Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

Les Ensablés - Les Réveillés de la vie et Les Irréductibles de Zoé Oldenbourg

Avec Les réveillés de la vie (1956) et Les Irréductibles (1958), Zoé Oldenbourg (1916-2002) retrace l’histoire d’un amour impossible. De la fin des années 1930 à l’aube des années 1950, Elie et Stéphanie se cherchent et se fuient dans une valse-hésitation cruellement heurtée par la guerre. Semblable à son premier diptyque médiéval qu’il l’avait révélée, la romancière-historienne projette ici ses personnages dans la lumière contemporaine du XXe siècle où s’étirent encore les ombres portées du Moyen Age et ses dilemmes spirituels.

Par Nicolas Acker.

Le 23/11/2025 à 10:00 par Les ensablés

|

Publié le :

23/11/2025 à 10:00

Les ensablés

Partager cet article sur Bluesky Partager cet article sur Mastodon Partager cet article sur Linkedin Partager cet article par mail Imprimer cet article
ActuaLitté

Il y a d’un côté les romans d’amour qui finissent bien et assurent des nuits tranquilles (mais dont la lecture ne laisse qu’un souvenir fugace). De l’autre côté, les romans de désamour, qui vous familiarise avec l’insomnie. Celui de Zoé Oldenbourg appartient à la seconde catégorie. Ce sont les romans des occasions manquées, du sentiment insaisissable ou du désir contrarié. De la Princesse de Clèves à un Amour de Swann, l’éducation sentimentale (par les livres) est un chemin vers la désillusion.

Dans le cas présent, on devine Anna Karénine et La Nouvelle Héloïse, au croisement de la double culture russe et française de la romancière. Née à Saint-Pétersbourg, Zoé Oldenbourg fuit avec sa famille la révolution d’Octobre et finit par s’installer à Paris à l’âge de huit ans en 1925. Elle grandit parmi l’immigration russe, mais aime son pays d’adoption qu’elle ne quittera plus. La jeune femme se passionne pour le Moyen-Âge français. Ses croisades, ses cathares, ses bûchers.

Mais aussi ses chevaliers épris d’amour courtois, malheureux amants de nobles dames inaccessibles. Elle publie Argile et cendres en 1947 puis La Pierre angulaire en 1953 qui remporte le Prix Femina (voir notre chronique ici). À cette saga médiévale qui a eu l’originalité d’associer l’intime à l’épopée médiévale se succède une autre croisade amoureuse qui prend racine dans le Paris d’avant-guerre.

Avant la guerre : Les Réveillés de la Vie

C’est en effet au cœur du Quartier latin vers 1936-37 que Stéphanie Lindberg et Elie Lanskoï se rencontrent. Et ce n’est peut-être pas un hasard si ces deux jeunes gens de 17 ans se donnent souvent rendez-vous au café qui fait face à l’Hôtel de Cluny, survivance médiévale du XIIIe siècle à l’angle des boulevards Saint-Michel et Saint-Germain (et actuel musée du Moyen-Âge).

Ils ont fui l’un et l’autre les fièvres rouge et brune des années 30. Il est le fils d’un officier de l’armée tsariste qui en France n’est plus qu’un simple ouvrier fatigué. Elle est la fille cadette de Léopold Lindberg, un professeur veuf juif allemand contraint de quitter son pays avec ses deux filles devant la montée du nazisme. Il a d’ailleurs fait convertir sa famille au christianisme, au grand étonnement de sa sœur, établie à Strasbourg. 

Elie vit avec son frère aîné André, sa jeune sœur Marianne, son grand-père et ses parents dans le même meublé. Le père rumine sa vengeance contre les bolcheviques pendant que la mère déserte le foyer. Pour échapper à la promiscuité familiale, Elie et André louent un petit studio place Maubert. Négligeant les études au profit d’un boulot dans un cabaret russe, André bientôt suivi par Elie aspirent tous les deux à vivre libre au plus vite et à fréquenter les filles au plus près.

Rien de mieux que les camps scouts de la communauté russe pour cela. Mais un jour leur sœur leur présente Stéphanie, une étudiante des Beaux-Arts aux yeux noirs magnétiques, dont Elie, malgré son indifférence feinte, la décrit « comme un air de musique qui t’obsède sans que tu saches pourquoi ».

Stéphanie elle aussi se sent mystérieusement attirée par Elie malgré le pressentiment que « quelque chose était brisé avant même d’être commencé, quelque chose qui aurait dû être et ne sera jamais », sentiment étrange qui la conduit à « être prise d’un étrange désir de se faire mal et de lui faire mal ». Ainsi pour se rapprocher d’Elie a-t-elle l’idée bizarre de sortir un soir seule non pas avec lui, mais avec son frère, lequel y voit à tort le consentement d’aller plus loin. Pourquoi diable a-t-elle fait ça ? Provoquer le désir, la jalousie, la rivalité ? Jeu puéril ou tactique inconsciente ? Le cœur a ses raisons…

Commence alors pour cette jeune femme travaillée par la foi une (trop) longue méditation où, entre exaltation et pudeur, son « aventure verticale » avec Dieu entre en conflit avec son désir horizontal pour Elie. Ces dilemmes spirituels sont aujourd’hui d’une touchante désuétude malgré le besoin manifeste pour Zoé Oldenbourg de trouver les mots au plus près de la vérité intérieure, donnant la voix à l’un et l’autre amant, à l’image de leurs échanges épistolaires inclus sans transition dans le récit.

Au nom du père

Mais l’élégie romantique ne serait rien sans un redoutable obstacle : le père ! Du haut de son savoir et de sa vie austère, Léopold Lindberg est homme aux principes péremptoires et aux préjugés tenaces. Ainsi a-t-il répudié sa fille aînée Cecilia car elle s’est mariée à un homme qu’il réprouve. Sa réaction est encore plus furieuse lorsqu’il découvre que sa seconde fille fréquente un petit russe inculte et crasseux, fils d’ouvrier par-dessus le marché.

