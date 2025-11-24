Belleville : 23 ans après, Xavier Capodano passe la main au Genre urbain

« Un choix pas simple, mais un choix quand même : je passe la main. Le Genre urbain va maintenant commencer sa deuxième vie, et c’est vraiment ça, la bonne nouvelle », résume auprès d'ActuaLitté le libraire.

Aujourd’hui, le Bellevillois accepte l’idée de passer le témoin. « Agathe et Brice reprennent la librairie, ils vont en faire autre chose, ils vivront avec leur temps », résume-t-il. Agathe Morelli, déjà à la tête de la littérature française et des sciences humaines, et Brice Hellio, libraire en polar, SF et sciences humaines, figuraient depuis plusieurs années dans l’équipe.

Le bitume avec une plume

Avec son ton inimitable, il confie : « Je fatigue, je ne veux pas faire l’année de trop. La communication prend le pas sur le contenu, le paradigme change, les clients changent. Tout ça est puissant et rapide. »

Xavier Capodano dresse un bilan sur le mode de l’anti-phrase : « On m’avait prédit ma déchéance au bout de six mois. Ils n’avaient pas tout à fait tort : dans un endroit improbable, à Belleville, anti-commercial, je ne sais pas comment j’ai tenu. De l’énergie, de la chance. J’ai failli faire faillite une ou deux fois. » Il est formel : « Je déteste être patron. Je l’ai été par obligation, je n’ai pas aimé, c’est contre nature. »

Dès le départ de cette aventure, son objectif était clair : « Défendre les thématiques urbaines au plus proche des gens. » Dur vis-à-vis de son oeuvre, il revendique malgré tout un « petit succès » : « Avoir drainé autant d’auteurs, ramené autant de gens, vendu autant d’ouvrages urbains. Aujourd’hui, l’urbain est intégré en sciences humaines et sociales, avant, ce n’était pas donné. J’ai participé à sa reconnaissance. »

Et des regrets ? « En librairie, sur les erreurs, j’en ai même inventé ! » Mais derrière la formule non sans malice, l’idée demeure que Le Genre urbain aura fonctionné comme un laboratoire : un lieu où l’on pense la ville autrement, à partir d’un coin de rue de Belleville la rebelle.

En passionné du sujet, il porte aujourd'hui une analyse sans appel de l’édition en sciences humaines : « La moitié, c’est de la fausse recherche académique. C’est très difficile à décoder au premier abord : ça vient défendre un intérêt particulier, pas la connaissance. »

Le Genre Urbain.

L'aventure des Voix urbaines

La suite, pour Xavier Capodano, passera par les éditions Les Voix urbaines. « J'ai vieilli, mais je n’ai pas l’âge de la retraite. Quand on est indépendant, c’est un doux rêve d'ailleurs... » Cette structure, il l'a lancée pour prolonger ses vingt-cinq ans de réflexion sur la ville. « Je suis fait pour les trucs qui ne marchent pas. »

Pas question de se muer en industriel de l’édition, on l'aura compris : « Je veux aller sur les angles morts qui, parfois, prennent de l’importance. Il peut y avoir une surproduction, mais il reste des choses qui manquent : ça, je vais le faire. » Quatre à cinq livres par an, « grand maximum, sinon, c’est la cavalerie ».

Son idée de l’éditeur est à rebours de la logique du slush pile. « Le fait d’être libraire, c’est être force de proposition : un objet d’offre, pas de demande. Je ne vais pas lire 12.000 manuscrits. Je propose à des gens de travailler sur des sujets. » Dans le viseur, deux projets en cours : un jeune urbaniste qui démonte l’« arnaque de la décarbonation de la mobilité », et le récit, à pied, d’un élu parcourant son département, loin des radars médiatiques. « Je reste dans ma zone de confort : des trucs urbains, sous les radars. »

Les Voix urbaines ont déjà publié des objets éditoriaux atypiques, comme Voyage au bout de la ligne 11. Des balades articulées autour du prolongement de la ligne 11, pensée comme un outil pour arpenter la métropole en mobilités douces. Une première tentative entre géographie, récit urbain et d’expérimentation graphique, appelée à connaître des suites.

Dans le même esprit d’exploration critique de la ville, la maison d’édition accueille également Paris n’est plus une fête de Hacène Belmessous, un texte qui interroge frontalement le devenir de la capitale. Les autorités ont « acté la fin du Paris populaire » et l’ont relégué « hors du champ de la démocratie », assure l'auteur...

Autre symbole de cette ligne éditoriale, la coédition avec Rue de l’échiquier autour de Dans les beaux quartiers, première enquête de Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot sur l’entre-soi de la grande bourgeoisie, rééditée avec une nouvelle visibilité, alors que l’ouvrage était resté longtemps en arrière-plan chez son éditeur d’origine - le Seuil. « C’est presque contre-intuitif, mais la situation de l’enquête, son impossibilité à être refaite, avec toute la communication qui fait aujourd'hui barrière, lui donne une importance folle », souligne l'ancien libraire.

Là encore, il s’agit de remettre en circulation des textes qui éclairent la ville et les rapports de classe, avec un bonus - c'est aussi ça d'avoir fait ses preuves - une préface du Goncourt 2017, Éric Vuillard.

Monique Pinçon-Charlot, lors de la présentation de Dans les beaux quartiers à la librairie Atout livres. Xavier Capodano / Les voix urbaines.

« C’est mon truc »

Il travaille sans diffuseur, ni distributeur, « c’est moi tout seul avec mon vélo-cargo. À part la coédition, ce qui me fait penser que ce système mériterait d'être renouvelé. » Diffusée et distribuée par Harmonia Mundi, cette nouvelle édition de Dans les beaux quartiers a connu un premier tirage de près de 3000 exemplaires.

Le co-fondateur historique, avec « la bande de l’est parisien », de La Générale Librest, préfère garder les mains dans le cambouis plutôt que de céder aux illusions : « C’est pas nous qui faisons les règles, malheureusement. Je ne vais rien révolutionner. » Et de citer Maître Yoda : « Toujours en mouvement est l’avenir. »

Reste une certitude : il ne s’agit pas pour lui de disparaître des radars. « J’ai besoin de travailler, c’est pas gagné, mais si je ne travaille pas, je meurs. » Le « bouquin », en tout cas, restera au centre : « C’est mon truc, péniblement, jusqu’à la retraite. »

En racontant son histoire, Xavier Capodano replonge sans nostalgie dans les méandres de l’Est parisien du début des années 2000, mais regarde déjà ailleurs. Le Genre urbain continuera sans lui ; lui, désormais, écrit la suite depuis une autre marge, en éditeur des « angles morts » de la ville.

Crédits photo : Xavier Capodano et Monique Pinçon-Charlot, en route pour la librairie Atout livres, afin de présenter Dans les beaux quartiers. Xavier Capodano / Les voix urbaines.

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com