La Réunion : une mère démunie face à l’exil de son enfant

En 1977, son unique fils, Gabriel, lui est retiré par les services sociaux pour être envoyé en Creuse. À partir de ce moment, elle subit le jugement de l’aide sociale à l’enfance, délaisse ses filles et se referme sur elle-même. Alors que le volcan menace régulièrement la vie des habitants modestes des Hauts, l’existence de Rose chancelle. Elle pose à la Vierge Marie au parasol toutes les questions qui la hantent.

Inspirée de l’affaire des enfants de la Creuse, l’autrice adopte le point de vue d’une mère pour explorer les sentiments nés de l’arrachement et leur détermination sociale.

Les éditions Le mot et le reste nous en offrent les premières pages en avant-première :

Catherine Gucher est écrivaine et sociologue. Pour son premier roman, Transcolorado (2017), elle a été lauréate du Festival du Premier Roman de Chambéry et a obtenu le prix Québec-France Marie-Claire-Blais. Pour écrire ses romans, elle s’appuie sur son expérience du travail social et s’inspire de son histoire familiale.

Parution le 23 janvier 2026.

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com