Le patriarche est agacé par la banalité de cette amourette : «l’imagination est une fée qui transforme les citrouilles en carrosses, c’est une loi de la nature ». Il œuvre pour décourager et humilier le jeune homme. Entraînés dans une spirale d’orgueil, ils rendent coup pour coup. Si Stéphanie s’enfuit un temps avec Elie, elle se résout finalement à prendre parti pour son père et renonce à son amant. 

L’entrée en guerre va départager ces mauvais joueurs, dynamiser voire dynamiter l’intrigue qui pour le lecteur, il faut le reconnaître, était bien embourbée dans la glaise de cette drôle de guerre sentimentale. Stéphanie se donne à Elie lors d’une dernière nuit de « permission », juste avant l’effondrement. Le père Lindberg, après avoir renoncé à fuir en Amérique comme sa sœur, meurt en déportation.

Elie est mobilisé puis fait prisonnier. La débâcle de juin 1940 marque ainsi un avant et un après pour les personnages comme pour le pays. Réfugiée solitaire à Nice, Stéphanie entre dans l’Occupation orpheline, sans ressources, mais avec un bébé dans le ventre, et dont le géniteur, vivant ou mort, n’est déjà plus qu’un souvenir. 

Après la guerre : Les Irréductibles

La guerre est passée. Libéré tardivement de sa captivité, Elie ne revient à Paris qu’en 1947. Les sept années de captivité ont fait du jeune homme un fantôme errant. Les Irréductibles (1958) s’ouvre sur sa déambulation spectrale dans une capitale encore endolorie à la recherche de traces du passé. La romancière aborde cette seconde partie de manière inspirée en évoquant ce retour à la vie civile d’Elie « à la fois magnifique et cruellement vide ». Son grand-père est mort. Son père, son frère et sa sœur ne font pas vraiment de son retour inespéré un événement. 

Une chape de silence a lentement recouvert les mémoires. Pour Elie comme pour d’autres revenants, tout dialogue avec autrui reste à la surface. Des copains d’armée retrouvés comme Hervé Lefaucheur (rencontré dans les Réveillés de la vie) tentent d’arracher Elie à sa vacuité par la militantisme politique. Ce fils de la bourgeoisie parisienne « naturellement » converti à la révolution marxiste invite son ami aux réunions de la cellule communiste. Mais Elie est trop suspect aux yeux des camarades. Pas assez exalté, trop sarcastique. Il en est vite exclu.

Les promesses des lendemains qui chantent ne parviennent pas à dissiper son obsession pour Stéphanie. Dans les rues, dans la foule, Elie croit la reconnaître sur d’autres visages. Ses amis finissent par lui apprendre presque à contrecœur qu’elle est revenue vivre à Paris et qu’elle expose ses tableaux en galerie. Lors de leurs retrouvailles, il fait face à une femme devenue artiste, mais aussi mère : Lisbeth, huit ans, est la fille naturelle d’Elie.

Il découvre alors la nouvelle vie de Stéphanie qui, dans son atelier de la rive gauche, reçoit un cercle d’amis cultivés plus hédonistes que romantiques, à la gaité un peu forcée. Au centre de ce monde, Aron Leibowitz, peintre plus âgé à la réputation grandissante, courtise Stéphanie et semble s’amuser de la réapparition du premier amour maudit.

Car Aron Leibowitz n’est pas Elie. Il aime comme on a « une fièvre saisonnière ». Sa santé amoureuse n’est pour lui « qu’une question d’équilibre sexuel ». Stéphanie ne fera pas exception (« Ce que tu peux être belle, ou est-ce la lumière qui fait ça? »). Sa seule passion est son art. Ainsi poursuit-t-il sa vie, dans l’oubli de la guerre et de sa famille disparue, où seule compte l’urgence d’une œuvre à créer.

Les deux anciens amants se croient débarrassés de leurs souvenirs empoisonnés. Elie a une relation sereine et joyeuse avec la belle Madeleine, amie de Stéphanie qui, elle, finit par céder à Leibowitz. Mais le calme et l’harmonie ne peuvent les satisfaire. Même si Elie s’avance cette fois plus prudemment vers Stéphanie, passant de temps en temps voir sa fille, leurs pulsions contradictoires se réveillent. Et la prédestination tragique peut reprendre sa marche inéluctable. 

Un amour agent double

Dans une symétrie frappante avec Les Réveillés de la vie, la romancière change subitement de point de vue passant d’Elie à Stéphanie, intercalant là aussi les lettres qu’ils s’adressent comme ils s’offriraient des fleurs toxiques et précipite le récit vers une issue tragique en quelques courts chapitres. Vivre sans l’autre paraît à la fois impossible et une nécessité vitale. Dernière mise au point dans une garçonnière rue Monsieur-le-Prince : Elie, celui qui au début des Réveillés de la vie considérait que «le devoir d’un homme est d’être chevaleresque » cède à la violence face à Stéphanie. Mortifié devant cette impasse, Elie se sait arrivé au bout de l’histoire comme au bout de sa vie.

Stéphanie, quant à elle, en réalisant qu’elle était « celle qui devait le faire souffrir », doit maintenant s’échapper d’elle-même au plus vite si elle veut survivre. Au contact de Leibowitz, elle fait l’apprentissage d’être amoureuse sans aimer, « comment on fait de l’amour un plaisir simple ». Puis lassée (et délaissée) par Leibowitz, elle devient la maîtresse presque par défaut d’un galeriste traficoteur. La vie a débuté sa corrosion. Le pur et premier amour est définitivement rangé dans un écrin fermé à double tour. Il ne reste plus que l’art où doit renaître la beauté, seule capable d’éloigner la souffrance.

« Que sait‑il de l’amour celui qui n’a pas été obligé de mépriser ce qu’il aime ? » se demande Simone Weil dans son livre posthume La Pesanteur et la Grâce paru en 1947. À sa manière, Zoé Oldenbourg semble elle aussi suivre cette intuition d’une vérité « irréductible comme les battements du cœur », malgré les paradoxes et les désenchantements humains. 

