Une master class d’interprétation avec Denis Lavant

L’après-midi rassemblera Denis Lavant autour d’un ensemble d’extraits issus du roman et du théâtre, afin d’explorer les mécanismes du jeu et de la mise en voix. L’acteur, familier des univers de Leos Carax, du cirque et de l’expression corporelle, mobilisera son expérience pour analyser les enjeux de rythme, d’incarnation et de précision vocale.

Chaque étape s’effectuera en présence du public, invité à assister aux échanges et aux ajustements qui structurent une séance d’interprétation. Le programme prévoit une ouverture des portes à 14h45, un lancement à 15h et une clôture à 18 h dans l’espace du 55 bis, rue des Francs-Bourgeois.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du festival Livres en Tête, manifestation portée depuis 2009 par Les Livreurs et Sorbonne Université, qui consacre la lecture à voix haute comme pratique artistique à part entière.

Aux côtés des lectures-spectacles et des soirées thématiques, cette master class constitue l’un des rendez-vous pédagogiques de la programmation : une incursion dans l’atelier d’un interprète reconnu, proposée au sein d’un événement pensé pour rapprocher les œuvres de leur réception vivante.

