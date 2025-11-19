La Nuit où l’Espagne Enchaîna les Gitans

Chant profond du roi de l'ombre sort de l'oubli cet épisode sinistre de l'histoire moderne espagnole. Avec la précision de l'historien et l'imagination de l'écrivain, Raúl Quinto Diaz narre cette tragédie à partir de deux points de vue distincts mais parallèles, le vécu de ces gitans et gitanes depuis la nuit de leur arrestation jusqu'à leur amnistie dix-huit ans plus tard, et les intrigues politiques de la Cour des premiers Bourbons espagnols qui en sont à l'origine, dérivant entre folie et décadence, et dilapidation de la richesse du royaume.

Les éditions Le temps des cerises nous en offrent les premières pages en avant-première :

Parution le 9 janvier 2026.

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com