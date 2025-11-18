Ayfer Tunç lauréate du prix France–Turquie 2025 pour La Passagère des neiges

Romancière, nouvelliste, essayiste et scénariste, Ayfer Tunç explore depuis plus de trente ans les contradictions de la société turque. Elle construit, au fil de son œuvre, une galerie de personnages qui, pour certains, l’accompagnent depuis des décennies et reflètent les tensions d’un pays pris entre modernité et traditions.

Ses textes sont traduits dans plus d’une dizaine de langues. Elle a été récompensée par plusieurs distinctions majeures, dont le Prix Yunus Nadi de la nouvelle (1989) et le Prix Balkanika (2003).

La Passagère des neiges propose six nouvelles où Ayfer Tunç dissèque les relations humaines, leurs illusions et leurs violences.

Les récits mettent en scène des personnages saisis au moment où l’amour — ou son absence — bouleverse leur existence. Ainsi, Eşber, aiguilleur des confins enneigés, vit seul parmi les loups jusqu’au jour où une mystérieuse passagère saute d’un train et déchire sa solitude. Ailleurs, un mari en quête de virilité invente des conquêtes imaginaires, détruisant au passage le cœur de sa femme. Quant à Aziz Bey, son rêve d’un grand amour le conduit bien au-delà de ce qu’il pouvait imaginer.

À travers ces destins, Ayfer Tunç explore le pouvoir destructeur de l’amour et le difficile cheminement de la condition féminine dans une société en perpétuelle mutation.

Le jury 2025 était présidé par la romancière Kenizé Mourad, et réunissait : Joséphine Dedet, Nedim Gürsel, Frédéric Hitzel, Vénus Khoury-Ghata, et Gaye Petek.

En 2024, le jury avait primé l’ouvrage de Jean-Sylvestre Mongrenier, Le monde vu d’Istanbul. Géopolitique de la Turquie et du monde altaïque (Presses universitaires de France, 2023).

