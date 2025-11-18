Prix de la littérature arabe 2025 : Nasser Abu Srour libéré, et récompensé

Ce prestigieux prix distingue chaque année une œuvre littéraire issue du monde arabe. Pour cette édition 2025, le jury, présidé par Alexandra Najjar, avocate et écrivaine, Grand Prix de la Francophonie 2020, a récompensé le roman de Nasser Abu Srour à l’unanimité.

Le texte a séduit par « les qualités littéraires de ce récit personnel, introspectif et philosophique », explorant les thèmes de l’identité, de la résilience, de la dignité, de l’amour, de la religion et de la liberté, tout en portant la mémoire collective du peuple palestinien.

Dans le même temps, la mention spéciale du Prix dédiée à la traduction a été attribuée à Stéphanie Dujols, saluée pour la finesse et la poésie de son travail sur ce texte.

Un récit né derrière les barreaux

Condamné à la prison à perpétuité, Nasser Abu Srour a écrit Je suis ma liberté depuis sa cellule. L’ouvrage met en scène un dialogue intense entre le narrateur et le mur qui lui fait face : une présence mouvante, tour à tour menaçante ou consolatrice, qui reflète ses états d’âme et nourrit son écriture.

Ce dispositif narratif donne naissance à un texte introspectif, habité par une rare puissance poétique. L’arrivée de Nanna, une jeune avocate venue visiter les prisonniers, transforme ce monologue intérieur en dialogue amoureux. Mais le roman pose une question centrale : l’amour peut-il résister au temps, à l’enfermement, à la guerre ?

Nasser Abu Srour succède à Amira Ghenim, lauréate 2024 pour Le désastre, publié aux éditions Barzakh dans la collection Khamsa.

À LIRE - Nasser Abu Srour, écrivain palestinien, libéré après 32 ans de prison

Stéphanie Dujols, mention pour la traduction

La mention du Prix, qui distingue un travail de traduction remarquable, revient à Stéphanie Dujols.

Traductrice de littérature arabe contemporaine, elle travaille également comme interprète auprès d’associations humanitaires. Depuis une dizaine d’années, elle partage sa vie entre Le Caire et la France, après avoir vécu notamment en Palestine, en Jordanie et à Alexandrie.

Elle a traduit de nombreux romans sélectionnés pour le Prix depuis sa création. Le jury a souhaité consacrer son « formidable travail, tant sur ce livre que sur l’ensemble de son œuvre ».

Outre Alexandra Najjar, le jury réunit des personnalités du monde littéraire, médiatique et diplomatique : Nada Al Hassan, spécialiste du patrimoine culturel ; Mahi Binebine, peintre et écrivain ; Gilles Gauthier, ancien ambassadeur de France au Yémen et traducteur d’Alaa El Aswany ; Pauline Hauwel, secrétaire générale du groupe Lagardère ; Houda Ibrahim, auteure et journaliste à Radio France Internationale (RFI) ; Nathalie Sitruk, responsable des livres à la librairie-boutique de l’IMA.



Créé en 2013 par la Fondation Jean-Luc Lagardère et l’IMA, le Prix de la littérature arabe récompense une œuvre (roman ou recueil de nouvelles) écrite en arabe et traduite en français — ou directement rédigée en français — par un(e) auteur(e) originaire d’un pays de la Ligue arabe.

Doté de 8000 €, il entend mettre en lumière des écritures souvent méconnues en France et soutenir leur diffusion, notamment grâce à une mention pour la traduction (dotée de 2000 €).

Jack Lang, président de l’IMA, réaffirme « son attachement inconditionnel » à ce prix qui célèbre « une création littéraire de très haut niveau encore trop méconnue », et souligne l’importance d’honorer pour la première fois le travail des traducteurs.

Le Prix de la littérature arabe des lycéens

En 2025, la Fondation Jean-Luc Lagardère et l’IMA remettront à nouveau le Prix de la littérature arabe des lycéens, doté de 4000 €. Des élèves de lycées généraux, technologiques et professionnels de l’Académie de Versailles ainsi que de Tunisie seront invités à voter pour leur ouvrage préféré parmi la sélection finale.

En parallèle, les lycéens participeront à des ateliers de lecture, d’écriture, de création plastique, ainsi qu’à des rencontres avec les auteurs, dans une démarche d’ouverture interculturelle.

En 2024, ce prix avait été décerné au roman Bientôt les vivants d’Amina Damerdi (Gallimard). La cérémonie 2025 aura lieu le jeudi 18 décembre 2025.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photos : portrait de Nasser Abu Srour (DR)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com