Mickey, de la pellicule aux objets cultes : une exposition à Grenoble

L’exposition revient d’abord sur la genèse de Mickey Mouse. Si le public associe spontanément la célébrité de Disney à une souris, les premiers pas du studio reposent sur un autre personnage : Oswald, un lapin créé à la fin des années 1920. La perte de ce héros, reprise par un producteur, conduit Walt Disney et le dessinateur Ub Iwerks à imaginer Mickey en 1928. À ce moment-là, personne n’envisage l’ampleur culturelle que prendra ce nouveau protagoniste.

Les commissaires, Bruno Girveau et Pierre Lambert, ont rassemblé pour cette rétrospective des œuvres provenant du musée des Arts décoratifs, de la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image ou encore du musée Vivant Denon. Ces pièces documentent l’évolution graphique du personnage, fondée sur des formes simples et immédiatement reconnaissables. Le parcours met en lumière les multiples déclinaisons de Mickey, depuis les premiers films jusqu’aux productions contemporaines.

La scénographie imaginée par Scénografiá et Nicolas Groult accompagne cette plongée historique. Elle s’appuie sur une sélection d’objets et de documents qui illustrent la manière dont Mickey a traversé les décennies. L’ensemble permet de retracer la construction progressive d’une figure devenue familière à l’échelle internationale.

De la pellicule aux pages imprimées

Une large partie du parcours s’intéresse au Mickey cinématographique. Les premiers courts-métrages Plane Crazy et Gallopin’ Gaucho, réalisés en 1928, ne sont alors pas diffusés. Le contexte est marqué par l’arrivée du cinéma parlant après la sortie de Jazz Singer, poussant les studios Disney à sonoriser Steamboat Willie. Ce troisième film, projeté au Colony Theater à New York le 18 novembre 1928, marque ses débuts officiels et rencontre un accueil enthousiaste.

Les visiteurs pourront découvrir des éléments liés à des productions emblématiques comme Le Brave Petit Tailleur et L’Apprenti Sorcier. Ces documents donnent un aperçu du travail artistique réalisé autour du personnage, dont la personnalité et le style s’affinent rapidement. La souris, présentée comme « sérieuse et courageuse », est entourée dès ses débuts d’autres protagonistes aujourd'hui bien inscrits dans la pop culture, comme Minnie Mouse.

Parallèlement, Mickey s’impose tôt dans la presse illustrée. Dès 1931, le dessinateur Floyd Gottfredson lance des strips quotidiens qui rencontrent un succès croissant. Ces bandes puis ces magazines, devenus de véritables albums, développent un univers narratif plus riche. L’Europe suit le mouvement : l’Italie, la Grande-Bretagne et la France publient leurs propres versions dès les années 1930.

Objets, collections et créations contemporaines

L’exposition abordera aussi l’essor des produits dérivés. Dès le début des années 1930, l’homme d’affaires Kay Kamen développe un système de licences couvrant une grande variété de supports. Jouets, figurines, textiles, objets domestiques : Mickey s’invite dans le quotidien de millions de personnes. Cette diffusion massive entraîne rapidement l’apparition d’un marché de collectionneurs.

Ensemble de figures Disney, Fondation Glénat, Grenoble. © Christophe Levet

Plusieurs pièces rares seront visibles, à l’image d’un Mickey marcheur de Clodrey ou d’une poupée signée Steiff. Ces objets témoignent de l’intérêt durable suscité par la souris auprès du public. Le dessinateur grenoblois Nicolas Keramidas, auteur d’albums Disney by Glénat, figure parmi ceux qui ont eux-mêmes développé une collection personnelle.

Enfin, une section met en avant des œuvres contemporaines inspirées par Mickey. Des artistes actuels, tels que Valérie Sonnier ou Benjamin Spark, continuent de revisiter cette figure centenaire.

