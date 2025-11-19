Olivier Deprez lauréat du Prix du récit dessiné 2025 pour WREK

Le jury du Prix du Récit Dessiné de LaScam récompense cette année Olivier Deprez pour son album WREK (Frémok, 2024), une œuvre profondément subjective mêlant gravure, montage, et références croisées de l’art et du cinéma du XXe siècle.

« Wrek, mot réinventé par Olivier Deprez à partir de plusieurs sources : Werk en allemand veut dire l’ouvrage ou l’œuvre, Wreck en anglais, l’épave et Wrek en flamand, le bois flotté, échoué sur une plage. Signalons aussi qu’en kurde, Wrek veut dire détruire », explique Jean-Marc Terrasse, membre du jury. « La mémoire d’Olivier Deprez, telle qu’il nous la présente, est emplie de toutes sortes de rebuts : films, dessins, bribes de langues et d’images anciennes. Le tout sert à construire un récit auquel chacun peut donner sa propre cohérence. »

Il poursuit : « Un fil conducteur à cette narration graphique : Nancy, une petite fille issue d’un comic strip homonyme dessiné par Ernie Bushmiller dans les années 40, jusqu’aux années 80. Depuis, d’autres auteurs ont repris le personnage. Dans Wrek, Nancy nous prend la main pour nous faire traverser tout l’art du XXe siècle, mélangeant sources populaires et références savantes en une succession de gravures pour la plupart en noir et blanc, souvent influencées par l’Expressionnisme, et dont les cadrages et angles de vue font éclater les codes du récit dessiné. »

Olivier Deprez est né à Binche, en Belgique, le 15 octobre 1966. En 1994, il participe à la création du collectif Fréon, qui devient Frémok en 2003. La même année paraît son adaptation xylographique du roman de Franz Kafka Le Château.

En 2007, il rencontre Miles O’Shea et Adolpho Avril. Avec le premier, il invente le projet Blackbookblack, imprimant des livres aux pages noires dans les bibliothèques publiques. Avec le second, il réalise un livre et un film d’animation. Le montage devient dès lors son procédé d’écriture visuelle, dont naissent le livre WREK et la revue HOLZ, co-créée avec Roby Comblain. Depuis 2005, il vit à Rogues, sur un causse du Gard.

Le jury 2025 réunissait Pierre Cornilleau (illustrateur, membre de la commission images fixes de LaScam), Marguerite Demoëte (chercheuse, curatrice et coordinatrice éditoriale dans le champ du livre et de l'événementiel), Justine Gury (illustratrice, membre de la commission images fixes de LaScam), Fabrice Neaud (auteur BD, lauréat 2024 pour Le dernier sergent – Les guerres immobiles, Éditions Delcourt) et Jean-Marc Terrasse (journaliste, enseignant et écrivain, membre de la commission de l’écrit de LaScam).