Au détriment parfois d’une certaine efficacité romanesque, par ses langueurs méditatives et ses froides précipitations, Zoé Oldenbourg refuse de schématiser l’histoire de ses héros, comme elle refuse d’abdiquer face à la complexité irrationnelle des relations amoureuses, s’arrêtant bien plus volontiers sur la beauté énigmatique du dépit amoureux plutôt que sur ses engrenages déjà savamment décortiqués par d’autres avant elle. « L’amour n’est pas un rêve, l’amour n’imagine rien. Il n’a faim que de vérité », affirme-t-elle.

Cette incursion dans le monde contemporain ne semble néanmoins pas avoir ému grand monde. L’époque s’affolait alors pour des succès-scandales comme Bonjour Tristesse de Françoise Sagan en 1954 ou Histoire d’O. de Pauline Réage (Dominique Aury) l’année suivante. Pour Zoé Oldenbourg, il était temps en 1959 de renouer avec le Moyen-Âge cathare en publiant le Bûcher de Montségur, une autre histoire cruelle et complexe qui connaîtra cette fois le succès. 

Zoé Oldenbourg, qui a fui la Russie à cause du communisme, se mariera à un communiste juif qui a fui la Roumanie à cause du fascisme. Ils auront deux enfants, qui deviendront artistes eux aussi. Elle reviendra à plusieurs reprises dans son œuvre sur cet amour étrange empoisonné par la guerre dans les milieux immigrés russes. La Joie Souffrance (1980), Les Amours égarées (1987)… Une manière de « traverser le miroir » à nouveau et mesurer les échos du temps ? 

 
 

 

Par Les ensablés
Contact : contact@actualitte.com

Commenter cet article

 

Les irréductibles

Zoé Oldenbourg

Paru le 01/06/1958

440 pages

Editions Gallimard

25,40 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782070247776
9782070247776
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Plus d'articles sur le même thème

ActuaLitté

Les Ensablés - Huysmans vivant d'Agnès Michaux

Bravo à Agnès Michaux d’avoir osé s’attaquer à Huysmans dans son épais volume publié au Cherche Midi il y a peu ! Il fallait le faire ! « Huysmans vivant » est la première biographie depuis celle de Robert Baldick publiée en 1958 chez Denoël). Vieil admirateur du romancier, je me la suis procurée aussitôt, curieux de voir comment cette romancière (La fabrication des chiens) et spécialiste de la fin du XIXème siècle a pu traité ce sujet vaste et ardu. En effet, aborder la vie de Huysmans, c'est aussi évoquer tout un pan de la littérature du XIXeme siècle.
Par Hervé Bel

09/11/2025, 09:00

ActuaLitté

Les Ensablés - La Maternelle de Léon Frapié

Que reste-t-il de nos Goncourts ? Nombre d’heureux lauréats de ce prix littéraire tant convoité ne sont pas passés à la postérité et leurs romans sont aujourd’hui bien ignorés... Entre les oubliettes où ils churent et le Panthéon des auteurs consacrés, se maintiennent bon an mal an quelques romanciers dont la notoriété subit certes des éclipses, mais dont on redécouvre périodiquement l’intérêt. Par Marie Coat

 

26/10/2025, 09:00

ActuaLitté

Les Ensablés - Le tout sur le tout, de Henri Calet (1904-1956)

Henri Calet (de son vrai nom Raymond Barthelmess) n'est pas un inconnu pour Les Ensablés qui l'ont abondamment célébré, notamment au travers de son roman majeur Monsieur Paul (publié en 1950). C'est que l'homme qui se devine au travers d'une œuvre largement autobiographique, est éminemment énigmatique et attachant, se caractérisant, selon les termes de son biographe Michel P. Schmitt par « un fin humour allié à la peine de vie la plus noire » . Dans l'un des articles que Les Ensablés lui ont consacrés, il est dit que « La vie de Calet fut riche en aventures dans sa première moitié, beaucoup moins dans la seconde ».

Par Isabelle Luciat.

12/10/2025, 09:00

ActuaLitté

Les Ensables - Les modérés, d'Abel Bonnard

Le parcours d’Abel Bonnard  (1883-1968) est l’un des plus surprenants parmi les écrivains du XXe siècle. Son destin intellectuel et politique est un précipité d’ambiguïtés, de compromissions et de fulgurances. Par Nicolas Kinosky 

28/09/2025, 10:42

ActuaLitté

Les Ensablés - La Reine battue, d'Henri Duvernois

Le propre du « petit maître » est d’être discret. Un temps, il s’impose, il plaît... Puis disparaît, écrasé sous les poids des « grands ». C’est que l’on ne peut pas retenir tout le monde. J’ai mes « petits maîtres » favoris, et l’un d’eux, vous le savez peut-être, car j’en ai déjà parlé, s’appelle Henri Duvernois. Récemment, dans un vide-grenier, perdu dans un amas de livres vendus un euro chacun, je suis tombé sur son roman « La Reine battue » publié sur papier alfa bouffant dans la belle collection de luxe Le livre de demain, où le texte s’orne de gravures. Je l’ai acheté évidemment, sachant à l’avance que je ne serais pas déçu. Par Hervé Bel.

14/09/2025, 10:00

ActuaLitté

Les Ensablés - La Pierre angulaire, de Zoé Oldenbourg

Zoé Oldenbourg (1916-2002) fut longtemps associée aux succès d’édition de grandes fresques médiévales. Son premier livre, Argile et Cendres (1946) qui suit les péripéties d’un petit seigneur partant pour les croisades, impressionna tellement par sa précision et son ampleur qu’on y vit un potentiel Goncourt. Le couronnement arrivera finalement en 1953 avec son second roman La Pierre angulaire qui remporte le Prix Femina. Zoé Oldenbourg y expose les tableaux contrastés d’un Moyen-Âge où même les âmes les plus abjectes vivent dans l’espérance du salut éternel. Par Nicolas Acker.

