Le Festival BD Colomiers 2025 fête ses 40 ans avec de nouveaux prix littéraires

La programmation 2025 met à l’honneur des artistes « essentiels » de la création BD contemporaine. Des expositions seront notamment consacrées à : Delphine Panique, autrice invitée, Laurie Agusti, Aniss el Hamouri, Camille Potte, Hugues Micol, ou Eva Offredo

Le festival accueillera également des rencontres avec des auteurices internationales et reconnues : Nick Drnaso, Tom Gauld, Fanny Michaëlis, ou Lisa Hanawalt, co-créatrice de la série animée Bojack Horseman

Un festival au service de la jeune création et de l’édition indépendante

Depuis sa création il y a 40 ans, BD Colomiers entend se distinguer par un engagement : offrir une visibilité aux jeunes auteur·rices et défendre l’édition indépendante. Le festival a accueilli et mis en lumière des artistes tels que Charles Burns, Nine Antico, Diglee, Blutch, Cyril Pedrosa, Camille Jourdy, Brecht Evens, Frederik Peeters, Magali Le Huche ou encore Fabcaro.

Parmi ses dispositifs phares :

— La résidence de création BD

Chaque année, un·e jeune artiste bénéficie d’un cadre de travail, d’un accompagnement personnalisé et d’une exposition sur le festival.

— La journée professionnelle

Tables rondes, projections, échanges autour des évolutions du secteur, des nouveaux formats ou des parcours professionnels : un rendez-vous incontournable pour auteurices, éditeurices, libraires, bibliothécaires et étudiants.

— Le Prix Toute Première Fois

Doté de 1500 €, il récompense la première œuvre d’un·e jeune auteur·rice. Issu de l’ancien Prix Découverte, il confirme l’engagement du festival pour la relève.

Un festival récompensé pour son engagement

En 2024, BD Colomiers a reçu le Prix de l’Action Littéraire de la SOFIA, dans la catégorie Engagement, saluant son travail en faveur de la jeune création, de l’éducation artistique et de la visibilité des talents émergents.

Le festival mène aussi des actions en milieu scolaire et décerne un prix spécifique aux lycéen·nes, affirmant sa mission pédagogique. Dans un contexte où les financements culturels sont fragilisés, la Ville de Colomiers fait le choix de préserver autant que possible les moyens dédiés à la culture. Le festival est porté par le Pôle Coopération & Vie Culturelle, qui voit en cet événement un pilier de la vie artistique locale.

L’entrée principale reste fixée à 3 €, avec de nombreuses gratuités et des spectacles proposés à 2 €, afin de garantir un accès pour toutes et tous.

Des nouveaux prix

Pour célébrer ses 40 ans, le festival inaugure les Prix COOLomiers, « les prix les plus COOL de la BD »

Imaginés comme un hommage à la BD alternative et indépendante, ces prix revisiteront, avec humour et second degré, les catégories traditionnelles.

La cérémonie promet un show festif et décalé, mêlant : vidéos, musique, danse, marionnettes, paillettes

performances. Une grande fête orchestrée par les frères Misma, figures incontournables de l’édition indépendante, invitée à animer la soirée.

Autre moment fort : la chasse au trésor imaginée par Jérôme Dubois.

Les participant·es devront parcourir Colomiers pour : retrouver des indices cachés, résoudre des énigmes, déchiffrer des secrets

À la clé, un an de lecture livré à domicile, sélectionné par les librairies partenaires. Seul·es 4 gagnant·es décrocheront ce trésor littéraire.

Un festival né de la citoyenneté

Créé il y a 40 ans par Pierre-André Caléca, libraire à Colomiers, avec le soutien de la mairie et de passionné·es de BD, le festival est d’abord né dans les maisons citoyennes. Associations, libraires, amateur·ices, animateur·ices socioculturel·les et habitants : tout un écosystème local a contribué à faire naître ce rendez-vous devenu aujourd’hui une référence nationale.

Avec plus de 60 expositions, 55 rencontres, 60 animations, et une trentaine de spectacles organisés depuis 2016, le Festival BD Colomiers continue de tracer une voie singulière : celle d’un festival curieux, indépendant, exigeant et profondément engagé.

Crédits photo : l'affiche 2025 est signée par l’illustratrice Anna Haifisch, figure de la scène indépendante européenne. BD Colomiers

