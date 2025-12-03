À Lyon, Angers ou Le Creusot, les braderies de bibliothèques font recette

Le dimanche 16 novembre dernier se déroulait la braderie de la Bibliothèque municipale de Lyon (BmL), un rendez-vous annuel depuis trois ans où, cette année, 25.000 livres, CD, vinyles et albums, 441 boîtes-livres et jeux étaient proposés à des prix allant de 1 à 5 €. Le franc succès rencontré par l'événement, qui a attiré au total 3700 visiteurs, contre 2500 l'année dernière, n'est pas un cas isolé.
Le 03/12/2025 à 16:42 par Ewen Berton
Publié le :
03/12/2025 à 16:42
Organisée chaque année dans le cadre du désherbage des collections, la braderie de la Bibliothèque municipale de Lyon vise à offrir une seconde vie aux documents retirés des rayonnages, tout en permettant au public d'acheter livres, disques et jeux à très bas prix.
La démarche s'inscrit dans une logique de valorisation du fonds de la BmL, puisque les recettes générées contribuent au renouvellement des collections et au financement de nouvelles acquisitions.
« Nous avions annoncé une ouverture à 10 heures, mais, dès 9h30, nous étions prêts, il y avait déjà beaucoup de queue, nous avons donc autorisé les entrées. » Dans la bibliothèque située à côté de la gare Part-Dieu, Béatrice Pallud Burbaud, directrice adjointe au développement des publics et des services à la BmL, témoigne de l'engouement général.
« Nous avons enregistré une affluence inédite par rapport aux précédentes éditions », indique-t-elle. Avec des prix aussi attractifs, les lecteurs ne se sont pas fait attendre. À 14h, soit 4h30 après l'ouverture, plus de 2000 chineurs avaient déjà fouillé les bacs.
Comparé à l'année 2024, plus de 7800 documents supplémentaires étaient en vente. Ces titres sont soit en surplus dans les collections, soit dépassés, un peu abîmés, ou remplacés par une nouvelle édition.
Certaines sections de la braderie ont été directement « prises d'assaut » : apparemment, les Lyonnais y viennent en priorité pour les vinyles, les jeux de société, et les albums jeunesse. À la fin de la journée, 23.725 € de recettes ont été récoltés par la BnL. Ces fonds sont intégrés au budget général de la collectivité, avant, éventuellement, un fléchage vers celui de l'établissement de lecture publique, l'année suivante.
Avant d'être face aux livres, la patience des intéressés a été mise à rude épreuve. Dès l'heure d'ouverture annoncée, plus de 3h de queue étaient à prévoir, avec en bonus une longue étape pluvieuse. « Ça ne vaut pas la peine de faire autant de queue. Une heure d’attente, j’aurais compris, mais pas autant. » Bérénice, qui est venue pour la première fois, ne s'est pas laissée décourager, mais regrette légèrement une fois arrivée.
« Il y a des gens derrière nous, et on sent qu'ils attendent leur tour pour fouiller, on peut ressentir une certaine pression. » Point non négligeable, la densité à l'intérieur est particulièrement forte. Plusieurs personnes ont ainsi fait part de cette certaine impatience lorsqu'ils cherchaient leur bonheur dans les bacs, principalement dans la partie « romans », toujours noire de monde.
L'initiative lyonnaise est loin d'être isolée, et nombreux sont les établissements de prêt à avoir intégré les braderies à leurs programmes annuels. À Vincennes (Val-de-Marne), les médiathèques organisent ainsi au printemps un grand événement où l’on retrouve des livres pour adultes, des albums jeunesse et des CD, issus d’exemplaires en double, abîmés ou devenus obsolètes, vendus 1 ou 2 €.
L’édition 2025 a permis de récolter un peu plus de 4000 €, ensuite utilisés pour financer des actions de promotion de la lecture avec une attention particulière aux publics les plus éloignés du livre.
À Nantes ou en Gironde, ce sont les bibliothèques départementales qui supervisent l'opération de désherbage. La Bibliothèque départementale de Loire-Atlantique annonce ainsi une « braderie XXL » à l’hôtel du Département, avec 10.000 titres proposés à 2 € pièce, le 6 décembre prochain. L’idée est de faire de la place pour les 10.000 à 15.000 nouveaux titres que la structure achète chaque année pour ses bibliothèques partenaires.
En Gironde, une vente principale s'est déroulée les 5 et 6 novembre derniers, avant d'autres événements dans 13 bibliothèques du réseau, du 3 octobre au 6 décembre. Notons que d'autres établissements publics s'y mettent aussi, à l'instar des Archives départementales d'Indre-et-Loire, en octobre dernier : des ouvrages « sur l’histoire en général et sur l’histoire de la Touraine en particulier », y ont été vendus, indique La Nouvelle République.
L'engouement semble à chaque fois au rendez-vous. Au Creusot (Saône-et-Loire), l'affluence, dès le premier jour d'ouverture, a surpris les organisateurs, rapporte le Journal de Saône-et-Loire. En juin dernier, à Calais, un changement de salle pour la grande braderie « n'a en rien affecté le succès qu'elle a connu lors des précédentes éditions », constate pour sa part Nord Littoral. Et, le 22 novembre dernier, Angers a aussi eu droit à d'importantes files d'attente pour sa braderie, témoigne Ouest-France...
L'affluence constatée lors de ces événements n'est pas vraiment une nouveauté, mais le plébiscite s'inscrit dans un contexte particulier, qui associe baisse du pouvoir d'achat, incertitudes liées à l'actualité politique et internationale et, surtout, un intérêt renouvelé pour le livre d'occasion.
Une étude menée en 2024 par le ministère de la Culture et la SOFIA montre que l’achat de livres d’occasion s’est fortement développé en France ces dix dernières années. En 2022, près de 16 % des Français ont acheté au moins un livre d’occasion, et cette pratique se rapproche désormais de celle du livre neuf, avec un profil d’acheteurs de plus en plus similaire.
Cette montée en puissance explique en partie l’intérêt grandissant pour les braderies organisées par les bibliothèques, où l’on retrouve justement les genres les plus recherchés en seconde main : littérature, jeunesse, BD et romans de genre.
L’étude pointe aussi une progression nette du nombre d’exemplaires vendus d’occasion, qui représente désormais près de 20 % des livres achetés en France. Le prix moyen, très inférieur à celui du neuf, joue un rôle décisif dans ce succès. Enfin, les chercheurs observent que les achats d’occasion se sont transformés avec l’arrivée des plateformes de revente, sans pour autant effacer l'attachement aux lieux physiques.
Rappelons que le gouvernement envisageait une taxe sur le prix de vente des ouvrages d'occasion, dont le produit serait reversé aux auteurs et aux éditeurs. Mais l'initiative a été quelque peu freinée par un avis très négatif du Conseil d'État, en juillet dernier.
Toujours dans cette volonté de prolonger la vie des documents désherbés, rappelons la loi n° 2021-1717 du 21 décembre 2021 relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique, et plus précisément son article 13, élargit les possibilités offertes aux établissements.
Elle introduit ainsi l’article L.3212-4 dans le code général de la propriété des personnes publiques, permettant aux bibliothèques de donner gratuitement les ouvrages dont elles n’ont plus l’usage à des fondations, des associations reconnues d’intérêt général ou des structures de l’économie sociale et solidaire. Ces organismes peuvent ensuite les revendre pour financer leurs actions.
Dans les faits, cela ouvre un nouveau débouché pour les documents sortis des rayons : plutôt que de finir au pilon ou en réserve, ils peuvent servir à soutenir des projets sociaux, éducatifs ou solidaires.