31/08/2025, 09:00

ActuaLitté

Les Ensablés - La vierge et le taureau, de Jean Meckert

Les éditions Joëlle Losfeld poursuivent avec bonheur la réédition des romans de Jean Meckert  (1910-1995). Le dernier en date, La vierge et le taureau, occupe une place à part dans l’œuvre de Meckert. D’abord parce qu’il s’agit du dernier publié sous son propre nom. S’il continue à publier par la suite, ce sera désormais sous le pseudonyme de Jean Amila, bien connu des amateurs de romans policiers. Dernier roman de Meckert donc, La vierge et le taureau est aussi entouré d’une légende noire qui fait de ce livre, une sorte d’ouvrage maudit qui a donné libre cours à de nombreuses spéculations. Par Carl Aderhold

17/08/2025, 09:00

ActuaLitté

Les Ensablés - Le wagon à vaches (1953), de Georges Hyvernaud

Sa prose noire et acérée rappelle Raymond Guérin. Son ironie pessimiste penche du côté d’Emmanuel Bove. Le phrasé rageur est célinien. Nous sommes en 1953 lorsque Georges Hyvernaud publie son deuxième récit le Wagon à vaches. On y retrouve la veine existentialiste, sans le torse bombé de l’intellectuel engagé. Par Nicolas Acker.

27/07/2025, 09:00

ActuaLitté

Les Ensablés - La fin de la IIIe République, de Emmanuel Berl

Paru en 1968 dans la célèbre collection de Gallimard, « Les trente journées qui ont fait la France », La fin de la IIIerépublique est republiée quelques années plus tard dans une autre collection intitulée «Témoins». Ce passage révèle bien à la fois la nature de cet ouvrage mais aussi celle de son auteur, Emmanuel Berl (1892-1976). S’il est aujourd’hui tombé dans l’oubli (tout juste certains se souviennent qu’il fut le mari de la chanteuse Mireille), il a pourtant marqué la vie intellectuelle des années 1930 par ses positions que ses biographes qualifient volontiers d’inclassables. Par Carl Aderhold

06/07/2025, 10:45

ActuaLitté

Les Ensablés - Le roi dort, de Charles Braibant

« Nos pays ne sont pas beaux...mais il y a en eux une espèce de grandeur calme et comme un peu dédaigneuse qui est beaucoup plus captivante que la beauté ». Ainsi Charles Braibant (1889-1976), Champenois de lignée et de coeur, décrit-il sa région d’élection dans son roman Le roi dort qui, s’il rata de peu le prix Goncourt, fut couronné du Renaudot en 1933. Par Marie Coat

 

22/06/2025, 09:00

ActuaLitté

Les Ensablés - La peau et les os de Georges Hyvernaud

Dans la fosse commune de l’oubli, Georges Hyvernaud n’a non seulement rien fait pour l’éviter - en ne publiant que deux livres de son vivant - mais y a sauté à pieds joints. La Peau et les os (1949), court mais édifiant récit de sa captivité pendant la seconde guerre mondiale, puis Le Wagon à Vaches (1953), roman implacable de l’impossible réadaptation à une vie dite normale, prouvent que l’écrivain avait pris le parti non négociable d’une vérité humaine très difficile à vendre. Par Nicolas ACKER.

08/06/2025, 19:15

ActuaLitté

Les Ensablés - Planète sans visa, de Jean Malaquais

Né en 1908 à Varsovie, Vladimir Malacki - devenu par la suite Jean Malaquais  (1908-1998) - quitta la Pologne à l'âge de 18 ans pour venir vivre en France. Mobilisé en 1939, il fut fait prisonnier, puis parvint à s'évader. Juif et apatride, il partagea alors l'existence précaire de nombre de personnes réfugiées à Marseille dans l'espoir d'obtenir un visa. Grâce à l'aide de son ami Gide, il obtint ce précieux sésame et gagna les Etats-Unis où il vécut plusieurs années, enseignant la littérature. Malaquais n'a publié que trois romans : « Les Javanais » (prix Renaudot 1939),  « Le Gaffeur » (publié en 1953), tous deux objets de précédents articles et  « Planète sans visa », grand roman de la France sous l'occupation, publié en 1947 et qu'il remania jusqu'à ses derniers jours. Ce roman de plus de 500 pages a été réédité en 1999 après sa mort.

25/05/2025, 09:41

ActuaLitté

Les Ensablés - La Saint-Michel et le Pont Euxin d'Anne Lacroix, par François Ouellet

Anne Lacroix (1897-1982) n’aurait publié qu’un seul roman, La Saint-Michel et le Pont-Euxin chez Grasset en janvier 1933. À cette date, elle a déjà commencé un deuxième roman, Rézle (et même annoncé un troisième titre, Les Bergers d’Arcadie), soumis en décembre de la fin de cette même année pour le Prix du roman du Temps ; les quelques voix qu’elle récolte seront insuffisantes pour qu’elle obtienne ce prix qui consiste dans la publication du roman dans les pages du quotidien. Mais, cinq ans plus tard, en mars 1938, Rézle paraîtra en feuilleton dans Le Temps. Il ne semble pas que la carrière d’Anne Lacroix ait connu d’autres développements. Par François Ouellet.

11/05/2025, 09:00

ActuaLitté

Les Ensablés - L'Impassible de Frédéric Berthet (1954-2003)

Lorsque la critique d’un livre est aussi intéressante, voire plus, que le livre dont elle parle, lorsqu’on se régale de son style, de son ironie, de sa drôlerie, et si transparaît à travers ses mots l’originalité de l’homme lui-même, alors on peut se dire qu’elle est elle-même œuvre littéraire, et que son auteur est un sacré bonhomme. Voilà la réflexion que je me suis faite après la lecture de ce recueil d’articles de Frédéric Berthet, récemment paru chez La Table Ronde sous le titre L’Impassible. Par Hervé BEL

27/04/2025, 09:00

ActuaLitté

Les Ensablés - Happe-Chair de Camille Lemonnier (1844-1913)

Happe-Chair, un titre qui a tout de suite attiré mon attention. Je me trouvais alors dans une des dernières librairies anciennes de la rue Saint-Sulpice (pour combien de temps encore sera-t-elle là ?), dans la bonne odeur des vieux livres, lorsque je suis tombé sur la réédition de 1908 de ce roman de Camille Lemonnier publié une première fois en 1886 chez Kiestmaeckers…  par Hervé Bel. 

