FIBD : les éditeurs du SNE renoncent à l'édition 2026

Prévue du jeudi 29 janvier au dimanche 1er février 2026, la 53e édition du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême ne sera assurément pas comme les autres. Dans un communiqué diffusé ce mercredi 19 novembre, les éditeurs du groupe BD du Syndicat national de l'édition, organisation patronale du secteur, « estiment que l’édition 2026 ne pourra plus se tenir ».

Derrière ce message, des mastodontes de l'édition du 9e art, parmi lesquels le groupe Média-Participations (Dargaud, Dupuis, le Lombard, Kana et Urban Comics), mais aussi Casterman, Delcourt ou encore Glénat - Benoit Pollet, son directeur général, préside le groupe BD du SNE. Chez Editis, 404 Graphic avait aussi confirmé son boycott de l'édition 2026, tout comme Sarbacane (groupe Madrigall).

Les éditeurs du groupe BD du SNE « entendent la position des syndicats d’autrices et d’auteurs, le manifeste des 285 autrices, l’appel des grands prix, à ne pas se rendre à l’édition 2026 », détaille le communiqué du SNE. Ce « mouvement de grande ampleur qu’ils comprennent » débouche sur un constat, celui de l'impossibilité d'organiser le festival l'année prochaine.

Le Syndicat des Éditeurs Alternatifs, ce mardi 18 novembre, indiquait qu'il laissait à chacun de ses membres le choix de participer, ou non, à la prochaine édition du FIBD.

À LIRE - L’ACBD suspend l’attribution de son Grand Prix au FIBD 2026

Le grand raout de la bande dessinée d'Angoulême pourrait-il se tenir sans les auteurs et une bonne partie des éditeurs ? La 53e édition, si elle a lieu en janvier 2026, serait l'occasion de le vérifier.

Un dialogue qui « se poursuit »

Malgré le boycott, l'organisation du FIBD, confiée à la société 9eArt+ en 2026 et 2027, veut croire à la bonne tenue de l'événement en janvier. Elle indique, dans un communiqué publié ce mercredi 19 novembre, être « à l'écoute des parties prenantes de l’événement et des communications que celles-ci produisent depuis plusieurs jours ».

À LIRE - Plainte pour viol puis licenciement : l’affaire Chloé met le FIBD au bord de la rupture

Elle est « en attente des évolutions qui peuvent intervenir et reste elle-même ouverte à toute forme d’échanges », en formulant « l’espérance que les discussions en cours pourront permettre de trouver une solution afin que se tienne l’édition 2026, dans l’intérêt même de l’écosystème de la bande dessinée et par respect pour un public de passionné•e•s de cette forme unique de lecture, public qu’elle a toujours su intéresser au cours de son demi-siècle d’existence ».

« Ce communiqué dément les informations erronées données par Libération dans son article en ligne de ce jour », précise l'organisation du festival en fin de communiqué, en référence à une publication matinale du quotidien, dont l'élément principal, la non-participation des éditeurs du SNE à l'édition 2026, a finalement été confirmé par le communiqué de l'organisation patronale...

Photographie : détail de Cactus Acide et Beurre Fondu, de Nicole Claveloux, présenté lors d'une exposition au FIBD 2020 (illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com