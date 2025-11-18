Sept nouvelles librairies ouvrent à Paris : cartographie complète des ouvertures

Les implantations concernent des activités variées, de la librairie spécialisée aux espaces d’art contemporain. Elles se répartissent dans les 2ᵉ, 5ᵉ, 6ᵉ, 11ᵉ, 13ᵉ, 14ᵉ, 18ᵉ, 19ᵉ et 20ᵉ arrondissements. Les lieux retenus s’appuient sur des locaux appartenant à Paris Commerces ou à des bailleurs sociaux de la Ville.

Les structures annoncées combinent parfois librairie, espace de rencontre, ateliers ou activités complémentaires. Elles s’ajoutent à un réseau déjà existant que l’opérateur continue d’étendre à travers ses acquisitions et mises à disposition de locaux.

Librairies et galeries : un déploiement structuré dans la capitale

Parmi les librairies nouvellement installées figurent L’Écrit du Regard (livres d’art et poésie, 2ᵉ), Plan Cœur (romans d’amour, 5ᵉ) et L’Amie Prodigieuse (littératures étrangères traduites, 5ᵉ). La librairie Chamonal, spécialisée dans les livres anciens, prévoit une ouverture d’ici décembre 2025 dans le 6ᵉ arrondissement. À ces adresses s’ajoutent la librairie Aïcha (culture du monde arabe, 13ᵉ), La Zone (librairie généraliste, 14ᵉ) et Nouvel Équipage (sept rayons thématiques, 20ᵉ).

Cinq galeries complètent la liste : Slow Galerie (illustration et arts graphiques, 6ᵉ), Bao Contemporary (art contemporain d’Asie du Sud-Est, 11ᵉ), Urb+ Gallery (street art, 16ᵉ), Artilab (illusions optiques, 19ᵉ) et Bazar Galerie (création pluridisciplinaire et objets de seconde main, 18ᵉ). Chacune propose une ligne artistique propre, définie dans le communiqué de présentation.

Ces implantations reflètent des orientations diverses : fonds spécialisés, galeries thématiques, librairies généralistes ou structures associant plusieurs usages.

