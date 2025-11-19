Trois titres en lice pour le Prix du Roman Métis des Lycéens 2025

Les finalistes du Prix du Roman Métis des Lycéens 2025

Badjens, Delphine Minoui (Seuil)

Le pain des Français, Xavier Le Clerc (Gallimard)

La mangue et le papillon, Anne-Christine Tinel (Elyzad)

Les lycéens se réuniront le 16 décembre 2025 pour désigner leur lauréat. Dix lycées participent cette année au Prix du Roman Métis des Lycéens. Le jury se compose de deux élèves par établissement.

Le Prix du Roman Métis des Lycéens est organisé par l'association La Réunion des Livres pour l’Académie de La Réunion, la direction des Affaires culturelles de La Réunion (DAC de La Réunion), la Ville de Saint-Denis, la Région Réunion et la Sofia.

Créée en 2011 dans l’académie de La Réunion, la récompense mobilise des lycéens de La Réunion autour d’une littérature francophone contemporaine, ouverte sur le monde et porteuse de valeurs d’humanisme, de métissage et de diversité, et s’inscrit dans un parcours d’éducation artistique et culturelle.

L'année dernière, la Prix du Roman Métis des Lycéens avait été décerné à Éric Chacour pour son ouvrage Ce que je sais de toi (Philippe Rey).