13/04/2025, 12:28

ActuaLitté

Les Ensablés - Jacques Rivière, Sentiments et critique

À l’occasion du centenaire de sa mort, la collection Bouquins consacre un volume à Jacques Rivière, critique et essayiste, véritable cheville ouvrière de la Nouvelle revue française dont il assura la direction durant plus de 10 ans. Mort prématurément en 1925 à l’âge de 39 ans, celui qui fut à la fois le grand ami et le beau-frère d’Alain Fournier, l’auteur du Grand Meaulnes, révèle par la quantité d’articles qu’il donna à la revue une perspicacité critique étonnante. Sensuelle et inspirée. Par Denis Gombert

30/03/2025, 09:00

ActuaLitté

Les Ensablés - Lire sous l'occupation de Jacques Cantier

Le monde des livres sous l’Occupation a déjà été étudié par l’historien Jacques Cantier qui s’était intéressé à la trajectoire de l’une des figures maudites des lettres françaises avec sa biographie de Pierre Drieu La Rochelle (Perrin, 2011). Cette fois, avec Lire sous l’Occupation, publié en 2019 et en poche en 2024 aux Éditions CNRS, il nous présente un panorama global de la lecture entre 1939 et 1945. , par Nicolas Acker.

16/03/2025, 16:50

ActuaLitté

Les Ensablés - La femme qui boit de Colette Andris, par Marie Coat

En mars 2023, Gallimard publiait dans sa collection L’imaginaire un grand succès de son catalogue paru en 1929, réédité à huit reprises puis repris en 1934 dans sa collection de poche : La femme qui boit », première oeuvre d’une jeune femme de 29 ans, Pauline Toutey. Par Marie  Coat

02/03/2025, 19:56

ActuaLitté

Les Ensablés - Le gaffeur de Jean Malaquais

Né en 1908 à Varsovie, Vladimir Malacki - devenu par la suite Jean Malaquais - quitta la Pologne  à l'âge de 18 ans pour venir vivre en France. Cette période de sa vie fut marquée par une grande précarité et  par la volonté farouche de vivre de sa plume. Mobilisé en 1939 puis fait prisonnier, il s'évada et émigra vers le continent américain. Par Isabelle Luciat

16/02/2025, 10:09

ActuaLitté

Les Ensablés - Le Boucher des Hurlus de Jean Meckert

Jean Meckert (alias Jean Amila, 1910-1995) est mort il y a trente ans… Pas tout à fait mort, car ses romans ont continué d’être réédités et nous n’avons pas manqué d'en parler dans nos colonnes (1). Cette fois, c’est la courageuse Ronces éditions (2) qui republie Le boucher des hurlus paru chez Gallimard en 1982 et signé du nom Jean Amila qu’il avait adopté pour ses romans publiés dans la Série Noire. Par Hervé BEL

02/02/2025, 19:38

ActuaLitté

Les Ensablés - L'inconstante de Marie de Régnier

Fille de José Marie de Heredia, épouse du poète Henri de Régnier, Marie de Régnier n’eût peut-être d’autre choix que de devenir une femme de lettres. Mais en adoptant un nom d’homme tout de même, société corsetée oblige ! C’est ainsi que Marie de Régnier entama très tôt une carrière littéraire au confluent de deux siècles, à la période de la Belle Epoque, sous le nom de de Gérard d’Houville, puis de Gérardine (la renommée de Caroline Rémy, dite Séverine, étant peut-être passée par là). Par Denis Gombert.

19/01/2025, 09:00

ActuaLitté

Les Ensablés - Autour des trônes que j’ai vus tomber (1921), de la princesse Louise de Belgique

L’Avenue Louise est l’une des plus importantes artères de Bruxelles. On oublie souvent qu’elle fut dédiée à la princesse Louise (1858-1924), fille aînée de Léopold II, le roi bâtisseur qui rénova la ville. Et l’on a tout autant perdu le souvenir de l’histoire rocambolesque et tragique de sa déchéance au sein des cours européennes de son temps... Ces mémoires romancés offrent au lecteur les confessions rares d’une princesse égarée par le destin. Par Louis Morès.

05/01/2025, 09:00

ActuaLitté

Les Ensablés - Mes amis d'Emmanuel Bove, centenaire d'un chef-d'oeuvre

On ne pouvait pas laisser s’achever cette année 2024 sans célébrer les cent ans d’un des chefs-d’œuvre romanesques du XXe siècle. Des chefs-d’œuvre, la littérature française en a produit son lot, et les centenaires à venir ne manqueront pas : en 2026, ce sera Les Faux-monnayeurs, en 2032, Voyage au bout de la nuit, en 2038, La Nausée, etc. Mais les auteurs ensablés aussi ont leurs grands et petits chefs-d’œuvre, dont certains ont été chroniqués ici même : L’Enfant à la balustrade, Les Javanais, par exemple. Et maintenant Mes Amis d’Emmanuel Bove : avis à ceux qui ne l’auraient pas encore lu. Par François Ouellet.

15/12/2024, 16:14

ActuaLitté

Les Ensablés - Le Poil de la bête de René-Jean Clot

Un peu avant l'excellent Elisabeth que nous avons chroniqué , les éditions Le Passeur avaient réédité en 2023 le roman Le poil de la bête  de René-Jean Clot (1913-1997). Une fois de plus, soyons reconnaissants à cet éditeur d’oser ainsi remettre au goût du jour des auteurs injustement oubliés. René-Jean Clot l’est inexplicablement. Par Hervé Bel

01/12/2024, 09:00

ActuaLitté

Les Ensablés - Jabadao (1951) de Anne de Tourville

Lorsqu’il y a tout juste vingt ans, Anne de Tourville  (1910-2004) décéda à 94 ans, elle était bien oubliée du monde littéraire et l’est encore à ce jour. Elle avait pourtant remporté le Prix Femina en 1951 avec son roman «Jabadao» devançant entre autres, dès le deuxième tour, Louise de Vilmorin et Michel de Saint Pierre. Par Marie Coat

11/11/2024, 09:40

ActuaLitté

Les Ensablés - L'invitation chez les Stirl, de Paul Gadenne

La vie de Paul Gadenne (1907-1956) a été marquée par l'épreuve de la maladie qui le contraint à abandonner une prometteuse carrière de professeur de lettres classiques et à séjourner périodiquement au sanatorium de Praz-Coutant, en Savoie (cadre de son premier roman « Siloé », objet d'un précédent article). Paul Gadenne termina ses jours à Cambo-Les-Bains, station thermale du pays basque reconvertie dans les années 30 en centre de cure pour les tuberculeux. Par Isabelle Luciat.

