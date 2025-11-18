Pourquoi le Livre Gourmand de Périgueux attire toujours plus de visiteurs ?

’édition anniversaire a attiré près de 25 000 visiteurs, un record qui confirme l’enracinement du festival dans le paysage culturel régional. Plus de 120 auteurs, chefs et professionnels ont rythmé la manifestation, entre conférences, signatures et ateliers de cuisine. Le samedi après-midi, tous les espaces ont affiché complet, signe d’un engouement toujours plus affirmé.

Cette dynamique s’appuie sur un réseau solide de partenaires : Région Nouvelle-Aquitaine, Département de la Dordogne, chambres consulaires, Office de tourisme, écoles de la CCI ou encore IUT Bordeaux-Montaigne. Des acteurs privés — E.Leclerc, JCDecaux, Alliance Andrès Automobiles — complètent cet ensemble. Les médias ont également joué un rôle majeur : France 3, Sud-Ouest, Actualitté, Libération, qui a consacré un supplément de quatre pages, ou encore Ici Périgord.

La présence de François-Régis Gaudry a contribué à renforcer cette visibilité. Son émission On va déguster, enregistrée en public depuis le Théâtre de Périgueux, a mis en lumière le territoire devant une audience estimée entre 1,2 et 1,5 million d’auditeurs. Une exposition rarement atteinte pour un événement littéraire local.

Sur les réseaux, le festival poursuit sa progression fulgurante : plus de 300 stories publiées, plus de 600 mentions et déjà 500 000 vues enregistrées dès le samedi soir. Les organisateurs anticipaient 700 000 vues pour la clôture, soit plus du double des performances 2024.

Cette édition, portée par la présence de Pierre Gagnaire, a confirmé ce qui fait la singularité du rendez-vous périgourdin : un croisement subtil entre transmission culinaire, création littéraire et plaisir de la rencontre. On quitte le festival avec l’impression d’avoir vécu une parenthèse généreuse — une respiration où les saveurs accompagnent les mots, et où la ville entière semble prendre part au récit.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

DOSSIER - Festival du Livre gourmand 2025 : Périgueux célèbre 20 ans de saveurs et de belles lettres

Par Dépêche

