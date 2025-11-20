L’Envers du Paradis Hawaïen : Ombres, Désirs et Métamorphoses

Et au milieu des mufles, des pères défaillants et des sosies d'Elvis surgissent dans le réel des créatures des superstitions hawaïennes. Mais peut-être que les ombres peuvent devenir des alliées pour surmonter les affres de la vie quotidienne ?

En mêlant avec un bel humour noir body horror, coming out et passage à l’âge adulte, l'autrice fait s'entrechoquer notre rapport au désir, au corps et à la nature aux superstitions tirées du folklore hawaïen. Comparé aux œuvres de Mariana Enríquez et de Carmen Maria Machado, ce livre a été salué comme l'une des plus vivifiantes écritures du féminin.

Les éditions du Typhon nous en offrent les premières pages en avant-première :

Née en 1993 à Hawai'i d'ancêtres japonais, Megan Kamalei Kakimoto est une autrice autochtone. Après des études dans le New Hampshire et à Austin, elle est rentrée vivre à Honolulu. Aussi sensible aux splendeurs de son île que lucide sur l’envers du paradis de ce territoire devenu le 50e état des États-Unis en 1959, Megan Kamalei Kakimoto signe avec Chaque goutte est un cauchemar pour l’homme sa première publication.

Parution le 9 janvier 2026.

