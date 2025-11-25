En perte de lecteurs, le Japon déploie un plan pour soutenir les librairies

Au Japon, d'après l'institut des sciences de l’édition (Shuppan Kagaku Kenkyūjola), la baisse du nombre de librairies s’est accélérée depuis deux décennies. Leur total a diminué de moitié, et une part importante des municipalités n’en compte plus. Cette évolution s’accompagne d’un recul marqué de la lecture : une enquête de l’Agence pour les affaires culturelles indique qu’en 2023, environ 63 % des personnes ne lisaient « pas même un livre » par mois.

Face à cette tendance, le ministère de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie (METI) a formé en mars de l’année précédente une équipe dédiée à la promotion des librairies. Ce groupe a rencontré des professionnels du secteur afin d’identifier les obstacles affectant leur activité et d’élaborer des pistes d’action. En janvier, la liste des problèmes à résoudre a été rendue publique, avant d’être complétée et consolidée dans un plan final.

Une prise de conscience politique

Avant même la finalisation de ce programme, l’ampleur du problème avait été soulignée au niveau politique. Lors d’une séance de la commission budgétaire de la Chambre des représentants, le 7 novembre dernier, l’ancien ministre de l’Économie Ken Saito, en poste entre décembre 2023 et octobre 2024, rappelait que plus d’un quart des municipalités japonaises ne disposaient plus de librairies.

Selon lui, « il est grave que les enfants perdent la possibilité de saisir un livre ». Saito, qui avait lui-même lancé un projet dédié à la promotion des librairies lorsqu’il était en fonction, appelait alors à un renforcement des mesures.

Dans le prolongement de ces travaux, la nouvelle Première ministre Sanae Takaichi a réaffirmé devant la même commission budgétaire que les librairies constituaient des « pôles culturels essentiels » pour la vie locale. Elles permettent selon elle aux habitants de « rencontrer des œuvres diverses » et participent à la préservation de la culture traditionnelle japonaise. Elle s’est dite déterminée à poursuivre la revitalisation du secteur en s’appuyant sur le plan porté par le METI, notamment l’usage généralisé des étiquettes IC — qui facilitent l'enregistrement sans fil des articles — et la mise en place d’un système de commande en ligne entre éditeurs et libraires.

L'ancien ministre de l’Économie Yōji Mutō, en poste entre octobre 2024 et octobre 2025, soulignait pour sa part que la situation était particulièrement flagrante dans les zones rurales : « Sur les 10 dernières années, le nombre de librairies a diminué d’environ 4000 dans tout le pays. » Il y voyait une source d’inquiétude et insistait sur la nécessité de « mettre en œuvre les mesures » formulées dans le plan.

Moderniser les pratiques

L’un des axes majeurs du programme vise à améliorer l’efficacité opérationnelle des librairies. Avec près de 65.000 nouveaux titres publiés chaque année, la gestion des stocks repose sur un suivi minutieux et coûteux. Le gouvernement encourage donc l’adoption d’étiquettes IC, apposées sous forme de signets ou d’autocollants, pour automatiser l’inventaire et les ajustements d’expédition. Des subventions sont prévues pour accompagner l’achat de lecteurs et d’équipements numériques.

Le dispositif entend également réduire le volume des retours d’ouvrages invendus, qui représente environ 30 % des livres et plus de 40 % des magazines. Le METI abritera ainsi un groupe d’étude réunissant les acteurs de la chaîne du livre pour analyser les données issues des étiquettes IC et déterminer des volumes d’envoi plus pertinents. L’objectif est de limiter les coûts de distribution et d’améliorer les marges des libraires.

D'après Asia News Network, le plan intègre aussi des propositions externes, dont celles formulées conjointement par le quotidien The Yomiuri Shimbun et l'éditeur Kōdansha. Elles concernent notamment la diminution des frais liés aux paiements sans espèces et le développement de partenariats entre librairies et bibliothèques.

Une mise en œuvre progressive

Le METI indique vouloir appliquer les mesures contenues dans le plan de revitalisation en coordination avec les autres ministères. Yōji Mutō, récemment remplacé par Ryōsei Akazawa, insistait en particulier sur le rôle de son administration : « Je souhaite exercer mes responsabilités pour jouer un rôle actif dans la revitalisation des librairies », affirmait-il. Des réunions réunissant acteurs publics et privés doivent poursuivre l’examen des solutions pour limiter les invendus et accompagner les commerces.

Les services administratifs prévoient de détailler les procédures et calendriers d’application. La réussite du dispositif dépendra aussi de la capacité à rapprocher les politiques culturelles nationales des besoins locaux.

Pour le moment, le nouveau ministre de l'Économie, en poste depuis le 21 octobre 2025, ne s'est pas encore prononcé sur le programme.

