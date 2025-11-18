Grand Prix du Roman Métis 2025 : Karim Kattan et Nour Malowé récompensés à Saint-Denis

Après une sélection initiale de trente ouvrages, puis une première liste de douze titres, les jurys — distincts pour chaque prix — ont rendu leur verdict. Le Grand Prix du Roman Métis 2025 a été attribué à Karim Kattan pour L’Eden à l’aube (éditions Elyzad), tandis que Nour Malowé a reçu le Prix du Roman Métis des Lecteurs de la Ville de Saint-Denis 2025 pour Le Printemps reviendra (éditions Récamier).

Les deux lauréats seront présents début décembre à La Réunion pour rencontrer leurs lecteurs. La cérémonie de remise des prix, ouverte à tous, se tiendra le mardi 2 décembre 2025 à 19 h, au Château Morange à Saint-Denis.

L’an dernier, Rachid Benzine remportait le Grand Prix du Roman Métis pour Les silences des pères (Seuil), et Beata Umubyeyi Mairesse recevait le Prix des Lecteurs pour Le Convoi (Flammarion).

Ces distinctions sont organisées par La Réunion des Livres pour la Ville de Saint-Denis, avec la Direction des Affaires culturelles de La Réunion (DAC Réunion), et bénéficient du soutien de la Région Réunion et de la Sofia.

Le jury du Prix du Roman Métis des Lecteurs est composé de 15 membres issus des bibliothèques et médiathèques du Réseau de lecture publique de Saint-Denis et de la CINOR, et est placé sous la présidence de Marion Perifan.

Crédits photo : Karim Kattan (Rebecca Topakian, Elyzad)

