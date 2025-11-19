La BnF et la Bibliothèque vaticane signent un accord de coopération

En présence de l’ambassadrice Florence Mangin, l’archiviste et bibliothécaire de la Sainte Église romaine, Mgr Giovanni Cesare Pagazzi, et le président de la BnF, l’historien Gilles Pécout, ont officialisé un partenariat présenté comme un exemple tangible de diplomatie culturelle, partage Vatican News.

Le protocole d’accord vise à encourager les échanges professionnels, la coopération numérique et le développement d’initiatives conjointes entre les deux bibliothèques. Les deux institutions soulignent notamment la complémentarité de certaines de leurs collections, en particulier dans le domaine des manuscrits médiévaux, qui constituent un terrain d’étude privilégié pour les chercheurs européens.

Les signataires ont insisté sur l’importance de promouvoir une « discipline de paix capable d’ouvrir des portes inimaginables », rappelant les liens historiques profonds unissant ces deux bibliothèques pluriséculaires.

Cet accord prolonge plusieurs années d’échanges entre les deux institutions. En 2024, une délégation de la BnF avait participé au colloque « Libraries in dialogue » organisé par la Bibliothèque vaticane, où le pape François avait appelé à faire des bibliothèques des « oasis de paix ». Les contacts se sont renforcés en mai 2025, lors de la visite à Paris du préfet de la Bibliothèque apostolique vaticane, don Mauro Mantovani, venu découvrir l’exposition Apocalypse à la BnF.

Fondée dans son organisation moderne au XVe siècle, la Bibliothèque apostolique vaticane trouve ses racines dans l’humanisme de la Renaissance. Le pape Nicolas V ouvre alors les collections livresques pontificales aux savants, avant que Sixte IV ne donne une structure stable à l’institution par la bulle Ad decorem militantis ecclesiae du 15 juin 1475.

Aujourd’hui, elle accueille des chercheurs du monde entier et conserve l’un des fonds de manuscrits les plus prestigieux au monde.

