Dis-le moi tout bas, d'après la série de Mercedes Ron : bande-annonce

Après Nous les menteurs, L'Ombre d'Emily 2, The Girlfriend ou encore Dear You, Amazon Prime ajoute une nouvelle adaptation à son catalogue, avec Dis-le moi tout bas, un long-métrage tiré des livres de l'autrice argentine Mercedes Ron.

En France, le premier tome est paru le 30 avril 2025 chez Hachette, dans une traduction d'Anaïs Goacolou. Mercedes Ron est déjà bien connue pour sa série littéraire À contre-sens, disponible au Livre de Poche, traduite par Nathalie Nédélec-Courtès.

Le film Dis-le moi tout bas est réalisé par Denis Rovira, avec Jaime Vaca (Élite, La otra mirada) à l'écriture du scénario. Le casting réunit Alícia Falcó, Fernando Lindez, ou encore Diego Vidales.

