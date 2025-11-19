Amazon perd un bras de fer contre l'Europe, qui lui coûtera très cher

Entré en vigueur en 2022 et pleinement applicable depuis février 2024, le Digital Services Act constitue le pilier de la nouvelle régulation européenne du numérique. Conçu pour actualiser le cadre juridique de la directive e-commerce de 2000, il impose des obligations graduées selon la taille des services.

Les « très grandes plateformes en ligne » et « très grands moteurs de recherche », identifiés par un seuil de plus de 45 millions d’utilisateurs, sont soumises aux règles les plus strictes : gestion des contenus illicites, modération renforcée, audits indépendants, transparence publicitaire ou encore accès des chercheurs aux données.

L’Union entend ainsi prévenir les risques systémiques liés à la diffusion massive de contenus, mieux protéger les consommateurs et limiter l’influence opaque des algorithmes. L’arrêt concernant Amazon s’inscrit dans cette stratégie plus large de responsabilisation des acteurs dominants et confirme l’ambition de l’UE de réguler fermement l’économie numérique.

Une contestation de grande ampleur

Amazon espérait faire tomber la décision de la Commission européenne, estimant qu’elle violait plusieurs droits fondamentaux — de la liberté d’entreprise au respect de la vie privée. Selon la société, l’imposition de règles spécifiques aux plateformes dépassant 45 millions d’utilisateurs dans l’Union (soit 10 % de la population) revenait à imposer une contrainte disproportionnée à un modèle économique pourtant licite.

Ces arguments n’ont pas convaincu le Tribunal. Les juges reconnaissent certes que les obligations du DSA peuvent engendrer « des coûts importants » ou nécessiter « des solutions techniques complexes », mais ils jugent l’ingérence justifiée, prévue par la loi et proportionnée à l’objectif poursuivi : limiter les risques systémiques posés par les plateformes les plus influentes.

Un test de proportionnalité validé

Le Tribunal insiste : les très grandes plateformes, y compris les places de marché, peuvent exposer des millions de personnes à des contenus illicites ou trompeurs. Le législateur de l’Union disposait donc d’une « large marge d’appréciation » pour instaurer un cadre protecteur. Les mesures contestées — comme l’option de recommandation sans profilage ou le registre public des publicités — sont considérées comme nécessaires pour renforcer la protection des consommateurs.

Sur la liberté d’expression, même logique : l’obligation de proposer un système de recommandation non personnalisé peut modifier la présentation des produits, mais n’atteint pas le cœur du droit. Quant aux atteintes invoquées à la vie privée ou aux informations confidentielles, elles sont jugées proportionnées et encadrées, notamment en ce qui concerne l’accès des chercheurs aux données.

Un rappel du cadre juridique

Le Tribunal rappelle également que le recours en annulation vise à contrôler la conformité des décisions des institutions européennes au droit de l’Union. Ici, rien ne justifie d’annuler la décision de la Commission. Amazon conserve néanmoins une marge de manœuvre : un pourvoi, limité aux questions de droit, peut encore être déposé devant la Cour de justice dans un délai de deux mois et dix jours.

En attendant, la décision confirme que le DSA entend bel et bien s’appliquer avec rigueur à tous les géants numériques opérant dans l’Union. Et Amazon, dont la puissance commerciale est difficile à nier, reste pleinement dans son champ.

