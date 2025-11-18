Charles-Éloi Vial lauréat du Prix du Livre Talleyrand 2025

Fruit d’un travail d’érudition particulièrement précis, le livre éclaire d’un jour nouveau la pensée politique, l’action diplomatique et la trajectoire d’un homme d’État au cœur des bouleversements de la Révolution française, du Consulat et de l’Empire.

À travers l’analyse des écrits, des correspondances et des archives, Charles-Éloi Vial réinscrit Talleyrand dans une réflexion plus large sur l’équilibre des puissances et la construction de l’Europe moderne.

Archiviste paléographe et docteur en histoire, Charles-Éloi Vial est conservateur à la Bibliothèque nationale de France. Sa biographie de Marie-Louise a été distinguée par le prix Premier Empire de la Fondation Napoléon, tandis que son ouvrage 15 août 1811. L’apogée de l’Empire ? a reçu le Grand Prix d’Histoire décerné par la chaîne Histoire et Le Figaro Histoire.

Il dirige par ailleurs la collection déjà prestigieuse « Bibliothèque des Illustres » (Perrin / BnF), dont il a signé le volume inaugural consacré à Napoléon Bonaparte.

Un prix dédié à l’héritage diplomatique de Talleyrand

Soutenu par le Centre Talleyrand, association à but non lucratif, le Prix du Livre Talleyrand récompense chaque année un ouvrage consacré à la vie, à l’action ou à la pensée de Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord. Il peut également distinguer un livre portant sur les grandes questions politiques, diplomatiques ou historiques de son époque.

Créé pour valoriser un héritage intellectuel majeur, le prix s’inscrit pleinement dans la mission du Centre : promouvoir la recherche, diffuser la connaissance et entretenir la mémoire de l’un des personnages les plus influents de l’histoire européenne.

Le jury du Prix du Livre Talleyrand 2025 rassemblait plusieurs figures du monde littéraire, historique et diplomatique.

Maryse Burgot

Grand reporter pour France Télévisions, elle a longtemps couvert l’Élysée avant de rejoindre le service Enquêtes et Reportages en tant que spécialiste de l’international. En 2022, elle devient correspondante de guerre en Ukraine, où elle couvre notamment les premiers combats dans le Donbass. Elle est également autrice du best-seller Loin de chez moi, Grand reporter et fille de paysan (Prix de l’Autobiographie 2025).

Louis-Henri de La Rochefoucauld

Responsable des pages Livres à L’Express, il est l’auteur d’une dizaine d’ouvrages, dont L’Amour moderne (Robert Laffont). Il voue une passion particulière à la période allant des débuts de la Révolution à la fin de la Restauration — passion qu’il revendique tant pour des raisons familiales que littéraires.

Florent Barraco

Journaliste et rédacteur en chef du service politique et du site de Paris Match. Auteur de plusieurs ouvrages et membre du cercle des ambassadeurs de la Fondation Napoléon, il a notamment coordonné Napoléon, la grande aventure (Le Point, 2020).

Guy Stavridès

Essayiste et éditeur en sciences humaines (Bouquins, CNRS Éditions, Vuibert, Le Cerf), passionné par la Révolution française et l’Empire. Il a édité Talleyrand, dernières nouvelles du diable d’Emmanuel de Waresquiel (Prix des Ambassadeurs, 2012), Napoléon diplomate de Thierry Lentz (Prix Guizot de l’Académie française, 2013) ou encore L’Europe au temps de Napoléon dirigé par Jean Tulard (2020).

Jacques Ravenne

Auteur de romans policiers, éditeur et scénariste, il est le coauteur — avec Éric Giacometti — de la célèbre série mettant en scène le commissaire franc-maçon Antoine Marcas. Lui-même maître franc-maçon au rite français, il a publié en 2025 Les Ressuscités.

Étienne de Poncins

Diplomate français, ambassadeur de France en Ukraine de 2019 à 2023, puis en Pologne. Il a joué un rôle central dans le maintien des relations diplomatiques franco-ukrainiennes au moment de l’invasion russe. Chevalier de la Légion d’honneur (2015), Officier de l’Ordre national du Mérite (2022) et Chevalier de l’Ordre du Mérite d’Ukraine (2023), il est l’auteur d'Au cœur de la guerre (2022).

Le Centre Talleyrand est une association à but non lucratif dédiée à la recherche, à la diffusion et à la valorisation de l’œuvre de Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord. Héritier de son esprit d’équilibre et d’ouverture, le Centre réunit historiens, diplomates, chercheurs et passionnés d’histoire autour d’un objectif commun : comprendre notre temps à la lumière de l’histoire et perpétuer la mémoire du Prince.

Crédits photo : Portrait de Talleyrand en habit de grand chambellan, version rouge réalisée en 1807 par Pierre-Paul Prud’hon (Musée Carnavalet, Paris). Domaine public.

