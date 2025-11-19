Inscription
Trois titres en lice pour le Prix du Roman Métis des Lycéens 2025

Ce mercredi 19 novembre, les lycéens ont présenté leur sélection de trois titres pour le Prix du Roman Métis des Lycéens 2025, au lycée Louis Payen de Saint-Paul (La Réunion). Les élèves de seconde et première sont invités à se plonger dans l’univers de 3 romans francophones, parus depuis moins d’un an, sélectionnés par le jury du Grand Prix du Roman Métis, prix littéraire international de la Ville de Saint-Denis.

ActuaLitté

Les finalistes du Prix du Roman Métis des Lycéens 2025

Badjens, Delphine Minoui (Seuil)

Le pain des Français, Xavier Le Clerc (Gallimard)

La mangue et le papillon, Anne-Christine Tinel (Elyzad)

Les lycéens se réuniront le 16 décembre 2025 pour désigner leur lauréat. Dix lycées participent cette année au Prix du Roman Métis des Lycéens. Le jury se compose de deux élèves par établissement.

Le Prix du Roman Métis des Lycéens est organisé par l'association La Réunion des Livres pour l’Académie de La Réunion, la direction des Affaires culturelles de La Réunion (DAC de La Réunion), la Ville de Saint-Denis, la Région Réunion et la Sofia.

Créée en 2011 dans l’académie de La Réunion, la récompense mobilise des lycéens de La Réunion autour d’une littérature francophone contemporaine, ouverte sur le monde et porteuse de valeurs d’humanisme, de métissage et de diversité, et s’inscrit dans un parcours d’éducation artistique et culturelle.

À LIRE - Grand Prix du Roman Métis 2025 : Karim Kattan et Nour Malowé récompensés

L'année dernière, la Prix du Roman Métis des Lycéens avait été décerné à Éric Chacour pour son ouvrage Ce que je sais de toi (Philippe Rey).

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

 
 
 

 

Badjens

Delphine Minoui

Paru le 22/08/2025

182 pages

Points

6,95 €

ActuaLitté
Le pain des Français

Xavier Le Clerc

Paru le 03/04/2025

144 pages

Editions Gallimard

19,00 €

ActuaLitté
La mangue et le papillon

Anne-Christine Tinel

Paru le 28/05/2025

108 pages

Elyzad

14,50 €

ActuaLitté
