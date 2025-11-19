Collecter l’argent des œuvres ne donne pas droit à diriger la sécurité sociale des artistes

C'est que ce « rôle fondateur », que soulignait le député n’a jamais donné droit à un siège : certes, Sacem, SACD, Scam, et d'autres ont « historiquement joué un rôle structurant ». Mais de là à justifier leur présence dans le conseil d’administration, la réalité s'avère têtue.

Car depuis la création de ce régime, les OGC n’ont jamais disposé de sièges délibératifs : ni à la Maison des Artistes, ni à l’AGESSA, ni aujourd’hui au sein de la Sécurité sociale des artistes-auteurs (SSAA). Ces derniers ont été présents à travers l'Assemblée Générale de l'Agessa, en tant que membres fondateurs, puisque l'Agessa et maintenant la SSAA a la particularité d'avoir à la fois une Assemblée Générale et un Conseil d'administration.

Le législateur a au contraire fixé de manière limitative la composition de ces conseils : représentants des artistes-auteurs, représentants des diffuseurs (exploitants des œuvres) et représentants de l’État. Les OGC n’y figurent pas.

Ce principe a encore été rappelé par le Conseil d’État, qui a annulé en 2021 le décret attribuant des sièges de plein droit à trois OGC au conseil d’administration du régime social, précisément qu’un tel ajout excédait ce que prévoit le Code de la sécurité sociale. Parler aujourd’hui de « retour » des OGC dans la gouvernance sociale revient donc à inventer une tradition… qui n’a jamais existé légalement.

Des “tiers habilités” : prestataires, oui pas partenaires

Autre argument avancé : en tant que « tiers habilités » par l’article R.382-19, les OGC auraient une vocation naturelle à siéger dans les instances délibérantes. En réalité, ce texte ne fait qu’autoriser l’Urssaf à conclure avec certains OGC des conventions de service pour la collecte de la contribution diffuseur, contre rémunération.

ENQUÊTE - Agessa : les documents qui révèlent dix ans d’illégalité assumée

On parle ici de prestations de recouvrement pour le compte de l’Urssaf, négociées de gré à gré, monétisées et non publiques. Rien qui ressemble de près ou de loin à un mandat de représentation sociale. Le fait d’être prestataire d’un organisme de sécurité sociale n’a jamais conféré à quiconque un droit de siéger dans sa gouvernance.

Le précompte, un argument qui ne tient pas

Le sénateur invoque également le précompte des cotisations : les OGC précomptent des cotisations sociales sur les droits d’auteur, ils seraient donc légitimes pour participer aux décisions de la sécurité sociale des artistes-auteurs.

Là encore, les faits sont têtus. Le précompte n’est rien d’autre qu’une obligation légale qui s’impose à toute structure, publique ou privée, versant des droits d’auteur à des artistes-auteurs lorsqu’il n’y a pas de dispense : diffuseurs, OGC, établissements publics, centres nationaux, établissements scolaires, etc.

Respecter la loi n’a jamais ouvert un droit automatique à siéger dans les instances délibérantes d’un régime de sécurité sociale. L’argument du précompte n’a donc aucun lien juridique avec la qualité de membre du conseil d’administration.

Une représentativité... sans mandat ?

Le sénateur minimise les risques de conflits d’intérêts en mettant en avant la transparence des procédures et sa connaissance du secteur. Pourtant, le poids économique des OGC est considérable. Ils ont perçu 2,39 milliards d’euros de redevances en 2023, dont environ 70 millions de droits non répartissables restent chaque année dans leur trésorerie.

En vertu de l’article L324-17 du CPI, un quart de la rémunération pour copie privée doit être consacré à des actions d’aide à la création, à la diffusion, à la formation, etc. Ce « quart copie privée » irrigue une multitude de structures : festivals, lieux culturels, mais aussi organisations d’artistes-auteurs. En l'absence de financement établi des syndicats d'artistes-auteurs, certaines organisations professionnelles peuvent dépendre à plus de 90 % du financement d’un OGC pour leur fonctionnement.

À LIRE - Artistes-auteurs : l’Assemblée nationale reconnaît le scandale Agessa

Dans ces conditions, faire entrer les OGC dans une instance délibérante de sécurité sociale reviendrait à placer des acteurs financiers puissants face à des représentants parfois directement dépendants de leurs subventions. L’équilibre du dialogue social serait mécaniquement faussé, qu’il s’agisse des représentants des artistes-auteurs ou de ceux des diffuseurs subventionnés par les OGC.