27/10/2024, 09:00

ActuaLitté

Les Ensablés - La Conspiration de Paul Nizan (1905-1940), par Nicolas Acker

Non, Paul Nizan (1905-1940) ne fut pas seulement l’auteur d’un incipit resté célèbre et redécouvert par la jeunesse étudiante de mai 1968. « J’avais 20 ans. Je ne laisserai personne dire que c’est le plus bel âge de la vie ». Cette « accroche » solennelle cache hélas un peu trop une oeuvre hybride passionnante. Mort en soldat à 35 ans en 1940, il fut jeté aux oubliettes de l’Histoire, répudié par ses camarades communistes. 

Par Nicolas Acker

13/10/2024, 18:34

ActuaLitté

Les Ensablés - Octave Feuillet (1821-1890), un parfum de province

On ne lit plus Octave Feuillet (1821-1890), auteur à très grand succès du Second Empire et favori de lˊImpératrice Eugénie ; seul son nom sur la plaque bleue dˊune rue tranquille et banale du XVIème arrondissement, où habitaient de bons amis, m’a un jour rendu curieux de le connaître.
Les titres de ses romans ont l’odeur des armoires à linge bourgeoises, encaustique et lavande : « La Petite Comtesse » (1856), « Histoire de Sybille » (1862), « Julia de Trécoeur » (1872), voire réminiscents de la Comtesse de Ségur « Le Roman dˊun jeune homme pauvre » (1858)… Par Herbert Dune.

29/09/2024, 09:00

ActuaLitté

Les Ensablés - La Revanche (1925) d'André Thérive

Paru en 1925, puis réédité dans une édition illustrée en 1930, La Revanche d’André Thérive (de son vrai nom Roger Puthoste) est un livre qui parle de la vieillesse, de la sénilité, de la mort, et surtout de la mesquinerie des vivants… Rien qui puisse a priori attirer le lecteur « feel good » Mais le style est magnifique, avec, l’air de rien, une musique enchanteresse. Quant à la fin du roman, autant le dire, elle est sublime. Soudain, après le crépuscule, c’est la lumière qui surgit, d’autant plus incandescente qu’elle est environnée d’ombres..
 
Par Hervé BEL. 

15/09/2024, 09:00

ActuaLitté

Les Ensablés – André Beucler, Vu d’Allemagne

Romancier, auteur d’une quinzaine d’ouvrages dont La Fleur qui chante, chroniqué pour Les Ensablés par François Ouellet, André Beucler est un homme aux multiples talents. Il s’intéresse ainsi au cinéma, pour lequel il écrit plusieurs scénarios et même réalise quelques films. Mais Beucler brille aussi dans un tout autre exercice, le journalisme. De par ses contraintes notamment en termes de longueur et de style, l’article de journal s’apparente à l’art de la nouvelle ou du découpage en scènes du cinéma, un art dans lequel Beucler s’épanouit avec une aisance et un brio remarquables. Par Carl Aderhold.

25/08/2024, 09:00

ActuaLitté

Les Ensablés – Elisabeth de Raymonde Vincent (1908-1985)

Après la réédition du chef-d’œuvre Campagne (prix Femina 1937) dont même Le Monde s’est fait largement l’écho en 2023, les éditions Le Passeur republient aujourd’hui Élisabeth, troisième roman de Raymonde Vincent. Comme Marguerite Audoux (voir notre article sur Marie-Claire), elle fut un phénomène littéraire, s’avérant capable d’écrire un grand livre aussitôt remarqué et publié, alors qu’elle avait été illettrée pendant toute son enfance. Par Hervé BEL.

04/08/2024, 09:29

ActuaLitté

Les Ensablés - Rafales, de Roger Vercel (1894-1957)

Encore connu des cinéphiles pour les adaptations au cinéma de ses romans  Remorques (adapté par Jean Grémillon) et Capitaine Conan (prix Goncourt 1934, adapté par Bertrand Tavernier), Roger Vercel est un remarquable écrivain de récits maritimes, inspirés de témoignages  de marins, recueillis à Dinan, ville où il vécut et exerça le métier de professeur de lettres. Par Isabelle Luciat

14/07/2024, 09:00

ActuaLitté

Les Ensablés - Bruges-la-Morte de Georges Rodenbach

L’écoute d’un opéra de 1920 ensablé jusqu’à la fin du dernier siècle peut mener à la lecture d’un roman également ensablé pendant plusieurs décennies, l’un comme l’autre très célèbres en leurs temps et fort heureusement resurgis… quoiqu’ insuffisamment pour le livre, qui mérite largement un coup de projecteur. Par Marie Coat

23/06/2024, 09:00

ActuaLitté

Les Ensablés - Retour de barbarie et Du côté de chez Malaparte de Raymond Guérin

C’est au début des années 80 que l’on commence à reparler Raymond Guérin. Les éditions « Le tout sur le tout » ont alors le courage de rééditer certaines de ses œuvres. Jean-Paul Kaufmann écrit sa biographie, remarquable comme tout ce qu’il fait, dans 31 rue Damour. Des articles sortent… Puis nouvel oubli, même s’il reste publié dans la collection Imaginaire, antichambre de l’oubli définitif. un oubli relatif à dire vrai. Régulièrement, des maisons d’édition (où trouvent-elles ce courage?) rééditent en effet une de ses œuvres. Finitude est de celles-ci. Par Hervé Bel

09/06/2024, 09:00

ActuaLitté

Les Ensablés - Les enfants de septembre de Jean-René Huguenin (1936-1962)

Merveilleuse parution chez Bouquins d’un inédit de Jean-René Huguenin. Les enfants de septembre, roman ébauché et par conséquent forcément inachevé révèle toute la palette émotionnelle et stylistique de JRH, auteur génialement prometteur décédé à 26 ans. Par Denis Gombert

26/05/2024, 09:00

ActuaLitté

Les Ensablés - Les fumées de la Sambre (1985), de Pol Vandromme

Ce livre sensible et affranchi, à la croisée des genres de l’essai romancé et de la confession autobiographique, pousse à vouloir aller au-delà du visible, et à comprendre les fondamentaux de l’être dans les situations qui le déterminent et le construisent. Un flux de souvenirs et de sensations s’y déploie, dans une prose sans filtre avec en arrière-fond cette rivière berçant le pays de Charleroi qui entraîne l’esprit du narrateur dans les méandres géographiques, historiques et intimes de la formation d’un imaginaire. Par Louis Morès.

