas Roy (Taschen)

Théorie des bulles — E. Lopez-Menchero (La Lettre volée)

Trois volumes de Tintin — Les Coulisses d’une œuvre — Philippe Goddin (Prisma/Moulinsart)

Tintin. Bibliographie d’un mythe — Olivier Roche (Impressions nouvelles)

Tout savoir sur les Chevaliers du Zodiaque — Bounthavy Suvilay (Ynnis)

Traces en cases — Philippe Marion (PU Tours)

Un cœur pur – Sur les traces de Tintin au Tibet — Maxime Dalle (Herodios)

Remise du prix : 6 décembre 2025 à 17h30

Le lauréat sera proclamé durant le SoBD, le samedi 6 décembre à 17h30, dans le Musée éphémère d’Anne Simon. La « short list » des nominés sera dévoilée dans les prochaines semaines. Le public est invité à assister à la cérémonie.

Le lauréat recevra la collection complète « Mémoire vive » publiée par les éditions PLG, l’une des premières collections francophones consacrées aux ouvrages sur la BD (plus de 30 titres, 2 à 4 par an) ;

une invitation officielle à la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image (CIBD) à Angoulême ;

une présentation à la Bibliothèque Forney, à Paris.



Chaque année, une table ronde du Salon des Ouvrages sur la Bande Dessinée (SOB) est consacrée à la revue de littérature. Celle-ci commente une sélection d’ouvrages, en commençant par le lauréat du Prix SoBD Neuvième Art. Les comptes rendus des années précédentes sont consultables en ligne.

D’abord créé en 2013 sous le nom de Prix SoBD et décerné avec la revue Papiers Nickelés, il s’est recentré en 2021 sur les ouvrages dédiés à la BD. Depuis, il est copiloté avec la revue Neuvième Art.

Quelques lauréats marquants :

2013 : Gus Bofa, l’enchanteur désenchanté — Cornélius

2014 : M. Töpffer invente la bande dessinée — Impressions nouvelles

2015 : Jack Kirby, super-héros de la BD — Neofelis

2018 : George Herriman / Krazy Kat — Les Rêveurs

2020 : Breccia — Rackham

2023 : Dans l’ombre du Professeur Nimbus — PLG

2024 : La Musique silencieuse — PU François Rabelais

La 15ᵉ édition du SoBD, le salon parisien dédié à la bande dessinée, se tiendra les vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 décembre 2025 à la Halle des Blancs Manteaux, au cœur de Paris. L’événement s’inscrira dans une programmation élargie, proposée du 16 novembre 2025 au 31 janvier 2026.

Crédits photo : Prix SoBD Neuvième Art

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com