Louise Michel et Jules Garnier, de grandes figures du Pacifique à écouter

Présentée par l’historien Fabrice d’Almeida, enrichie d’interviews, de reportages, de musiques et d’archives de l’INA, cette série de podcasts revient sur celles et ceux qui ont laissé leur empreinte dans l'histoire du Pacifique.

Plaque tournante d'opérations militaires et commerciales, le Pacifique connaît une histoire mouvementée dès la fin du XVIe siècle. Marquée par le fait colonial et ses résistances, cette région constitue une véritable clef de compréhension de l'histoire moderne et contemporaine.

« À une époque où la culture historique s'efface de plus en plus devant l'instantané du temps présent, il est indispensable d'esquisser le portrait de femmes et d'hommes qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à écrire une autre histoire de la France », indique la plateforme La 1ère.

Parmi les personnages historiques étudiés par cette série de podcast, Louise Michel, que l'on associe plus facilement à la Commune de Paris, grande insurrection populaire pour la défense de la démocratie directe. C'est d'ailleurs à la suite de cet épisode que Louise Michel, condamnée, est déportée vers la Nouvelle-Calédonie à bord de la frégate La Virginie.

Lors de ce séjour forcé, Louise Michel crée un journal, apprend la langue kanak et traduit même les récits et légendes locales, réunis dans un ouvrage, Légendes et chansons de gestes canaques, paru en 1885 à Paris.

Le podcast Les Grandes figures du Pacifique s'intéresse aussi à l'ingénieur Jules Garnier, qui débarque à Nouméa en 1863, seulement âgé de 24 ans. Il y développe l'industrie minière du nickel, mais se lance surtout dans une étude géologique du terrain, qu'il étendra à d'autres territoires. Il publie plusieurs ouvrages et comptes-rendus de ses recherches, comme Le fer (Librairie Hachette et Cie., 1874), Voyage à la Nouvelle-Calédonie, 1867-1868 (Librairie Hachette et Cie, 1868) ou encore Excursion autour de l'île de Tahiti (E. Martinet, 1869).

« Cette histoire [du Pacifique], loin d’être figée, doit continuer à être partagée pour favoriser une meilleure compréhension entre toutes les communautés et identités du Pacifique », explique l’historien Fabrice d’Almeida. « L’un des objectifs de cette série est de montrer la contribution de toute la France à cette histoire, tout en rappelant que les cultures locales sont au fondement des échanges internationaux. En somme, il s’agit de dépasser les clichés pour mettre en lumière la beauté, la richesse et la force politique de ces peuples au destin singulier. »

Parmi les autres personnages historiques évoqués, la Reine Hortense, le grand chef Ataï, Pomare IV, Pierre Chanel ou encore le roi Tomasi II Kulimoetoke.

La série « Les Grandes figures du Pacifique » est accessible à cette adresse.

Photographie : Louise Michel, portrait par Ernest Charles Appert, 1871 (Musée Carnavalet, Histoire de Paris, domaine public), portrait de Jules Garnier (Garnierdelapierre, CC BY-SA 4.0)