12/05/2024, 09:00

Autres articles de la rubrique Livres

ActuaLitté

Diagnostics

22/11/2025, 13:56

ActuaLitté

Armelle et Mirko L'étincelle

22/11/2025, 09:08

ActuaLitté

Un James Bond égaré en Polynésie

Ce vrai-faux polar aux allures de parodie de James Bond cache un portrait sans concession d'un Tahiti soi-disant paradisiaque et une critique féroce des essais nucléaires français. Attention, une histoire peut en cacher une autre ! 

22/11/2025, 08:00

ActuaLitté

Le béton et le bambou

21/11/2025, 20:28

ActuaLitté

L'instrument-monde. Une histoire globale de la musique

21/11/2025, 19:12

ActuaLitté

Les princesses sacrifiées : vies parallèles de deux filles d’Espagne

C’est à un exercice particulièrement délicat que s’est attelée, pour son premier livre, la docteure en civilisations hispaniques Dounia Tengour : la biographie croisée. Le risque est de perdre lectrices et lecteurs dans des chronologies entremêlées, auxquelles s’ajoutent des enjeux géopolitiques et diplomatiques. 

21/11/2025, 19:08

ActuaLitté

Astérix empereur, McFadden impératrice : le marché verrouillé

Astérix, femmes de ménage, tueurs en série et ados maudits : le top Edistat du 10 au 16 novembre offre un instantané de ce que la France lit quand les jours raccourcissent. On y voit cohabiter la BD patrimoniale, le Goncourt 2025, le thriller industriel et la charité de poche. 

21/11/2025, 17:48

ActuaLitté

Expérience de la vie d’usine de Simone Weil : une amoureuse d’humanité

En 1934, Simone Weil part travailler en usine, la jeune professeuse découvre le monde ouvrier et sa déshumanisation. La précarité du travail, les salaires trop bas, la mécanisation et la répétition des tâches font de cette immersion, une profonde expérience humaine. 

21/11/2025, 08:00

ActuaLitté

La nuit barbare, écrire pour consoler l’enfance

20/11/2025, 09:34

ActuaLitté

La Réunion : une mère démunie face à l’exil de son enfant

À La Réunion, Rose, qui n’a que vingt ans, vit tant bien que mal avec ses trois enfants chez sa mère. Harcelée par cette dernière, sans emploi et sans compagnon, elle a du mal à les élever. 

20/11/2025, 08:00

ActuaLitté

L’Envers du Paradis Hawaïen : Ombres, Désirs et Métamorphoses

À Hawaï se débattent des héroïnes malmenées par notre contemporanéité ultra-compétitive, étouffées par leur famille et menacées par des malédictions ou croyances transmises de génération en génération. 

20/11/2025, 07:00

ActuaLitté

Le bruit et la fureur, nouvelle traduction

19/11/2025, 18:41

ActuaLitté

Redonner vie à Milady : une voix de femme dans l’ombre de Dumas

Dans cet excellent récit d'aventures, véritable histoire de cape et d'épée, l'auteure décrypte les interstices et les ombres de la saga d'Alexandre Dumas pour nous faire entendre « une voix de femme au temps des hommes ». Une brillante réhabilitation de Milady de Winter.

19/11/2025, 11:24

ActuaLitté

La Nuit où l’Espagne Enchaîna les Gitans

Le 30 juillet 1749, sous le règne de Ferdinand VI, le marquis de la Ensenada décrète la mise en détention de tous les gitans d'Espagne. Cet événement longtemps occulté est considéré aujourd'hui par les historiens comme la première grande rafle de l'histoire européenne et le premier grand projet d'extermination d'une population en Europe.

19/11/2025, 09:00

ActuaLitté

1983 : le choix qui évita une troisième guerre mondiale

Le 26 septembre 1983, à 0 h 17, en pleine guerre froide, le système de surveillance de la base militaire de Serpoukhov-15 sonne l’alerte. Les algorithmes sont formels : un missile nucléaire se dirige vers l’URSS.

19/11/2025, 08:00

ActuaLitté

La ferme des animaux (en cage)

Un père et une mère emmènent leur fils unique, Jonah, passer la journée au zoo. Mais les arrêts qu’ils effectuent d’un enclos à l’autre laissent vite transparaître une vérité élusive, sournoise et menaçante.

19/11/2025, 07:00

ActuaLitté

L'Hôtel du Nord

18/11/2025, 19:09

ActuaLitté

Une vie sans repères

Meredith grandit dans la campagne du New Hampshire, au sein d’une de ces « bonnes familles » pour qui les apparences comptent plus que tout. Son quotidien est réglé et elle s’y sent importante et aimée, malgré l’absence d’un père qui s’est remarié très tôt. 

18/11/2025, 08:00

ActuaLitté

Apprendre à vivre sans toi

Comment reprendre goût à la vie lorsque l’être aimé a disparu ? Dans ce roman autobiographique, Mathieu revient sur les années qui ont suivi la disparition de son mari, Benoît, mort d’un grain de beauté ayant dégénéré en cancer. Il cherche à retrouver un équilibre pour prolonger leur relation fusionnelle tout en demeurant du côté des vivants.

18/11/2025, 07:00

ActuaLitté

Le Cercle des Écrivains Sigma de Florian Mazé : le cercle des poètes inconnus.

