Une clameur d’Iran : la jeunesse entre résistance sur scène

Adapté de son roman éponyme paru en 2024, ce spectacle d’une heure fait entendre la voix d’une adolescente iranienne prise dans le tourbillon du soulèvement « Femme, Vie, Liberté ». Rappelons que l'an passé, Delphine Minoui avait reçu le prix Visionnaires pour cet extraordinaire (si, si) roman.

L’autrice y raconte, sous forme de monologue, l’éveil d’une jeune fille qui refuse l’invisibilisation imposée par le voile obligatoire et par un système patriarcal étouffant, et dont l’élan d’émancipation devient un acte de résistance.

Sur scène, la comédienne franco-afghane Alice Rahimi incarne cette parole intérieure, tandis que la chanteuse iranienne en exil Hura Mirshekari fait résonner un « cri intérieur » par son chant en sistani. Le musicien et DJ Renaud Satre (N9nE) enveloppe leurs voix d’un paysage sonore mêlant guitare électrique, textures électroniques et sons issus des manifestations iraniennes.

Cette mise en scène épurée joue sur la dualité des voix et des corps, jusqu’à leur fusion en un cri unique — symbole d’une quête identitaire et d’un combat pour la liberté.

Conçue comme un hommage aux jeunes Iraniennes disparues, dont Mahsa Amini, Nika Shakarami ou Sarina Esmaïlzadeh, la performance se veut à la fois artistique et mémorielle. Minoui, grand reporter et lauréate du prix Albert-Londres, y prolonge son travail d’enquête et de transmission autour des résistances féminines en Iran.

CHRONIQUE - Badjens : comment être femme en Iran quand on tue pour un foulard ?

La captation de cette lecture-performance, présentée notamment au 360 Paris Music Factory en septembre 2025, témoigne de la dimension immersive et émotionnelle du projet. Les réservations se feront à cette adresse. Rendez-vous ce 6 décembre, de 17 h à 18h30 – 1 Avenue de la Source de la Bièvre, 78180 Montigny-le-Bretonneux

Crédits photo © Hamid AZMOUN

Par Dépêche

