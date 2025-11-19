Disparition de Jean-Louis Trudel, auteur majeur de la science-fiction francophone

L’écrivain canadien Jean-Louis Trudel est décédé le 17 novembre 2025, à Vilnius, en Lituanie, à l’âge de 58 ans. Il aura marqué, pendant plus de quatre décennies, la science-fiction francophone et anglophone par une œuvre foisonnante, nourrie tout autant par la rigueur scientifique que par une curiosité insatiable pour les possibles du futur.
Le 19/11/2025 à 16:35 par Hocine Bouhadjera
Publié le :
19/11/2025 à 16:35
Diplômé en physique, en astronomie, ainsi qu’en histoire et philosophie des sciences, cette double formation de scientifique et d’historien nourrit son écriture : la plupart de ses œuvres s’inscrivent dans le courant de la hard science, où les spéculations reposent sur des connaissances solides, des hypothèses crédibles, des univers techniquement et historiquement pensés.
À partir de 1994, il publie sous son nom une vingtaine de livres, dont deux romans de science-fiction, deux recueils de nouvelles et vingt-quatre livres pour la jeunesse. En parallèle, il cosigne cinq livres et plusieurs récits avec Yves Meynard, sous le pseudonyme commun Laurent McAllister. Cette signature partagée deviendra rapidement une référence pour de nombreux lecteurs et lectrices de SF francophone, notamment dans le champ du space opera et du roman d’aventures scientifiques.
Si sa bibliographie impressionne par son volume, elle frappe aussi par sa cohérence thématique et l’attention constante portée aux mondes imaginaires. Très tôt, Jean-Louis Trudel construit des cycles et des univers prolongés, qui permettent de développer sur la durée des questionnements scientifiques, politiques ou humains.
On peut citer la série des Mystères de Serendib (Les Rescapés de Serendib, Le Prisonnier de Serendib, Les Princes de Serendib, Des Colons pour Serendib, Fièvres sur Serendib) ou le cycle de Nigelle (Un printemps à Nigelle, Un été à Nigelle, Un hiver à Nigelle, Un automne à Nigelle, Nigelle par tous les temps), tous deux publiés dans la collection « Jeunesse-Pop » de Médiaspaul.
Dans le domaine du roman de science-fiction plus directement destiné aux adultes, des titres comme Pour des soleils froids ou Le Ressuscité de l’Atlantide comptent parmi ses ouvrages les plus emblématiques. Ses recueils, notamment Demain, les étoiles ou Jonctions impossibles, rassemblent des nouvelles qui ont souvent circulé dans les revues et anthologies de l’imaginaire, au Canada comme en Europe.
Son œuvre courte, très abondante, a été publiée dans des revues comme Imagine..., Solaris, ON SPEC ou Prairie Fire, ainsi que dans de nombreuses anthologies francophones et anglophones. Qu’il écrive en français ou en anglais, il explore des thèmes variés : les conséquences de la technologie, la transformation des sociétés, les rapports de pouvoir, les failles intimes, la mémoire, les rencontres avec l’altérité.
Jean-Louis Trudel n’était pas seulement un auteur prolifique : il était aussi un médiateur central de la science-fiction. En collaboration avec Paula Johanson, il dirige l’anthologie Tesseracts 7 en 1999 pour l’éditeur canadien Tesseract Books, contribuant à mettre en lumière des voix de l’imaginaire nord-américain.
Il s’adonne par ailleurs à la traduction et à la critique littéraire, multipliant les chroniques, articles et analyses qui accompagnent, expliquent et défendent la littérature de science-fiction. Son engagement critique s’exprime autant dans les revues spécialisées que dans des travaux plus larges sur l’histoire et les formes de la SF.
Son rôle dans les milieux associatifs est tout aussi notable : il a été vice-président puis président de SF Canada, l’association des écrivains de science-fiction au Canada, et a organisé à plusieurs reprises le congrès Boréal, rendez-vous majeur des auteurs, autrices et lecteurs francophones de SF et de fantastique au Canada, où sont notamment remis les Prix Boréal.
Parallèlement à son travail littéraire, Jean-Louis Trudel mène une carrière universitaire. À partir de 2004, il enseigne l’histoire à l’Université d’Ottawa. Entre 2020 et 2023, il est également chargé de cours au Département des sciences historiques de l’Université Laval.
Cette double activité, entre salle de classe et univers de fiction, fait de lui une figure singulière, à la croisée de la vulgarisation, de la recherche et de la création. Beaucoup de ses lecteurs et lectrices auront découvert, à travers ses textes, un goût renouvelé pour les sciences, mais aussi pour l’histoire des idées, des techniques et des imaginaires.
Jean-Louis Trudel a reçu au fil des années de nombreuses distinctions. Il obtient notamment en 2001 le Grand Prix de la science-fiction et du fantastique québécois pour un ensemble d’œuvres comprenant le recueil Demain, les étoiles, plusieurs nouvelles (Les Derniers lecteurs, Les Jardiniers du monde, Les Retrouvailles du sang, Tirés d’une même chair) ainsi que les romans Guerre pour un harmonica et Nigelle par tous les temps.
Il reçoit aussi plusieurs Prix Boréal et Prix Aurora, qui consacrent aussi bien ses nouvelles que ses livres et ses contributions à la vie de la science-fiction canadienne.
Parmi les hommages rendus à Jean-Louis Trudel, Gilles Francescano, directeur artistique des Imaginales, a salué celui qui lui avait inspiré « quelques-unes de [ses] plus belles images », avant de conclure d’un sobre « Ciao Jean-Louis. » Jérôme Vincent, directeur éditorial des éditions ActuSF, a lui aussi sobrement partagé sa « tristesse ».
Crédits photo : Jean-Louis Trudel (CC BY-SA 4.0)
Par Hocine Bouhadjera
