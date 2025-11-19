Pourquoi le Sénat veut rouvrir la porte aux OGC dans la sécurité sociale des artistes-auteurs

Dans le cadre des débats au Sénat, autour du Financement de la sécurité sociale pour 2026, l’intervention du député Jean-Raymond Hugonet interroge. Ce dernier a déposé un amendement dans l'article 5, visant à intégrer les organismes de gestion collective, pourtant écartés par l’Assemblée nationale. Pourquoi cette insistance ? Réponses du Sénateur.
19/11/2025
Jean-Raymond Hugonet est sénateur de l’Essonne (IDF - Les Républicains), membre de la Commission des finances, et Vice-Président de la délégation sénatoriale à la prospective. Les enjeux démocratiques autour de l'article 5 sont brûlants pour les artistes-auteurs alors que plusieurs enquêtes ont révélé l'ampleur du scandale Agessa (la sécurité sociale des artistes-auteurs) et la potentielle responsabilité civile et pénale de ses fondateurs (dont la SACEM et Radio France).
ActuaLitté : Monsieur le sénateur, pourquoi réintroduire les OGC (organismes de gestion collective) dans la gouvernance du régime de sécurité sociale des artistes-auteurs, alors que ni les OGC ni les artistes-auteurs ne semblent en faire la demande, d’après l’article du Monde ?
Jean-Raymond Hugonet : Les OGC (Sacem, SACD, Scam, etc.) ont historiquement joué un rôle fondateur et structurant dans la mise en place du régime social des artistes-auteurs. Par ailleurs, ils assurent aujourd’hui le recouvrement des cotisations de plus de 250 000 auteurs qu’ils représentent. Il est donc parfaitement naturel qu’ils soient présents dans le tour de table de la SSAA.
À LIRE - Artistes-auteurs : l’Assemblée nationale reconnaît le scandale Agessa
Alors qu’une décision du Conseil d’État du 20 octobre 2021, a annulé partiellement le décret qui avait été pris en vue du renouvellement du Conseil d’administration de la SSAA, le ministère de la Culture n’avait pu procéder à la nomination des OGC, aux côtés des représentants des organisations professionnelles.
Cet amendement prétend donc résoudre le problème de représentativité qui les excluait de la gouvernance de la SSAA, et ce, alors qu’ils représentent la grande majorité des auteurs-artistes.
Quels problèmes concrets ce changement de gouvernance cherche-t-il à résoudre ? Disposez-vous d’une analyse d’impact ou d’une étude démontrant que cette réforme améliorerait la gestion de la sécurité sociale des artistes-auteurs ?
Jean-Raymond Hugonet : L’introduction de cet amendement permet de réorganiser la gouvernance et de clarifier les missions confiées à la SSAA. Concernant le recul, et l’analyse d’impact, la Cour des comptes a reconnu dans un rapport de juillet 2025, comme étant « bien gérés », des entités dans lesquelles siègent les Organismes de Gestion Collective tels que l’IRCEC (Caisse nationale de retraite complémentaire des artistes-auteurs).
Vous avancez que les OGC recouvrent une partie des cotisations via le précompte. Or il s’agit d’une obligation légale applicable à de nombreuses entités. En quoi cette fonction technique leur donnerait-elle une légitimité particulière pour siéger au conseil d’administration ?
La présence de ces organismes au sein de la gouvernance de la SSAA, semble donc tout à fait pertinente et légitime, surtout au regard de ses difficultés organisationnelles soulignées par le même rapport de la Cour des comptes.
En tant qu’auteur-compositeur adhérent SACEM et administrateur Radio France, comment garantissez-vous votre impartialité dans l’élaboration de cette réforme ?
Jean-Raymond Hugonet : Je suis effectivement sociétaire professionnel de la SACEM et en suis fier. Pour autant et heureusement, cela m’oblige et ne m’empêche aucunement d’exercer mon mandat avec discernement, à l’image des très nombreux collègues médecins, pharmaciens ou autres professions de santé, siégeant au sein de la Commission des affaires sociales du Sénat, pour ne prendre que cet exemple.
Par ailleurs, après avoir rempli cette mission durant cinq années, je ne siège plus au sein du Conseil d’administration de Radio France.
ENQUÊTE - Agessa : les documents qui révèlent dix ans d’illégalité assumée
Avez-vous sollicité un avis de déontologie ou déclaré un éventuel risque de conflit d’intérêts au moment du dépôt de l’amendement ?
S’agissant de la déontologie, en tant que Sénateur, nous sommes soumis à des contrôles incessants d’une part, venant du déontologue interne et d’autre part, de la Haute Autorité de la transparence de la vie publique. Tout un chacun peut consulter ma déclaration d’intérêt. Rien ne m’a jamais été jusqu’alors reproché, et ce, quand bien même j’ai siégé au sein du Conseil d’administration de Radio France durant cinq années.
Être un élu national tout en exerçant une profession en lien avec un sujet législatif permet au moins de savoir de quoi l’on parle. À l’époque où l’on reproche tellement aux politiques d’être totalement déconnectés, avouez que cela peut avoir un côté positif.
Le vote aura lieu ce soir au Sénat, et sera retransmis en direct.