Depuis 2019 avec le premier opus de sa trilogie, 2193: Le Crépuscule des humanistes, Florian Mazé explore le futur pour dénoncer notre présent. Chroniqueur d’un futur « low tech punk », résolument politiquement incorrect, irrévérencieux, il ne manque pas d’humour pour nous raconter un avenir pas radieux mais heureux, dans lequel le policé, le conformisme et la complaisance n’ont pas leur place.

17/11/2025, 17:02

ActuaLitté

Les Universalistes

17/11/2025, 13:00

ActuaLitté

Le texte littéralement le plus incandescent de l’année

Avec Petit éloge du feu de cheminée, Emmanuelle Favier construit un texte hybride, à mi-chemin de l’essai intime et de la déambulation littéraire. Le livre s’ouvre sur une scène fondatrice où l’enfance se cristallise autour d’un foyer devenu matrice symbolique : la bibliothèque familiale. L’autrice évoque ce lieu comme « la pièce essentielle, fondatrice : la bibliothèque », où se trouvait la cheminée dont le souvenir « conditionna grand nombre de mes goûts esthétiques ». Ce rapport charnel au feu irrigue tout le récit.

17/11/2025, 12:31

ActuaLitté

Ghizlan Touati, voix libre des résistances féminines

Ghizlan Touati forge une langue nouvelle pour dire dans un style ironiquement ravageur la précarité des existences féminines et leurs révoltes contre le conservatisme social et les dominations institutionnelles.

17/11/2025, 12:21

ActuaLitté

Des motifs et des échos

Lionel Ray, avec Les récits de l’ombre (Gallimard, coll. Blanche, novembre 2023), continue sa grande litanie du temps. Par Alex Delusier.

17/11/2025, 11:55

ActuaLitté

Quand une enfant part seule dans la forêt… et découvre l’indicible

La Vouivre, la forêt et l’enfance : Bérengère Cournut signait voilà quelques années un texte surprenant autant qu’envoûtant. Un voyage mystique dans les sous-bois : le texte avance comme une marche — tantôt légère, tantôt heurtée — et révèle, au fil des vers, une fratrie solaire confrontée aux mystères du monde. Il vient de ressortir dans la collection poche du Tripode, Météores, à redécouvrir donc...

17/11/2025, 10:04

ActuaLitté

Abraxas

17/11/2025, 09:43

ActuaLitté

Les derniers jours de la vie de Jean-Jacques Rousseau

Ce roman – le premier du philosophe Jean-Paul Jouary – reconstitue dans les moindres détails les dernières semaines de la vie de Jean-Jacques Rousseau à Ermenonville où le Marquis René-Louis de Girardin l’accueille dans sa propriété. Les derniers jours du promeneur solitaire aux éditions 

Les Impressions nouvelles.

 

 

17/11/2025, 09:30

ActuaLitté

André Breton, Tokyo et un poète introuvable : le roman hallucinant de Chiaki Kawamata

Un inspecteur prend une femme en filature. Il cherche quelque chose, quelque chose qu’il doit absolument récupérer. Cette chose s’est répandue au Japon et il faut à tout prix réprimer son influence. Bond en arrière. L'or du temps de Chiaki Kawamata, aux éditions IMHO, traduction de Patrick Honnoré e Yukari Maeda.

17/11/2025, 08:40

ActuaLitté

Chaud devant !

15/11/2025, 11:34

ActuaLitté

Petites histoires de cuisine

15/11/2025, 11:24

ActuaLitté

Le premier roman de Keanu Reeves arrive en librairie : action, mythes et immortalité

Après la bande dessinée BRZRKR et avant son adaptation cinématographique, Keanu Reeves étend son univers dans un roman co-écrit avec China Miéville. Un récit hybride mêlant action, horreur et quête d’humanité. Le Livre d’ailleurs aux éditions Au diable vauvert, traduction de Nathalie Mège.

15/11/2025, 08:30

ActuaLitté

À 3300 mètres, Gauthier Toulemonde raconte une retraite bouleversante en haute montagne

L’altitude devient une chambre d’échos où se croisent souvenirs, présences mystérieuses et paysages sculptés par le vent. Gauthier Toulemonde y trace un itinéraire intérieur aussi saisissant que son aventure en haute montagne.

15/11/2025, 08:00

ActuaLitté

Vers Calais : la grande odyssée médiévale de James Meek

Vers Calais, en Temps ordinaire, de James Meek, (trad David Fauquemberg) paraît dans la collection SUITES des Éditions Métailié. Une fresque médiévale ample et picaresque où s’entrecroisent destinées humaines, désir de liberté et menace de la peste noire. Dans l’Angleterre de 1348, trois voyageurs que tout oppose prennent la route de Calais tandis que la Mort noire approche. Un roman foisonnant où passions, croyances et luttes sociales s’entrechoquent dans un Moyen Âge vibrant et déstabilisant.

15/11/2025, 07:00

ActuaLitté

The Notorious Virtues

14/11/2025, 17:10

ActuaLitté

Rien ne fait trembler les Gaulois, même pas le Prix Goncourt

On prend les mêmes… ou presque, et on recommence. Le marché du livre semble coincé dans une boucle spatio-temporelle façon Un jour sans fin, où les classements se répètent, se réorganisent, mais ne se renversent jamais vraiment. Deux nouveaux titres intègrent le top 10 cette semaine (du 3/11 au 9/11), mais les positions dominantes, elles, restent solides comme un menhir.

14/11/2025, 15:30

ActuaLitté

Cassandra Khaw donne une voix à l’indicible avec Chanter le silence

Chanter le silence (Argyll éditions) est le deuxième tome de la série Persons non grata de Cassandra Khaw, qui débute avec Briser les os (trad. Marie Koullen). Bien que les opus peuvent se lire indépendamment, Chanter le silence s’inscrit dans la même veine que son prédécesseur, mêlant horreur lovecraftienne et affirmation de son existence.

14/11/2025, 12:08

Top Articles

La rentrée littéraire que personne n'a vue : 28 romans qui bouleversent tout en silence Paris : la droite bloque une subvention à 40 librairies indépendantes, dont Violette and Co Prix littéraires 2025 : comment le Goncourt était prévisible Scandale Agessa : les documents qui révèlent dix ans d’illégalité assumée
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.