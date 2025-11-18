Dix auteurs en lice pour le Prix Montluc Résistance et Liberté 2026

Le Prix littéraire Montluc Résistance et Liberté a dévoilé la liste de dix auteurs sélectionnés pour sa 9ᵉ édition. Cette première sélection réunit des écrivains français et étrangers dont les œuvres questionnent les formes contemporaines de résistance à l’oppression. Les cinq finalistes seront annoncés fin janvier 2026, avant une proclamation du prix prévue le 2 avril 2026. Doté de 5000 euros, le prix distingue chaque année un texte littéraire ainsi qu’un document récompensé par un prix spécial du jury.
Le 18/11/2025 à 17:51 par Dépêche
La sélection 2026 réunit Sergueï Lebedev pour La Dame blanche (Noir sur Blanc), Matthieu Niango pour Le fardeau (Mialet Barrault), Abdelaziz Baraka Sakin pour Le corbeau qui m’aimait (Zulma) et Gabrielle de Tournemire pour Des enfants uniques (Flammarion). Ces ouvrages abordent des contextes et des formes d’engagement variés, reflétant la diversité des écritures contemporaines mobilisées par le prix.
Figurent également dans cette liste Jesmyn Ward avec Nous serons tempête (Belfond), Antonythasan Jesuthasan pour Salamalecs (Zulma) et Gabriela Cabezón Cámara pour Les griffes de la forêt (Grasset). Enfin, la sélection est complétée par Lionel Duroy pour Un mal irréparable (Mialet Barrault), Elif Shafak avec Les fleuves du ciel (Flammarion) et Pierre Péju pour Échappées (Gallimard).
Le Prix Montluc Résistance et Liberté distingue, depuis sa création, un auteur dont l’œuvre interroge les pratiques de résistance sous toutes leurs formes. Cette mission inclut également la remise d’un prix spécial destiné à un document (essai, récit ou autre forme littéraire) poursuivant cette réflexion.
Autour de cette distinction s’articule le programme « hors les murs », mené en partenariat avec des librairies et des acteurs culturels. Il permet de prolonger la présence du prix et de ses lauréats tout au long de l’année, multipliant les rencontres avec les lecteurs et les échanges sur les enjeux soulevés par les ouvrages sélectionnés.
Le jury, co-présidé par Jean-François Carenco et Jean-Laurent Lastelle, réunit des écrivains, journalistes, libraires et artistes. Parmi eux : Mariejosé Alie, Jean-Marie Blas de Roblès, Maritsa Boghossian, Sophie Brocas, Sorj Chalandon, Françoise Cloarec, Kerenn Elkaïm, Raphaëlle Epstein-Richard, Brigitte Giraud, Hubert Haddad, Isabelle Hausser, Emmanuel Hoog, Nathalie Jakobowicz, Jean-Marc Levent, Sarah Moon, Ernest Pignon-Ernest, Christian Schiaretti et Béatrice Soulé.
L’an dernier, le prix littéraire avait distingué Hubert Haddad pour La symphonie atlantique (Zulma). Le prix spécial du jury avait été attribué à Emilienne Malfatto et Rafael Roa pour L’absence est une femme aux cheveux noirs (éditions du Sous-sol).
