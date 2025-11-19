1983 : le choix qui évita une troisième guerre mondiale

Le lieutenant-colonel Stanislav Petrov doit prendre une décision : attendre ou informer le Kremlin, qui sans aucun doute déclenchera une Troisième Guerre mondiale. Petrov choisit d’annoncer à son supérieur qu’il s’agit d’une fausse alerte, refusant de croire à une attaque américaine. Et à raison…

Mais qui était donc Petrov ? Un Russe héroïque ? Un rêveur dans un uniforme militaire ? Ou tout simplement un être humain refusant de renoncer à sa capacité de penser au profit des machines ?

Les éditions Rue de l'Echiquier nous en offrent les premières pages en avant-première :

Vincent Hein est un écrivain français né en 1970 à Thionville. Après des études de chinois à Pékin puis à l’INALCO, ainsi qu’un cursus en droit à la Sorbonne, il intègre en 1996 les Éditions Phébus comme secrétaire d’édition et participe à plusieurs revues littéraires. Installé en Chine depuis 2004, il travaille au sein de la Mission économique de l’ambassade de France à Pékin, où il poursuit parallèlement son activité d’auteur.

Parution le 9 janvier 2026.

DOSSIER - Résistance, poésie et famille : la rentrée d'hiver 2026 chez Harmonia Mundi Livre

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com