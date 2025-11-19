Sans artistes, pas de livres : pourquoi nous laisser dans la précarité ?

Pour eux, la question d'un chômage en cas de cessation d'activité ne se pose pas, il va de soi. Pour eux, un salaire décent tombe avec régularité tous les mois. Pour eux, un accident de la vie, ou au contraire un événement heureux n'est pas une catastrophe. Pour nous, si.

J'ai eu deux congés maternité : il a fallu que je campe à la CPAM enceinte de 8 mois en refusant de sortir tant que mes papiers (faits depuis 6 mois) ne soient pris en compte. Pour des droits pour lesquels je cotise.

J'ai eu une maladie longue : je n'ai jamais posé d'arrêt, impossible à obtenir auprès des services de sécu ignorants de nos statuts, pas assez d'énergie à ce moment-là pour cela. Pour des droits pour lesquels je cotise.

Je me suis retrouvée seule avec deux enfants en bas âge à un moment de ma vie, un logement social m'a été refusé : aucun revenu fixe, même pas un chômage ou un rsa. Je vous laisse imaginer le type de logement que l'on peut trouver en ces cas-là, à la merci des marchands de sommeil.

Depuis le passage à l'urssaf concernant nos cotisations, un enchaînement d'erreurs de leur côté a mené à des situations ubuesques et des prélèvements de sommes erratiques énormes me mettant dans de grandes difficultés financières. S'ils ont reconnu leurs erreurs, c'est à moi de rattraper le travail qu'ils auraient dû faire afin d'espérer un éventuel remboursement des sommes perçues de manière indue.

Nous n'avons pas de jours « enfant malade », pas de rtt, pas de congés payés, pas de 35h.

Nos rémunérations ne sont absolument pas encadrées, et un éditeur est libre de proposer n'importe quel tarif de travail. Pour information, je rappelle que mes images en tant que telles ne SONT PAS RÉMUNÉRÉE, je touche un à-valoir, soit une avance sur droit sur les futures potentielles ventes, et que je ne toucherai aucun droit d'auteur tant que cet à-valoir ne sera pas remboursé à l'éditeur via les ventes.

Nous sommes donc en permanence obligés de négocier pour obtenir des à-valoirs décents, et tandis que les salaires des différents acteurs de l'édition augmentent régulièrement, nos revenus sont sans cesse tirés par le bas, nous obligeant à cumuler un nombre de projets et des heures de travail bien loin des réglementations du code du travail.

La crainte d’une précarité encore plus grande que celle que nous connaissons déjà nous pousse à agir ainsi, et est un argument latent des éditeurs pour ne pas payer décemment les auteurs et illustrateurs. Ils nous savent "coincés". De la même manière que lorsqu'ils ont des retards de paiement (plus de 70% de mes clients à titre personnel), ils savent qu'ils peuvent se permettre de faire travailler leur trésorerie à nos dépends en toute impunité : rien n'est encadré de manière sérieuse, et une lettre recommandée ne leur fait ni chaud ni froid.

Au vu de tout cela, une continuité de revenus des artistes-auteurs est indispensable et vertueuse, nous ne sommes pas des sous-travailleurs et méritons des droits identiques à ceux des autres professions.

Une continuité de revenus permettrait aux artistes de sortir de la grande précarité qui est la leur, d'éviter les burn-out, les maladies dues au stress (ça ferait donc économiser à la sécurité sociale...), et d'obliger les éditeurs à nous payer décemment en pouvant nous permettre de refuser des projets sous-payés. Une meilleure qualité de vie, une meilleure qualité de création, pour des métiers qui je le rappelle génèrent des profits économiques non-négligeables.

Pensez à tout cela la prochaine fois que vous lirez pour la 12ème fois une histoire qu'ils adorent à vos enfants, que vous serez émus par un roman, qu'une belle affiche pour un spectacle vous donnera envie de l'encadrer dans votre salon.

Bérengère Delaporte

Crédits photo :Myriams-Fotos - Pixabay

Par Auteur invité

Contact : contact@actualitte.com