Pour inciter les jeunes à lire, le CNL veut investir les centres de loisirs

Le Centre national du livre prépare une nouvelle opération d'incitation à la lecture, en basant sa stratégie sur la présence des livres au sein des centres de loisirs. L'établissement public du ministère de la Culture annoncera prochainement un partenariat avec l’Association des maires ruraux de France (AMRF), « visant à créer des mini-bibliothèques dans les centres de loisirs », indique le rapport du député d'extrême droite Philippe Ballard (Oise, Rassemblement national), consacré aux crédits de la mission « Médias, livre et industries culturelles » dans le projet de loi de finances pour 2026.

« L’objectif de ce projet est de mettre à la disposition des 6-12 ans les “cinquante livres qu’il faut avoir lus pour le plaisir” », ajoute le député, qui a pu s'entretenir avec Régine Hatchondo, la présidente du CNL. Ces cinquante ouvrages, dont les titres ne sont pas précisés, seraient offerts aux centres de loisirs par l'établissement public, « qui espère pouvoir être présent dans 200 centres, dans dix ou vingt départements ».

Le CNL mettrait par ailleurs à disposition des animateurs de centres de loisirs situés dans les zones rurales une formation en webinaire, et mettrait à leur disposition un kit d’accompagnement, afin de les aider à inciter les enfants à lire.

Ce nouveau partenariat s'inscrit dans un contexte d'érosion des pratiques de lecture au sein de la population française, chez les plus jeunes, mais pas seulement. En juillet 2025, les ministères de la Culture et de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ont organisé des États généraux de la lecture, destinés à définir une nouvelle stratégie d'incitation à la lecture.

Après des auditions, notamment d'enfants et d'adolescents, de premières conclusions seront rendues publiques à l'occasion du Salon du livre et de la presse jeunesse (SLPJ) de Montreuil, qui s'ouvre le 26 novembre prochain.

Un budget restreint

À l'instar des États généraux de la lecture, qui se déroulent à moyens contraints et sans budget supplémentaire, le Centre national du livre mènera ses politiques d'incitation à la lecture dans une ambiance générale d'austérité.

En effet, le CNL connaitra une importante baisse de moyens en 2026, avec 4,3 millions € en moins pour sa subvention pour charges de service public, relève le député Philippe Ballard dans son rapport. Auditionnée par la commission culture de l'Assemblée nationale, le 29 octobre dernier, Rachida Dati avait pour sa part évoqué un budget qui passerait de 26,2 millions € à 22,4 millions €.

Dans ses échanges avec le député, Régine Hatchondo, présidente du CNL, « a exprimé le souhait de voir la dotation de celui-ci maintenue à son niveau de 2025 ». D'autant plus que, l'année dernière, la subvention du Centre national du livre avait déjà connu une baisse, de 450.000 € « seulement », pour être ramenée à 28,45 millions €.

Certes, le CNL dispose d'un fonds de roulement conséquent (de 23,90 millions € en 2024 selon un rapport sénatorial), mais celui-ci a déjà été ponctionné ces dernières années — il s'élevait à 32,87 millions € en 2020. Le même rapport sénatorial recommandait au CNL de « mobiliser davantage son fonds de roulement afin de financer ses dépenses, dans un contexte de baisse potentielle des recettes publiques ».

Rappelons enfin que l'existence du CNL elle-même a été interrogée par un rapport de commission d'enquête, rendu par les sénateurs Pierre Barros (Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, Val d'Oise) et Christine Lavarde (Les Républicains, Hauts-de-Seine). En juillet dernier, ce document évoquait ouvertement l'hypothèse d'une reprise des missions du CNL par le ministère de la Culture en raison d'un « partage des compétences » qui « demeure flou » entre le Centre et la direction générale des médias et des industries culturelles, au sein de la rue de Valois.

Lors de son audition sur le projet de loi de finances pour 2026, par la commission culture du Sénat, Rachida Dati avait évoqué la nécessité d'« identifier les leviers, mais aussi les doublons » dans la politique de promotion de la lecture. « Parfois, les [Directions régionales des affaires culturelles] sont en doublon avec les directions générales ou les opérateurs », a-t-elle remarqué, en évoquant le fait de « parfois, peut-être, rationaliser ou totalement déconcentrer les crédits dédiés à la lecture des jeunes ».

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com