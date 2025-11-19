Des appels au Sénat et à l'Assemblée pour aider les librairies face aux bailleurs

Fluctuat nec mergitur

J’ai toujours voulu devenir scientifique. Une vocation ne se commande pas. Elle se vit. Je l’ai donc vécue…

Mais à la suite de la soutenance de ma thèse en 1996, il m’a fallu regagner la vie réelle et trouver un travail faute de financement pour mon post-doctorat. Les postes ouverts au recrutement étaient rares, tant à l’université qu’au Museum, surtout pour un spécialiste du revêtement cutané des poissons cartilagineux n’étant pas pistonné…

J’ai donc envoyé courriers sur courriers pour trouver un emploi, le faible nombre de réponses, généralement négatives, m’incitant à croire que les entreprises que je ciblais avaient déjà dépensé depuis longtemps leur budget timbres annuel… On ne peut être surdiplômé et trouver un travail d’un simple claquement de doigts, voire en traversant la rue.

La naissance de ma fille en 1998 vint ajouter à l’urgence de la situation. Fort heureusement, il me fut permis de trouver un poste de vendeur en CDD auprès de la librairie Gibert Joseph boulevard Saint-Michel, librairie que je fréquentais dans le cadre de mes études. À la fin de mon contrat initial quelques mois plus tard, je fus rappelé pour rejoindre le groupe sur la base d’un CDI en 1998.

De vendeur en droit (où je ne connaissais rien), je fus transféré au rayon informatique puis au rayon sciences où je parviens à valoriser ma formation universitaire dans un métier pourtant bien loin de mes aspirations. Je fus néanmoins encadré par des professionnels sympathiques qui me permirent de poursuivre également mes activités scientifiques par des expositions au sein même de la librairie (merci M. Richard Dubois !). Mon statut d’universitaire me permit de réaliser ainsi la première rencontre-dédicace filmée avec mon collègue paléoichtyologue Gilles Cuny (2013), puis la climatologue Valérie Masson-Delmotte (2015) et, enfin, celui qui me présenta au public lors de la remise de mon prix de la fondation de la Vocation en 1991, le professeur Yves Coppens (2018).

En 2018, malgré deux refus, je fus muté contre mon gré à la librairie Gibert Paris 13. Le quartier était agréable, proche des universités, avec un joli petit parc, le tout à vingt minutes de chez moi par le tramway, ce qui ne gâchait rien. J’étais désormais seul responsable de mes (nombreux) secteurs en compagnie de collègues agréables et je passai gestionnaire quatre ans plus tard.

Je rendais souvent visite à mes anciens collègues, mais c’est à ce moment précis que je constatai ce qui allait motiver ma décision prise il y a quelques semaines : la désertification du quartier Saint-Michel et le nombre important de boutiques qui fermaient les unes après les autres. Ainsi, le premier restaurant japonais de la rue Monsieur le Prince était fermé alors que ces commerces trouvent généralement un repreneur très rapidement, ce qui me mit la puce à l’oreille. Trois ans plus tard, il n’a toujours pas trouvé acquéreur.

En 2020, je me mis à comptabiliser le nombre de commerces qui étaient fermés, en descendant le boulevard à partir du Jardin du Luxembourg. J’en comptais 16 et envoyais donc plusieurs courriers à la presse. Seul Le Nouvel Obs me confirma ces faits. Ils furent remplacés pour certains par d’autres commerces dont la durée de vie fut des plus éphémères. Une discussion avec une cliente il y a quelques mois m’apprit que 22 commerces étaient désormais fermés, les seuls tirant leur épingle du jeu étant essentiellement des commerces alimentaires asiatiques.

C’est à ce moment précis que je m’aperçus à quel point les loyers de la rive droite avaient franchi la Seine, on ne sait comment, pour atteindre la rive gauche. Cet état de fait fit notamment l’objet d’un article de BFMTV.com le 8 mars 2021 où il s’avérait que 43 % des librairies du quartier avaient disparu en 20 ans ! L’augmentation des loyers avait d’ailleurs contraint la librairie Gibert de Saint-Michel à réincorporer ses magasins jazz et scolaire dans ses bâtiments principaux, tandis que la librairie Boulinier avait abandonné ses trois étages pour un rez-de-chaussée quelques dizaines de mètres plus loin. Quant aux librairies canadiennes, portugaises ou espagnoles, terminé !



Au sein de Gibert Paris 13, nous fûmes également informés du prix du loyer que le groupe Gibert payait auprès du propriétaire allemand de l’immeuble, soit plus de 30.000 € par mois pour 770 mètres carrés, autrement dit notre chiffre d’affaires mensuel.

Je me mis alors à parcourir la presse et effectuer mes recherches sur internet. Je fus désagréablement surpris de constater à quel point de nombreux commerces, tous secteurs confondus, avaient non seulement fermé pour des raisons économiques, mais également parce que les propriétaires et les bailleurs réclamaient des loyers qui dépassaient la raison et qu’ils restaient intransigeants aux demandes légitimes qui leur étaient notifiées. Il est illusoire de faire uniquement porter le chapeau au Covid et aux achats sur internet qui en ont découlé alors que plusieurs sociétés ont bénéficié de prêts importants de l’état pour les maintenir à flot.

