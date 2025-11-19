La ferme des animaux (en cage)

Derrière chaque animal s’ébauche le portrait fragmentaire d’une famille proche de la rupture : un père aux abois, une mère désorientée. Et entre les deux, Jonah, dont les souvenirs, les hantises affleurent peu à peu pour dessiner un monde pétri de violence et de frustration, où pourtant il lui faudra trouver sa place. Le Zoo, une sortie dresse le portrait émouvant et poétique d’une Amérique au bord du gouffre.

Les éditions Quidam nous en offrent les premières pages en avant-première :

J.D. Tyler, également connue sous le nom de Jo Davis, est une autrice à succès d’USA Today. Elle est reconnue pour sa série paranormale « La meute Alpha » ainsi que pour les séries « Station Five » et « Sugarland Blue ». Instinct primal, le premier tome de « La meute Alpha », a remporté le National Readers’ Choice Award en catégorie Paranormal. Au cours de sa carrière, elle a été finaliste de plusieurs prix majeurs, dont le Colorado Romance Writers Award of Excellence et le Bookseller’s Best Award. Elle vit au Texas.

Traduit de l'anglais par Stéphane Vanderhaeghe.

Parution le 9 janvier 2026.