Le risque n’est donc pas théorique : il est structurel. Leur puissance financière — notamment via la copie privée — influence déjà nombre d’acteurs. Leur donner un rôle délibératif reviendrait à placer des organisations privées au cœur d’un régime public, au détriment de l’indépendance du dialogue social.

Là où le sénateur minimise les risques de conflits d’intérêts, l'analyse ne laisse pas de place au doute : la participation des OGC à la gouvernance créerait un conflit d’intérêts structurel. Les mêmes organisations seraient à la fois juges et parties, amenées à peser sur les règles de cotisation, les assiettes, les critères d’accès, tout en continuant à défendre leurs propres flux financiers et la valorisation de leurs répertoires.

Dans un régime censé garantir l’égalité de traitement entre disciplines et entre artistes, l’introduction de ces acteurs privés ne serait pas un simple ajustement technique, mais une rupture profonde avec les standards de neutralité du droit administratif.

Un modèle… censitaire, pas démocratique

Si le sénateur présente les OGC comme des structures légitimes, parce qu’issues du milieu créatif lui-même. Or le document rappelle que leur fonctionnement repose sur un système censitaire, où la voix des plus gros revenus pèse très lourd.

Exemple parlant : à la Sacem, un simple adhérent dispose d’une voix, quand un sociétaire professionnel ou définitif en détient seize. Ce déséquilibre structurel donne un avantage décisif à une minorité économiquement dominante et viole le principe « une personne = une voix » censé irriguer toute gouvernance d’un service public social.

Autrement dit : on est très loin d’un modèle de représentation démocratique des auteurs. Et cela change tout dès lors qu’il s’agit de piloter un régime de sécurité sociale.

Une base juridique fragile

Enfin, l’idée selon laquelle le code de la propriété intellectuelle donnerait compétence aux OGC pour siéger est elle aussi à interroger. Le second alinéa invoqué s’avère être un cavalier législatif sans rapport avec la directive européenne. De fait, le CPI n’a pas vocation à légiférer en matière de protection sociale : autrement dit, l’argument juridique avancé repose sur un terrain glissant.

En examinant les faits, une impression se dégage : l’amendement n’est pas la réponse technique à un manque de gouvernance, mais une tentative de repositionnement politique des OGC dans un espace où ils n’ont jamais eu de place délibérative.

Et face aux incertitudes qu’il soulève, une question demeure : pourquoi vouloir modifier un équilibre institutionnel conçu, précisément, pour éviter que les intérêts économiques se substituent à la représentation sociale des artistes-auteurs ?

Des sociétés privées face à un service public social

Troisième point de friction : la nature même des OGC. Le sénateur les évoque comme des partenaires naturels de la protection sociale. Le texte rappelle, lui, qu’il s’agit de sociétés civiles privées, à capital variable, dont l’objet exclusif est la gestion patrimoniale de droits économiques pour leurs membres. Elles ne sont ni des établissements publics, ni des organismes paritaires, ni des institutions soumises à une exigence de neutralité ou d’égalité entre assurés.

À LIRE - Sécu des Artistes-Auteurs : ce n'est pas parce que ça dysfonctionne qu'il faut y mettre un terme

Or la sécurité sociale des artistes-auteurs relève d’un service public encadré par des principes constitutionnels : égalité, démocratie sociale, neutralité dans la gestion des droits sociaux. Faire entrer à sa tête des structures qui défendent avant tout des intérêts économiques particuliers reviendrait à brouiller dangereusement les lignes entre mission d’intérêt général et défense de catalogues privés.

Quand le Conseil d’État a déjà dit non

Dernier élément, que l’interview du sénateur évoque à peine : le Conseil d’État s’est déjà opposé à l’introduction des OGC dans la gouvernance en 2020. Et il ne s’agissait pas d’un détail réglementaire, mais d’un rejet de principe, lié précisément à l’incompatibilité entre la nature des OGC et la mission de sécurité sociale.

En somme, la contre-expertise est claire : loin de valider la vision rassurante portée par le sénateur, ce document démontre que l’intégration des OGC dans la gouvernance du régime social des artistes-auteurs se heurte à un mur juridique et démocratique. On peut choisir d’ignorer cet obstacle. Mais certainement pas de prétendre qu’il n’existe pas.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com