Depuis plusieurs années, et alors que la situation budgétaire de la France s’avère actuellement critique, il existe encore des sociétés, fonds de pension ou propriétaires situés à l’étranger, qui au travers de gestionnaires français comme ceux de notre librairie, tentent de faire du profit sur les loyers, dans l’indifférence générale des pouvoirs publics.

Lorsqu’en septembre dernier nous apprîmes que le groupe Gibert avait décidé de ne pas renouveler notre bail en raison d’une situation défavorable et d’un déficit chronique, situation qui s’était creusée par le non-remplacement de nos cadres démissionnaires (voir notamment les articles d’ActuaLitté), cela fit l’effet d’un électrochoc.

Le groupe Gibert est la première librairie de France depuis de nombreuses années. Mais en ayant fermé treize magasins en treize ans, dont celui de Vaulx-en-Velin en 2025, un constat s’impose : une entreprise familiale implantée à Paris et qui fêtera ses 140 ans en 2026 en bénéficiant d’une forte popularité auprès de sa clientèle, ne peut à elle seule tenter d’apprivoiser les aléas du marché et les contraintes économiques, tout en partageant désormais le marché du livre d’occasion.

L’ouverture de nouveaux magasins « dans l’air du temps » pourrait apporter une bouffée d’oxygène durant quelque temps, mais sera-t-il suffisant dans un air de plus en plus vicié ? Si une telle entreprise qui possède toujours un énorme potentiel financier en arrive à une telle situation, comment peuvent réagir de plus petites structures ? Comment une petite librairie, un disquaire, un boulanger, un marchand de jouets, un cordonnier peuvent-ils s’en sortir à l’ère d’internet et de l’augmentation incessante des coûts et des loyers ?

L’idée d’une pétition relayée par le Sénat et l’Assemblée nationale se fit donc jour pour exprimer ma démarche, car je ne vis que rarement une action de ce type concernant les commerces en faillite et ces problèmes de bailleurs. Même si le sujet était délicat, il convenait de faire quelque chose. Au moins un premier pas. Bien que je ne me fasse aucune illusion concernant son devenir, la sympathie dont fait preuve cette pétition, tant par ceux qui m’en ont parlé ou l’ont lue et signée, que par ceux qui en ont eu connaissance sur le site Facebook de Paris 13, ActuaLitté, Livres hebdo, actuParis ou streetartparis, m’a permis de constater que nous étions tous attachés à nos commerces et à leurs devenirs, qu’ils soient ou non essentiels selon la formule consacrée. Aucun site internet ne viendra jamais remplacer le professionnalisme, l’accueil et les conseils des vendeurs, quel que soit leur secteur d’activité.

Il est désormais trop tard pour Gibert Paris 13 puisque nous serons normalement reclassés, pour la plupart, dans la maison mère avant que le couperet ne tombe pour juin 2026 et que cette surface de vente ne devienne peut-être un nouveau Shein. Des clients, associations et un agent immobilier nous ont proposé des locaux. Mais les projets du groupe Gibert ne sont plus liés à un point d’attache dans le 13e arrondissement puisque seuls les magasins franchisés semblent désormais avoir le vent en poupe.



J’ai donc soumis des choix pour retourner à Saint-Michel et ne plus travailler avec certaines personnes toujours en place, en attendant l’opportunité qui me permettra de rejoindre ma compagne dans l’Ain, cette région si belle pour un naturaliste. Nous verrons bien. En raison de mes longues études, une retraite à temps plein me rapportant 1503 € nets (avant impôts) ne pourrait avoir lieu qu’à 70 ans, autrement dit à titre posthume. Qu’en est-il donc de ceux obligés de fermer boutique sans avoir pu économiser en raison de leurs charges ? De quoi réfléchir au futur tant qu’il en est encore temps…

L’ironie de cette histoire est que si je n’avais pas été muté contre mon gré à Paris 13 et que je n’avais pas vécu directement cette situation, je n’aurais peut-être jamais lancé cette pétition qui trouve désormais un écho grandissant. J’attends désormais les avis de madame la maire de Paris, de madame la ministre de la Culture et de quelques sénateurs et groupes politiques dont je doute fort qu’ils me répondent tant qu’ils n’y voient pas un intérêt avant les prochaines élections.

Aussi, face à l’urgence d’une situation grandissante qui touche les commerces de nos villes et nos villages, je demande à ce que les sénateurs et les députés prennent le relai de ma démarche et qu’ils obligent les propriétaires et autres bailleurs à ne pas appliquer un loyer dépassant 10 % du chiffre d’affaire des entreprises. Il en va de l’avenir de notre tissu social et commercial et ceci ne pourra se faire que si le seuil des 100 000 signatures minimum est atteint, ce qui s’avère une gageure.

Le défi est immense, mais, lancée avec force et adresse, une simple petite pierre peut parfois terrasser un géant. Ou, du moins, lui causer une bonne migraine…

Fluctuat nec mergitur, est la devise de Paris. Elle s’applique désormais à ses commerces comme à ceux de toute la France.

Qu’ils soient malmenés par les flots, mais qu’ils ne coulent pas.

Site de la pétition du Sénat :

https://petitions.senat.fr/initiatives/i-2030

Site de la pétition de l'Assemblée Nationale :

https://petitions.assemblee-nationale.fr/initiatives/i-4443

Pascal Deynat, docteur en ichtyologie et libraire



